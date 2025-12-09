La Granja Vip: Fabiola Campomanes llama “canallas” a Eleazar y a Alfredo Adame tras descubrir la verdad del rumor de que ella no tenía seguidores

Fabiola Campomanes se entera de todo lo que no vio en La Granja VIP. (IG)

Fabiola Campomanes se convirtió en la octava eliminada de La Granja VIP el pasado 7 de diciembre en una gala previa a la semifinal del reality.

Al igual que el resto de los competidores, la actriz ha compartido su experiencia en diversas entrevistas, donde se ha sincerado sobre lo que vivió junto a personalidades como Sergio Mayer Mori, Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez se sinceró con Fabiola Campomanes sobre las razones por las que quería verla nominada. Crédito: La Granja VIP

Fabiola Campomanes cambió por completo su perspectiva de Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Pese a que la actriz de melodramas vivió momentos de tensión junto a Eleazar Gómez y Alfredo Adame dentro de La Granja VIP, Campomanes aseguró que su perspectiva cambió completamente al salir del reality.

Uno de los momentos que más recordó durante su entrevista para ADN Noticias, fue cuando Gómez y Adame se pusieron de acuerdo para subirla a la placa de nominados, pues pensaban que no tenía apoyo suficiente en el exterior.

“Alfredo Adame lo negó en todo momento, eres un canalla, bribón”, dijo entre risas.

Fabiola Campomanes se entera de Eleazar Gómez y Alfredo Adame creían que no tenía seguidores. (La Granja VIP)

Y agregó: “Eleazar también, lo conozco desde niño. Canallas. Hay gente que le gusta ese juego, en esa forma de jugar lo han hecho muy bien”.

Ahora que la intérprete de melodramas está reintegrándose a su realidad, asegura que sus excompañeros han desarrollado muy bien su estrategia, aprovechando las debilidades de algunos, razón por la que considera merecen llegar a la final.

Fabiola Campomanes metió el corazón en La Granja VIP

En esa misma entrevista, Campomanes confesó que la mujer que fue dentro del reality es la misma que se desarrolla en otros aspectos de su vida, por lo que le resultó imposible no meter el corazón.

“Ahora sí que soy puro corazón, y ni modos, esa soy yo. Ahora sí que soy la misma aquí, en mi casa, en todas partes. Hay gente que a lo mejor no está para ese juego”, sentenció.

Capturas de panatalla de momentos de Sergio Mayer Mori con Fabiola Campomanes Crédito: TV Azteca

Fabiola Campomanes asegura que le encanta el juego de Eleazar Gómez y Alfredo Adame

Debido a que antes de salir del reality de TV Azteca la actriz y Sergio Mayer Mori acordaron unirse a Alfredo Adame y Eleazar Gómez para lograr eliminar a personalidades como Kim Shantal, La Bea y César Doroteo, Campomanes reveló lo que piensa sobre su juego.

“Los disfruté mucho, esta última semana los disfruté muchísimo. Creo que se merecen totalmente estar en esa final”, aseguró.

Pese a la tensión que vivieron en el juego, Fabiola Campomanes aseguró que Eleazar Gómez es uno de los participantes que más peleó y se echó a la casa encima.

“Una persona muy de sube y baja, pero también más frontal y eso me gusta, se lo dije a él. Eleazar para mí ha sido un sube y baja”, concluyó.

Fabiola Campomanes se sincera sobre Eleazar Gómez. (Captura de pantalla TikTok)

Debido a que la actriz ya no pudo llegar a la semifinal junto a su equipo, las estrategias en La Granja VIP continúan, y Eleazar Gómez, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori se perfilan como los favoritos del juego.