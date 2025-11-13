Aarón Mercury llama “cobarde” a Kunno por asegurar que tiene amistades peligrosas

Aarón Mercury se pronunció ante las recientes declaraciones de Kunno. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

En medio de su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, Kunno hizo inesperadas revelaciones sobre Aarón Mercury, quien recientemente terminó su participación en La Casa de los Famosos México.

Desde que se anunció la colaboración de ambos en el reality show, los seguidores mencionaron que existía una rivalidad muy notoria, sin embargo, parecían tener una relación cordial hasta las recientes declaraciones de Kunno.

Kunno y Aarón Mercury protagonizaron un conflicto en el pasado. Crédito: Cuartoscuro - IG

¿Qué dijo Kunno sobre Aarón Mercury?

A través de una transmisión en su TikTok, el creador de contenido mencionó que ya no daría más declaraciones relacionadas con Mercury, pues le había llegado información sobre sus amistades.

“Ya no quiero hablar de Aarón porque no sé si sea verdad o sea mentira he visto en redes sociales que él tiene como amistades peligrosas para no decir otro termino”, explicó.

Y agregó: “Entonces yo prefiero deslindarme de esa área porque yo, gracias a Dios, tengo amigos en el gobierno y gente que se respeta, entonces yo prefiero mantenerme de este lado, yo no me junto con personas que se juntan con gente peligrosa, no van con mis valores”.

(TikTok: @.kunno)

La ola de críticas contra el influencer no se hicieron esperar, pues muchos recordaron la cercana relación que tiene con Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes han sido fuertemente criticados por su matrimonio.

Aarón Mercury asegura que Kunno es un cobarde

Tras las palabras del Tiktoker, la prensa acudió con Aarón Mercury para cuestionarlo al respecto, quien señaló que consideraba “delicado” que una persona asegure que tiene amistades peligrosas.

“Qué miedo, soy el nuevo padrino aquí. Mira yo creo que algo muy peligroso en este mundo es alguien de verdad frustrado y despechado, porque de verdad va a intentar acabar con tu vida. Yo creo que hay que tener cierta responsabilidad”, dijo en un principio para los micrófonos de De primera mano.

(IG: @programahoy)

Asimismo, señaló que considera que su colega es muy “incongruente” y “cobarde”, pues de frente nunca le ha mencionado algo sobre el tema.

“Hay gente cobarde, las redes sociales han hecho valientes a las personas porque pueden decir cosas incongruentes porque pueden decir algo sin consecuencias. Yo no le voy a decir nada ni lo voy a pelar. De frente nunca hace nada”, sentenció.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Kunno se esté vengando por situaciones del pasado, Mercury señaló que es cómo pelear con una pared, pues él nunca ha mencionado nada sobre el tema.