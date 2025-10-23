¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz y participante de La Granja VIP que protagonizó una fuerte pelea con Eleazar Gómez

La actriz es parte de este reality - Foto: Especial

En La Granja VIP, el reality más intenso de Azteca, las emociones se desbordan como el barro tras una tormenta. Y en medio de esa convivencia sin filtros, Fabiola Campomanes se convirtió en protagonista de uno de los momentos más explosivos de la temporada: una pelea con Eleazar Gómez que dejó a todos en silencio.

Todo ocurrió después de la segunda gala de nominación, cuando la actriz descubrió que su compañero había considerado poner su nombre en la lista. Lo que siguió fue una confrontación directa, sin guiones ni cortes.

“Que tú trates de manipular a la gente es otra cosa y no debería estar dentro de las reglas del juego que hagas eso”, le reclamó con voz firme, frente a cámaras que registraban cada gesto. La tensión creció en los siguientes minutos.

“De ahora en adelante húyeme porque el sentimiento que tenía por ti era distinto y eso lo rompiste, déjame en paz. Esta casa no es tuya, es de todos y ahora vas a tener que lidiar conmigo, querías conocerme y me vas a conocer”, sentenció, dejando claro que en La Granja VIP no hay lugar para estrategias disfrazadas de amistad.

La actriz arremetió en contra de su supuesto aliado después de descubrir que pidió que votaran en contra de ella

La disputa entre ambos reconfiguró alianzas dentro del programa, donde los famosos deben convivir entre animales, labores rurales y cámaras encendidas las 24 horas. Lejos del confort citadino, cada gesto pesa, y cada palabra puede cambiar el rumbo del juego.

Ella es Fabiola Campomanes

Nacida en la Ciudad de México el 30 de julio de 1972, Fabiola Campomanes Rojas ha construido una trayectoria que la define como una figura de carácter y autenticidad.

Su primera aparición en televisión fue en Los parientes pobres (1993), al lado de Lucero y Ernesto Laguardia, un debut que marcó el inicio de más de tres décadas de carrera en la actuación.

Formada en el Centro de Educación Artística (CEA) y en otras instituciones dedicadas al arte escénico, Campomanes ha transitado por todos los géneros televisivos: del melodrama clásico a la comedia contemporánea.

En su historial destacan títulos como Teresa, Hasta que el dinero nos separe, Amorcito corazón, Mi corazón es tuyo, Guerra de ídolos y, más recientemente, Cabo, donde interpretó a Malena Sánchez.

En el terreno internacional, su rostro se volvió familiar para el público latino gracias a Niños ricos, pobres padres (2009), producción de Telemundo que la consolidó fuera de México.

Pero Fabiola no solo ha brillado en televisión. En el cine ha participado en cintas como El viaje de Keta, Qué pena tu vida y Lokas, mientras que en teatro exploró otras facetas en montajes como Anatomía Perfecta.

Su versatilidad también la llevó a conducir programas como Incógnito y WAX TV Ácida, y a ser parte de Big Brother VIP, así como en MasterChef Celebrity México, donde demostró que su presencia en la pantalla siempre genera conversación.

En 2005, su decisión de posar desnuda para la edición latina de Playboy sacudió a la prensa y confirmó lo que ya se intuía: Campomanes no teme a las miradas ni a los juicios. Ha aparecido en revistas como FMH, Max y H Extremo, reafirmando una postura de libertad sobre su cuerpo y su imagen.

Fabiola Campomanes regresa al encierro

Su carrera acumula nominaciones a los Premios TVyNovelas y MTV Movie Awards México, reconocimiento a una actriz que nunca ha temido cruzar límites narrativos ni personales.

Hoy, su participación en La Granja VIP la muestra nuevamente sin filtros, enfrentando no solo los retos físicos de la vida rural, sino también las complejidades emocionales que surgen cuando la convivencia se mezcla con la competencia.

Fabiola Campomanes no es una recién llegada al conflicto televisivo: es una mujer que ha aprendido a sobrevivir dentro y fuera de los reflectores. Y en La Granja VIP, su autenticidad, esa que incomoda y fascina por igual, volvió a ocupar el centro del escenario.

