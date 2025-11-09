Perú

Azúcar: el dulce enemigo que aún no queremos ver

El consumo excesivo de azúcares como la sacarosa y la glucosa genera efectos negativos en la salud bucal, metabolismo, microbiota y puede aumentar ciertos riesgos

Guardar
Freepik
Freepik

El azúcar es un ingrediente común y frecuente en la mesa occidental. Aunque su consumo se remonta a hace más de 2500 años atrás, recién en las últimas tres décadas y debido al aumento en el número de casos de obesidad, los profesionales sanitarios hemos empezado a revisar los efectos negativos de su consumo excesivo sobre la salud.

En principio, es necesario precisar que la palabra “azúcar” es, en realidad, un término genérico que agrupa a diferentes moléculas que proporcionan dulzor y calorías. El azúcar, de mesa, blanco, o rubio, industrial y refinado utilizado para endulzar bebidas, postres y cualquier otro plato es la más ampliamente conocida, no obstante, no es la única. Además de la sacarosa (azúcar de mesa), también encontramos a la fructosa (presente en frutas), la glucosa (en la miel), la lactosa (en la leche). Cada una de ellas presenta un efecto diferente sobre la salud. Este dependerá de la forma en que la consumimos y la cantidad.

Aunque parezcan más saludables, los
Aunque parezcan más saludables, los jugos contienen más azúcar y menos fibra. Foto: (iStock)

El primer impacto: nuestra salud bucal

Las caries dentales siguen siendo uno de los problemas de salud oral más comunes en el mundo, y la sacarosa —el azúcar refinado que usamos a diario— es la principal responsable. Las bacterias presentes en la boca utilizan es tipo de azúcar para crear un entorno ácido que daña el esmalte dental y genera las condiciones para desarrollar caries. A esto se le llama “efecto cariogénico”. La glucosa -el azúcar de la miel- tiene el mismo efecto que la sacarosa. Por el contrario, la lactosa —azúcar propia de la leche— presenta un riesgo mínimo y, gracias a que la encontramos en la leche, podría incluso ejercer un efecto beneficioso.

El azúcar refinado impulsa el
El azúcar refinado impulsa el desarrollo de caries por su efecto ácido en el esmalte dental.

Microbiota intestinal: el equilibrio invisible

Nuestro intestino alberga billones de bacterias, beneficiosas y dañinas. Las bacterias beneficiosas cumplen funciones esenciales en la digestión, la inmunidad y la salud mental. Estas, no solo deben ser más abundantes que las dañinas, también deben mantener ciertas proporciones entre ellas. Cuando este equilibrio se altera, aparece la disbiosis, una condición vinculada con enfermedades como la obesidad, la diabetes, trastornos digestivos, conductuales y cardiovasculares. Un alto consumo de sacarosa y glucosa puede generar una disbiosis de diferentes grados de intensidad. En cambio, la lactosa, si se tolera bien, puede funcionar como prebiótico, ayudando a reponer el equilibrio normal que debe existir entre las bacterias “buenas”.

El exceso de azúcares favorece
El exceso de azúcares favorece la ganancia de grasa y puede conducir a resistencia a la insulina. (IA)

Energía y metabolismo: cuando el exceso pasa factura

El azúcar es una fuente rápida de energía. El problema comienza cuando el consumo supera lo que el cuerpo necesita. Este exceso se traduce en un balance energético positivo que promoverá la ganancia de grasa corporal y esta ganancia, a su vez, generará resistencia a la insulina y un estado inflamatorio que abre la puerta a enfermedades como la diabetes tipo 2 y otros trastornos metabólicos. Este efecto no solo es consecuencia del consumo excesivo de sacarosa, también puede ser consecuencia del consumo excesivo glucosa -presente en la miel de abeja o la panela-.

La dopamina refuerza el deseo
La dopamina refuerza el deseo de repetir la experiencia placentera de comer azúcar. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Azúcar y cáncer: una relación preocupante

Aunque no podemos afirmar que el azúcar “cause” cáncer directamente, las evidencias científicas sí muestran una relación entre el consumo excesivo de sacarosa y un mayor riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como el de mama o colorrectal. Además, en pacientes con cáncer ya diagnosticado, una dieta alta en azúcar puede empeorar el pronóstico, favoreciendo un entorno inflamatorio y metabólicamente alterado que dificulta la recuperación.

En conclusión, no todos los azúcares tienen el mismo impacto sobre la salud. La sacarosa y la glucosa son potencialmente dañinas si son consumidas en exceso, por eso, su uso debería ser reducido o nulo. La lactosa, consumida a través de la leche, genera un efecto beneficioso cuando forma parte de una dieta balanceada. De preferencia a frutas enteras y con cáscara, cuando sea posible. La fibra presente en la fruta ayuda a regular la utilización del azúcar de las frutas. Si va a consumir alimentos procesados, lea la etiqueta. Identifique la sección “azúcar añadido” porque esta frase hace referencia a la adición de sacarosa y otras azúcares.

Temas Relacionados

azúcarobesidaddiabetesdieta saludableRobinson CruzOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto por final ida de la Liga Femenina 2025

El clásico del fútbol peruano femenino enfrentará a ‘blanquiazules’ y ‘cremas’ en Campo Mar. Ambos equipos buscarán imponerse en un duelo que genera expectativa entre los seguidores del torneo

Alianza Lima vs Universitario EN

Santos Bravos, su proceso de formación, retos y anécdotas detrás de su debut: “El Perú es clave”

La boyband creada por HYBE Latin America —la compañía surcoreana detrás de BTS— habló con Infobae Perú sobre su debut oficial, el arduo proceso de formación y el papel clave del peruano Alejandro Aramburú dentro del grupo que marca una nueva era para la música pop latina.

Santos Bravos, su proceso de

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año

El estado del tiempo en

Nadine Heredia pide bloquear su extradición desde Brasil, el arresto internacional y anular pruebas del caso Odebrecht

La exprimera dama argumentó ante la justicia brasileña que aceptar estas solicitudes equivaldría a “continuar con un proceso penal basado en pruebas ilícitas” y “poco fiable”

Nadine Heredia pide bloquear su

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nadine Heredia pide bloquear su

Nadine Heredia pide bloquear su extradición desde Brasil, el arresto internacional y anular pruebas del caso Odebrecht

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Rafael López Aliaga usa peajes vacíos de Rutas de Lima para su campaña presidencial: “Aquí Porky verificando”

Betssy Chávez no se vería afectada por propuesta del gobierno de Jerí ante la OEA para limitar el asilo político

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

ENTRETENIMIENTO

Santos Bravos, su proceso de

Santos Bravos, su proceso de formación, retos y anécdotas detrás de su debut: “El Perú es clave”

Santi Lesmes, su apoyo a Maju Mantilla y la llegada de Michelle Soifer y Ricardo Rondón a Arriba mi Gente: “Hay para todos”

Jorge Luis Salinas presentó su colección a Donatella Versace y selló el encuentro con una memorable foto: “Me hizo preguntas”

Jorge Luis Salinas triunfó en los Latin American Fashion Awards 2025: dedica su premio a Gamarra y a las artesanas peruanas

Yiddá Eslava responde entre lágrimas a críticas por pedir apoyo para su película: “Si se ofendieron, me disculpo”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario EN

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto por final ida de la Liga Femenina 2025

Natalia Málaga regresa con triunfo a la Liga Peruana de Vóley: debut ideal con Géminis para iniciar una nueva era

Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Diego Rebagliati cuestionó la falta de liderazgo en Sporting Cristal y propuso insólito fichaje: “Te da un peso en Conmebol y te ganas un hincha”

Alianza Lima afrontará un duro calendario: siete partidos en tres semanas antes del Mundial de Clubes de Vóley 2025