México

Qué grupo criminal opera en Tixtla, municipio de Guerrero donde asesinaron a Hossein Nabor Guillén

La región es un punto estratégico para que grupos como Guerreros Unidos, Los Tlacos o Los Ardillos desempeñen sus negocio de extracción de oro y la siembra de amapola

Por Diego Mendoza López

Tixtla, Guerrero, se ha vuelto
Tixtla, Guerrero, se ha vuelto el epicentro de los cárteles locales y del desplazamiento forzado de pobladores por temas del narcotráfico | Jovani Pérez / Infobae México

La región de Tixtla de Guerrero, ubicada en la zona centro del estado, se ha convertido en un epicentro de violencia, control territorial y desplazamiento forzado, dominado por cárteles emergentes y autodefensas criminales. El reciente asesinato de Hossein Nabor Guillén, subsecretario de Política Social de la Secretaría de Bienestar y exalcalde de Tixtla, vuelve a poner el foco sobre la injerencia de grupos armados en la política local.

Desde hace una década, este municipio y sus alrededores son escenario de una disputa constante entre organizaciones delictivas como Los Ardillos, Los Rojos, Los Tlacos y el Cártel del Sur. De todas ellas, las autoridades identifican a Los Ardillos como la agrupación con mayor influencia en la región centro de Guerrero. Así pues, su capacidad de operación incluye el control de territorios, emboscadas contra comunitarios y ataques a rivales.

En 2015, este grupo asesinó a cuatro policías comunitarios en Tixtla, lo que marcó un punto de quiebre en la percepción de seguridad. Desde entonces, el municipio ha permanecido bajo constante presión del crimen organizado, en un escenario donde las autoridades locales han sido señaladas por posibles vínculos con dichos grupos.

Los transportistas y las comunidades
Los transportistas y las comunidades indígenas de Tixtla han sufrido gran parte de los embates de los grupos criminales por controlar la minería y el cultivo de amapola | José Luis de la Cruz / Agencia EFE

Por otro lado, Los Tlacos, aliados con Guerreros Unidos y células del Cártel del Sur, operan principalmente en Zumpango del Río y Chichihualco. Su interés en minas de oro y la siembra de amapola ha detonado enfrentamientos que repercuten en la región de Tixtla, lo cual ha aumentado la inestabilidad y la propia ingobernabilidad.

El desplazamiento forzado: el otro problema que atañe a Guerrero

La violencia generada por la disputa entre estos grupos ha provocado desplazamiento forzado de comunidades enteras. En Chichihualco, por ejemplo, al menos 300 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en medio de la pugna por la mina Los Filos. Aunque Tixtla no ha registrado un éxodo masivo, los habitantes viven bajo la amenaza constante de tener que huir en caso de recrudecimiento de la violencia.

Las familias desplazadas suelen enfrentar un panorama incierto: refugios temporales sin condiciones dignas, desarraigo y la imposibilidad de retornar a sus comunidades, lo que contribuye a la crisis humanitaria en la región centro de Guerrero.

El asesinato de Hossein Nabor Guillén: el debate sobre la criminalidad se reaviva

El pasado 2 de septiembre de 2025, Hossein Nabor Guillén fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Abedul, en Tixtla, a escasos metros de un filtro policial permanente. El ataque, ejecutado por hombres armados, generó indignación y evidenció el nivel de impunidad con el que operan las organizaciones criminales en la región.

Las comunidades originarias de Tixtla
Las comunidades originarias de Tixtla se han visto afectadas por la criminalidad en ascenso de grupos criminales que se han enquistado en todo Guerrero | Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) abrió una investigación por homicidio calificado. Sin embargo, hasta ahora no se han reportado detenciones. El caso cobró mayor relevancia debido a las acusaciones previas contra Nabor Guillén por sus presuntos vínculos con Los Ardillos.

En 2018 circuló un video en el que aparece abrazando a Celso Ortega Jiménez, líder de esta agrupación criminal, lo que reforzó la percepción de connivencia entre políticos y narcotráfico.

Reportan envío de 30 presuntos

miembros peligrosos del Cártel de Sinaloa a penal de máxima seguridad en Chiapas

Michelle Salas y Stephanie Salas,

Tunden a Raúl Orvañanos tras

