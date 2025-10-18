Coreógrafo acusa a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar una de sus rutinas: “Pasen un sueldo”

Acusan en redes sociales a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar coreografía. (Programa Hoy)

Las Estrellas Bailan en Hoy arrancó una nueva temporada el pasado 13 de octubre con 12 parejas dispuestas a enfrentar desafíos en la pista.

Al igual que ediciones anteriores, las controversias no se han hecho esperar desde los primeros días; principalmente por parte de la pareja integrada por ‘La Bebeshita’ y Brandon Castañeda.

Antes de llegar juntos a la pista de baile, los creadores de contenido tuvieron un romance lleno de altas y bajas que podría influir dentro de la competencia; sin embargo, la controversia que los rodea en esta ocasión no está relacionada con su romance.

Coreógrafo acusa a Las Estrellas Bailan en Hoy de copiar una rutina

Antes de presentar su más reciente coreografía al estar en riesgo de eliminación, un fragmento de la primera presentación de ‘La Bebeshita’ y Brandon fue difundido en la cuenta de Jair Genchi, quien aseguró que utilizaron una de sus transiciones.

“Señores Coreógrafos del programa Hoy, si van a usar mis coreos, secuencias, etc. Pasen un sueldo, una mención o algo", escribió junto al video que muestra la comparativa de su coreografía y la presentada en el matutino.

Las reacciones no se hicieron esperar entre los internautas, mientras algunos consideraron que ninguna coreografía es original, otros defendieron la postura del coreógrafo y cuestionaron al programa de Televisa.

“Estoy seguro que es la copia de la copia de la copia, ya quisieran inventar pasos”, “Como tú eres un coreógrafo súper creativo no falta quien te robe las ideas” y “Ojalá hagan algo al respecto”, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

Quiénes son los participantes de Las Estrellas Bailan en Hoy

Debido a que los coreógrafos pidieron que se anulara la eliminación de la primera semana, los jueces tomaron la decisión de que ninguna pareja fuera eliminada. Por lo que, hasta ahora, siguen en competencia:

Michelle González y Julio Vallardo Karenka y Manuel Riguezza Brandon y La Bebeshita Jade Fraser y Chevo Felicia Mercado y Jordan Mercado Maricela Figueroa y Mauricio Abad Kunno y Rosa Caiafa Aldo Guerra y Jessica Díaz Jimena Longoria y Gualy Cárdenas Malillany Marín y Marcos Montero Sofía Rivera Torre y Rodrigo Romeh Aarón Mercury y Brigitte Bozzo

Debido al fallecimiento de Fede Dorcaz, cantante asesinado en CDMX, que sería parte de la competencia de baile junto a su novia, Mariana Ávila, la producción decidió honrar su lugar al asegurar que una estrella los acompañará desde el cielo.