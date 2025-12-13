México

Las Estrellas Bailan en Hoy 2025: estas son todas las parejas que llegaron a la gran final del reality de Televisa

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo fueron los primeros famosos en conseguir su pase directo a la recta final

Karenka y Manuel Riguezza fueron
Karenka y Manuel Riguezza fueron eliminados la mañana de este 12 de diciembre, a un paso de la gran final. (Programa Hoy)

A un paso de la gran final de Las estrellas bailan en Hoy, la competencia definió a las parejas que competirán por el primer lugar.

Después de una jornada con sentimientos encontrados tras varias semanas de competencia, la producción de Televisa optó por revelar el séptimo lugar en lugar de realizar una eliminación directa.

Los ex integrantes de Las Estrellas Bailan en Hoy bailan al ritmo de "Golden" de Las Estrellas Bailan en Hoy Crédito: Programa Hoy / Televisa

Qué pareja quedó en el séptimo lugar de Las Estrellas Bailan en Hoy

Pese a su desempeño técnico, Karenka y Manuel Riguezza no lograron avanzar a la última etapa, pues el último cupo en el grupo de finalistas fue para Kunno y Rosa Caiafar.

La eliminación de Karenka, reconocida por su trayectoria en formatos de baile y su reciente presentación en puntas, generó sorpresa entre los seguidores del matutino, ya que era considerada una de las participantes más sólidas de la temporada.

Sin embargo, la definición de los finalistas se produjo tras la integración de los votos del público y los puntos adicionales otorgados por el jurado, integrado por Andrea Legarreta, Latin Lover, Ema Pulido y Albertano (invitado especial de los días viernes).

El grupo de participantes que
El grupo de participantes que disputará el primer lugar fue anunciado tras la suma de votos del público y puntos del jurado, dejando fuera a varias parejas que no lograron avanzar a la última etapa. (IG: @programahoy)

Así se anunció a los finalistas de la competencia de baile de Televisa

La emisión de este viernes 12 de diciembre arrancó con Galilea Montijo anunciando los resultados de la votación del público.

Briggitte y Aarón Mercury encabezaron la lista con 3 puntos extra, seguidos por Kunno y Rosa con 2, y Jade Fraser y Chevo con 1.

Además, durante la semana se entregaron "Estrellas de Oro" por méritos individuales, cada una equivalente a dos puntos adicionales. Entre los galardonados se encontraron Briggitte Bozzo, Karenka, Marcos Montero, Michelle Rodríguez, Pía Sanz y Kunno.

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury
Briggitte Bozzo y Aarón Mercury lideraron la votación del público y aseguraron su pase a la final de Las Estrellas Bailan en Hoy. (Programa Hoy)

Después de la repartición de puntos extra y las calificaciones otorgadas por el jurado, Montijo anunció que la pareja integrada por los exintegrantes de La Casa de los Famosos México eran los primeros en pasar a la gran final del reality tras acumularon 31 puntos.

A ellos se unieron Michelle Rodríguez y Julio Vallado, Jade Fraser y Chevo, y la dupla de Pía y Marcos Montero. Por su parte, Albertano utilizó su Moneda de Oro para rescatar a Jessica Díaz y Aldo Guerra, otorgándoles también el pase a la final. Finalmente, Kunno y Rosa se unieron al grupo.

Lista de finalistas de Las Estrellas Bailan en Hoy:

  1. Briggite Bozzo y Aarón Mercury
  2. Michelle Rodríguez y Julio Vallado
  3. Jade Fraser y Chevo
  4. Pía y Marcos Montero
  5. Jessica Díaz y Aldo Guerra
  6. Kunno y Rosa Caiafa
La lista de finalistas incluye
La lista de finalistas incluye a Kunno y Rosa Caiafa, Michelle Rodríguez y Julio Vallado, Jade Fraser y Chevo, y Pía y Marcos Montero. (Captura: Programa Hoy / Televisa)

Los famosos que no lograron llegar a la final del reality:

  1. Karenka y Manuel Riguezza
  2. La Bebeshita y Brandon Castañeda
  3. Marcelia Figueroa y Mauricio Abad
  4. Jimena Longoria y Gualy Cárdenas
  5. Felicia Mercado y Jordan Mendoza
  6. Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh

