México

La Granja Vip: Fabiola Campomanes llama “canallas” a Eleazar y a Alfredo Adame tras descubrir la verdad del rumor de que ella no tenía seguidores

La actriz se convirtió en la octava eliminada el pasado 7 de diciembre en una gala llena de tensión previa a la semifinal

Guardar
Fabiola Campomanes se entera de
Fabiola Campomanes se entera de todo lo que no vio en La Granja VIP. (IG)

Fabiola Campomanes se convirtió en la octava eliminada de La Granja VIP el pasado 7 de diciembre en una gala previa a la semifinal del reality.

Al igual que el resto de los competidores, la actriz ha compartido su experiencia en diversas entrevistas, donde se ha sincerado sobre lo que vivió junto a personalidades como Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez se sinceró con Fabiola Campomanes sobre las razones por las que quería verla nominada. Crédito: La Granja VIP

Fabiola Campomanes cambió por completo su perspectiva de Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Pese a que la actriz de melodramas vivió momentos de tensión junto a Eleazar Gómez y Alfredo Adame dentro de La Granja VIP, Campomanes aseguró que su perspectiva cambió completamente al salir del reality.

Uno de los momentos que más recordó durante su entrevista para ADN Noticias, fue cuando Gómez y Adame se pusieron de acuerdo para subirla a la placa de nominados, pues pensaban que no tenía apoyo suficiente en el exterior.

Alfredo Adame lo negó en todo momento, eres un canalla, bribón”, dijo entre risas.

Fabiola Campomanes se entera de
Fabiola Campomanes se entera de Eleazar Gómez y Alfredo Adame creían que no tenía seguidores. (La Granja VIP)

Y agregó: “Eleazar también, lo conozco desde niño. Canallas. Hay gente que le gusta ese juego, en esa forma de jugar lo han hecho muy bien”.

Ahora que la intérprete de melodramas está reintegrándose a su realidad, asegura que sus excompañeros han desarrollado muy bien su estrategia, aprovechando las debilidades de algunos, razón por la que considera merecen llegar a la final.

Fabiola Campomanes metió el corazón en La Granja VIP

En esa misma entrevista, Campomanes confesó que la mujer que fue dentro del reality es la misma que se desarrolla en otros aspectos de su vida, por lo que le resultó imposible no meter el corazón.

“Ahora sí que soy puro corazón, y ni modos, esa soy yo. Ahora sí que soy la misma aquí, en mi casa, en todas partes. Hay gente que a lo mejor no está para ese juego”, sentenció.

Capturas de panatalla de momentos
Capturas de panatalla de momentos de Sergio Mayer Mori con Fabiola Campomanes Crédito: TV Azteca

Fabiola Campomanes asegura que le encanta el juego de Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Debido a que antes de salir del reality de TV Azteca la actriz y Sergio Mayer Mori acordaron unirse a Alfredo Adame y Eleazar Gómez para lograr eliminar a personalidades como Kim Shantal, La Bea y César Doroteo, Campomanes reveló lo que piensa sobre su juego.

“Los disfruté mucho, esta última semana los disfruté muchísimo. Creo que se merecen totalmente estar en esa final”, aseguró.

Pese a la tensión que vivieron en el juego, Fabiola Campomanes aseguró que Eleazar Gómez es uno de los participantes que más peleó y se echó a la casa encima.

“Una persona muy de sube y baja, pero también más frontal y eso me gusta, se lo dije a él. Eleazar para mí ha sido un sube y baja”, concluyó.

Fabiola Campomanes se sincera sobre
Fabiola Campomanes se sincera sobre Eleazar Gómez. (Captura de pantalla TikTok)

Debido a que la actriz ya no pudo llegar a la semifinal junto a su equipo, las estrategias en La Granja VIP continúan, y Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori se perfilan como los favoritos del juego.

Temas Relacionados

La Granja VIPFabiola CampomanesEleazar GómezAlfredo AdameSergio Mayer MoriTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Detienen al “Dumbo”, jefe de plaza del CJNG en Cozumel, Quintana Roo

Junto al operador fueron capturados tres presuntos miembros de la organización criminal

Detienen al “Dumbo”, jefe de

Los principales errores que cometes al tomar proteína y que impiden que ganes masa muscular

Una mala ingesta de estos productos puede ser la razón de que no obtengas los beneficios esperados

Los principales errores que cometes

La Cotorrisa recupera su popularidad y arrasa esta semana en Spotify México

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público mexicano en Spotify

La Cotorrisa recupera su popularidad

Top de películas más vistas en Google México

En la guerra por el streaming, Google sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Top de películas más vistas

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: arranca entrega de tarjetas Bienestar y así puedes saber cuándo y cómo recogerla

Con el plástico, los nuevos beneficiarios podrán cobrar el dinero del programa

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

FBI revela nueva foto de

FBI revela nueva foto de Ryan Wedding, exatleta canadiense señalado por EEUU como aliado del Cártel de Sinaloa

Donald Trump aseguró que podría extender operaciones militares hacia México para combatir al narco

Partido del Trabajo en Michoacán reporta la desaparición de Agustín Solorio, delegado político en Apatzingán

Asesinatos, ataques y detenciones: los escenarios que enfrenta Guerrero

Detienen en Cancún a marino en activo durante arresto de “El Danone”, jefe de plaza del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Top de películas más vistas

Top de películas más vistas en Google México

Fabiola Campomanes aclara su relación con Sergio Mayer Mori: asegura saber quién es la amiga de Bárbara Mori con la que tuvo un amorío

Se cumplen 13 años de la muerte de Jenni Rivera, la Diva de la Banda: así se enteró todo México

Qué ver esta noche en Disney+ México

Mon Laferte anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para “Femme Fatale Tour”

DEPORTES

Mundial 2026: ¿Qué estadio es

Mundial 2026: ¿Qué estadio es más grande y moderno, el Azteca, el de Nuevo León o el de Guadalajara?

Reportan que Efraín Orona se convertiría en el nuevo refuerzo de Santos Laguna

Terrible Morales lanza fuerte crítica al Pitbull Cruz tras su polémico empate con Lamont Roach: “Cometió muchos ilícitos”

Este es el mensaje que envío Sergio Ramos a la afición de Rayados tras su salida del club

Esta fue la razón por la que Luis Omar Tapia fue hospitalizado