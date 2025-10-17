México

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

12 participantes defendieron su lugar con sus mejores pasos de baile

Por Adriana Castillo

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Este viernes 17 de octubre se llevó a cabo la primera gala de eliminación de Las Estrellas Bailan en Hoy, el reality show del programa Hoy, y una pareja tuvo que abandonar la competencia.

Al igual que en anteriores temporadas, las tres parejas con más votos del público recibieron puntos extra en su calificación final, mientras que las seis parejas con menos puntos en la tabla de posiciones tuvieron que defender su lugar en la pista de baile.

Cabe mencionar que Ariel Miramontes se incorporó al panel de críticos como Albertano.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Jade Fraser y Chevo

La actriz y el comediante abrieron la pista de baile a ritmo de rock and roll.

  • Andrea Legarreta: “Si se equivocaron en alguna situación, ustedes saben. No se me bajoneen, iniciaron muy bien”.
  • Latin Lover: “De esta coreografía depende si se quedan o se van; más trabajo y más seguridad”.
  • Ema Pulido: “Chevo, eres un excelente comediante, pero sí me distraen tus caras en el número”.
  • Albertano: “El objetivo de este bonito programa es entretener a la gente y a mí me entretuvieron mucho. Las caras de Chevo sí me gustan”.

Andrea Legarreta les dio 7 puntos, Ema Pulido 4, Latin Lover 6 y Albertano 7, dando un total de 24 puntos.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Felicia Mercado y Jordán Mendoza

La pareja sacó sus mejores pasos de mambo para conquistar al panel de críticos.

  • Andrea Legarreta: “Anhelo que la siguiente se note un poquito más parejo”.
  • Latin Lover: “La primera coreografía me gustó más que esta. Hay que respetar los tiempos musicales, no hay que salirse del ritmo”.
  • Ema Pulido: “También me gustó más la primera que esta”.
  • Albertano: “Felicia, cuida más tus extensiones. A mí se me hizo entretenido y sí me gustó”.

Andrea Legarreta les dio 7 puntos, Ema Pulido 3, Latin Lover 6 y Albertano 6, dando un total de 22 puntos.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

La hija de Joan Sebastian y su compañero sorprendieron a los críticos con una coreografía de salsa.

  • Andrea Legarreta: “Me gustó que sea algo más complicado, felicidades”.
  • Latin Lover: “Acabo de ver buenas evoluciones, buenas cargadas, solo aguas con el ritmo”.
  • Ema Pulido: “De pronto no escuchan la música, están obsesionados con el movimiento y la música”.
  • Albertano: “Desde que estaba el conteo los vi con una sonrisa. Tiene que estar uno contento y con buena actitud”.

Andrea Legarreta les dio 8 puntos, Ema Pulido 4, Latin Lover 7 y Albertano 8, dando un total de 27 puntos.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh

La pareja defendió su lugar con una bachata.

  • Andrea Legarreta: “Vi momentos que me gustaron muchísimo, vi como que me estaban prendiendo una mechita, que evidentemente me hubiera gustado un incendio”.
  • Latin Lover: “Hay que sumar, no restar. Tienen energía, creo que les faltó un poquito más de fuerza y control de movimiento”.
  • Ema Pulido: “Estoy enojada porque los dos son jóvenes, guapos, carismáticos, sin embargo, no les creo nada de lo que hacen, solo se mueven por moverse”.
  • Albertano: “Tienen que trabajar más, lo que les faltó fue la interpretación”.

Andrea Legarreta les dio 7 puntos, Ema Pulido 4, Latin Lover 6 y Albertano 7, dando un total de 24 puntos.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

Malillany Marín y Marcos Montero

Los actores bailaron nada más ni nada menos que un tema pop.

  • Andrea Legarreta: “Fue una bonita interpretación, vinieron a contarnos una historia”.
  • Latin Lover: “Ustedes ya tienen ventaja, ya presentaron dos coreografías”.
  • Ema Pulido: “La coreografía se me hizo de lo más aburrido, de lo más simple. Hicieron un buen trabajo, pero me falta más”.
  • Albertano: “Lo único que puedo decirle es que un paso parecía que iba a destiempo”.

Andrea Legarreta les dio 8 puntos, Ema Pulido 6, Latin Lover 7 y Albertano 8, dando un total de 29 puntos.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

La Bebeshita y Brandon Castañeda

Los influencer sorprendieron a los jueces con una coreografía de quebradita.

  • Andrea Legarreta: “Traen muy buena actitud, interpretación”.
  • Latin Lover: “Traten de aprovecharlo, le imprimieron un grado de dificultad alto. Yo prefiero ver esto y que se equivoque a una plana”.
  • Ema Pulido: “Se agradece mucho que hay un esfuerzo, sin embargo, es necesario que sí se lancen a hacer cargadas”.
  • Albertano: “Tuvieron un tropiezo, fue circunstancial, ni modo”.

Andrea Legarreta les dio 8 puntos, Ema Pulido 4, Latin Lover 6 y Albertano 7, dando un total de 25 puntos.

(IG: @programahoy)
(IG: @programahoy)

¿Cuál fue la primera pareja eliminada de la temporada?

