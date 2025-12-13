Las 5 frutas con más azúcar pero que tienen importantes nutrientes positivos para la salud

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de azúcar presente en las frutas genera debates frecuentes en el ámbito de la alimentación saludable. Numerosos expertos advierten acerca de la importancia de identificar cuáles son las frutas que contienen mayores niveles de azúcar y cómo integrarlas en la dieta para mantener el equilibrio nutricional.

Algunas frutas aportan una cantidad superior de azúcares naturales en su composición, hecho que puede preocupar a quienes buscan controlar la ingesta de calorías, pero al mismo tiempo estas opciones ofrecen fibras, vitaminas y antioxidantes que resultan fundamentales para la salud. Consumidas con regularidad y en porciones adecuadas, ciertas frutas representan un aporte energético y nutricional beneficioso para la mayoría de las personas.

Uvas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uvas encabezan la lista de frutas con mayor contenido de azúcar. Su composición incluye aproximadamente 16 gramos de azúcar por cada 100 gramos, según datos de organizaciones de nutrición. La variedad, el punto de maduración y las condiciones de cultivo inciden directamente en la proporción de azúcar presente en cada racimo. Esta fruta destaca por su facilidad de consumo y su versatilidad en ensaladas, postres o como snack. Además, aporta antioxidantes y vitaminas, elementos que favorecen la salud cardiovascular y el sistema inmunológico.

Plátano

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano suele identificarse como una de las principales fuentes naturales de azúcares simples en la dieta diaria. En 100 gramos, ofrece cerca de 12 gramos de azúcar, proporción que permite obtener energía de forma rápida. El alto contenido de potasio, magnesio y vitamina B6 posiciona a esta fruta como un alimento frecuente en la nutrición deportiva y en las colaciones escolares. Incluir plátano en la rutina alimenticia contribuye a regular la función muscular y el sistema nervioso.

Mango

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mango se caracteriza por su sabor dulce, respaldado por una cantidad significativa de azúcar en su composición. Un mango mediano contiene alrededor de 45 gramos de azúcar, cifra que puede variar según el tipo y tamaño de la fruta. Además de azúcares, el mango aporta vitamina C, vitamina A y compuestos antioxidantes. Consumido en rodajas, licuados o ensaladas, el mango ofrece beneficios para el sistema inmunológico y la salud ocular.

Higos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El higo marca presencia en este listado por sus casi 16 gramos de azúcar cada 100 gramos. Al consumirlo fresco, aporta fibra, calcio y varias vitaminas del complejo B. Su composición nutricional resulta valiosa como fuente de energía para personas activas. Se recomienda moderar la porción, ya que la concentración de azúcar puede elevarse en higos secos debido al proceso de deshidratación.

Cerezas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cerezas cierran este grupo por su aporte de aproximadamente 13 gramos de azúcar cada 100 gramos. Esta fruta suele asociarse con un consumo ocasional durante la temporada estival, aunque su perfil nutricional incluye vitamina C, potasio y compuestos antioxidantes. Elegir cerezas como parte de un refrigerio proporciona energía rápida y colabora en la protección celular frente al estrés oxidativo.