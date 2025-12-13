México

Las 5 frutas con más azúcar pero que tienen importantes nutrientes positivos para la salud

Estos alimentos son deliciosos y saludables

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de azúcar presente en las frutas genera debates frecuentes en el ámbito de la alimentación saludable. Numerosos expertos advierten acerca de la importancia de identificar cuáles son las frutas que contienen mayores niveles de azúcar y cómo integrarlas en la dieta para mantener el equilibrio nutricional.

Algunas frutas aportan una cantidad superior de azúcares naturales en su composición, hecho que puede preocupar a quienes buscan controlar la ingesta de calorías, pero al mismo tiempo estas opciones ofrecen fibras, vitaminas y antioxidantes que resultan fundamentales para la salud. Consumidas con regularidad y en porciones adecuadas, ciertas frutas representan un aporte energético y nutricional beneficioso para la mayoría de las personas.

Uvas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uvas encabezan la lista de frutas con mayor contenido de azúcar. Su composición incluye aproximadamente 16 gramos de azúcar por cada 100 gramos, según datos de organizaciones de nutrición. La variedad, el punto de maduración y las condiciones de cultivo inciden directamente en la proporción de azúcar presente en cada racimo. Esta fruta destaca por su facilidad de consumo y su versatilidad en ensaladas, postres o como snack. Además, aporta antioxidantes y vitaminas, elementos que favorecen la salud cardiovascular y el sistema inmunológico.

Plátano

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano suele identificarse como una de las principales fuentes naturales de azúcares simples en la dieta diaria. En 100 gramos, ofrece cerca de 12 gramos de azúcar, proporción que permite obtener energía de forma rápida. El alto contenido de potasio, magnesio y vitamina B6 posiciona a esta fruta como un alimento frecuente en la nutrición deportiva y en las colaciones escolares. Incluir plátano en la rutina alimenticia contribuye a regular la función muscular y el sistema nervioso.

Mango

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango se caracteriza por su sabor dulce, respaldado por una cantidad significativa de azúcar en su composición. Un mango mediano contiene alrededor de 45 gramos de azúcar, cifra que puede variar según el tipo y tamaño de la fruta. Además de azúcares, el mango aporta vitamina C, vitamina A y compuestos antioxidantes. Consumido en rodajas, licuados o ensaladas, el mango ofrece beneficios para el sistema inmunológico y la salud ocular.

Higos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El higo marca presencia en este listado por sus casi 16 gramos de azúcar cada 100 gramos. Al consumirlo fresco, aporta fibra, calcio y varias vitaminas del complejo B. Su composición nutricional resulta valiosa como fuente de energía para personas activas. Se recomienda moderar la porción, ya que la concentración de azúcar puede elevarse en higos secos debido al proceso de deshidratación.

Cerezas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cerezas cierran este grupo por su aporte de aproximadamente 13 gramos de azúcar cada 100 gramos. Esta fruta suele asociarse con un consumo ocasional durante la temporada estival, aunque su perfil nutricional incluye vitamina C, potasio y compuestos antioxidantes. Elegir cerezas como parte de un refrigerio proporciona energía rápida y colabora en la protección celular frente al estrés oxidativo.

Temas Relacionados

FrutasAzúcarAlimentosSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Oaxaca registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Oaxaca registra sismo de 4.1

Se registra sismo en Veracruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Veracruz

Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford

El pugilista tapatío se sometió a una cirugía de codo y su regreso a los cuadriláteros se postergará

Canelo Álvarez ya tendría fecha

Temblor hoy 12 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 12 de diciembre

Nieve y tren polar llegan a México: cuándo y dónde disfrutar de la experiencia

Una propuesta inmersiva ofrece a los visitantes la oportunidad de vivir tradiciones decembrinas, participar en actividades interactivas y presenciar espectáculos nocturnos

Nieve y tren polar llegan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rescatan a Yareth Alexandra, joven

Rescatan a Yareth Alexandra, joven de 17 años desaparecida en Edomex: la tenían oculta en una bocina

Capturan en Oaxaca al “Macanannu”, jefe de plaza de Los Cromo encargado de distribuir armamento

“El Limones” y 5 detenidos de los Cabrera Sarabia se quedarán en prisión: estos son los delitos que se les imputan

Sentencian a hombre que se hacía pasar por trabajador de la CFE para agredir sexualmente a mujeres y robarles en CDMX

Asesinan a Enrique Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara fue invitada por

Wendy Guevara fue invitada por Bad Bunny a “La Casita” en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Sergio Mayer Mori sufre accidente con un caballo en La Granja VIP

¿En qué canción de Bad Bunny te debes salir para alcanzar Metro en la CDMX?

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: María Victoria regresa a la Basílica a sus 102 años con conmovedor mensaje

Santa Fe Klan organiza fiesta de la Virgen de Guadalupe en Guanajuato, pero todo acaba en pelea

DEPORTES

Canelo Álvarez ya tendría fecha

Canelo Álvarez ya tendría fecha para regresar a los cuadriláteros tras su derrota con Crawford

Tigres vs Toluca en la Final del Apertura 2025: la razón por la que cualquier resultado le afectaría a Cruz Azul

Estos son los equipos a los que Toluca y Tigres alcanzarían en títulos en caso de salir campeones

Juan Manuel Márquez opina sobre el polémico empate entre Lamont Roach y Pitbull Cruz: “Una pelea competitiva”

Robert Dante Siboldi renuncia como entrenador del Mazatlán FC