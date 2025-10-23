México

¿Quién es Fabiola Campomanes? Actriz y participante de La Granja VIP que protagonizó una fuerte pelea con Eleazar Gómez

Conoce los momentos destacados de esta artista

Por Armando Pereda

Guardar
La actriz es parte de
La actriz es parte de este reality - Foto: Especial

En La Granja VIP, el reality más intenso de Azteca, las emociones se desbordan como el barro tras una tormenta. Y en medio de esa convivencia sin filtros, Fabiola Campomanes se convirtió en protagonista de uno de los momentos más explosivos de la temporada: una pelea con Eleazar Gómez que dejó a todos en silencio.

Todo ocurrió después de la segunda gala de nominación, cuando la actriz descubrió que su compañero había considerado poner su nombre en la lista. Lo que siguió fue una confrontación directa, sin guiones ni cortes.

“Que tú trates de manipular a la gente es otra cosa y no debería estar dentro de las reglas del juego que hagas eso”, le reclamó con voz firme, frente a cámaras que registraban cada gesto. La tensión creció en los siguientes minutos.

“De ahora en adelante húyeme porque el sentimiento que tenía por ti era distinto y eso lo rompiste, déjame en paz. Esta casa no es tuya, es de todos y ahora vas a tener que lidiar conmigo, querías conocerme y me vas a conocer”, sentenció, dejando claro que en La Granja VIP no hay lugar para estrategias disfrazadas de amistad.

La actriz arremetió en contra de su supuesto aliado después de descubrir que pidió que votaran en contra de ella IG: @lagranjavipmx

La disputa entre ambos reconfiguró alianzas dentro del programa, donde los famosos deben convivir entre animales, labores rurales y cámaras encendidas las 24 horas. Lejos del confort citadino, cada gesto pesa, y cada palabra puede cambiar el rumbo del juego.

Ella es Fabiola Campomanes

Nacida en la Ciudad de México el 30 de julio de 1972, Fabiola Campomanes Rojas ha construido una trayectoria que la define como una figura de carácter y autenticidad.

Su primera aparición en televisión fue en Los parientes pobres (1993), al lado de Lucero y Ernesto Laguardia, un debut que marcó el inicio de más de tres décadas de carrera en la actuación.

Formada en el Centro de Educación Artística (CEA) y en otras instituciones dedicadas al arte escénico, Campomanes ha transitado por todos los géneros televisivos: del melodrama clásico a la comedia contemporánea.

En su historial destacan títulos como Teresa, Hasta que el dinero nos separe, Amorcito corazón, Mi corazón es tuyo, Guerra de ídolos y, más recientemente, Cabo, donde interpretó a Malena Sánchez.

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

En el terreno internacional, su rostro se volvió familiar para el público latino gracias a Niños ricos, pobres padres (2009), producción de Telemundo que la consolidó fuera de México.

Pero Fabiola no solo ha brillado en televisión. En el cine ha participado en cintas como El viaje de Keta, Qué pena tu vida y Lokas, mientras que en teatro exploró otras facetas en montajes como Anatomía Perfecta.

Su versatilidad también la llevó a conducir programas como Incógnito y WAX TV Ácida, y a ser parte de Big Brother VIP, así como en MasterChef Celebrity México, donde demostró que su presencia en la pantalla siempre genera conversación.

En 2005, su decisión de posar desnuda para la edición latina de Playboy sacudió a la prensa y confirmó lo que ya se intuía: Campomanes no teme a las miradas ni a los juicios. Ha aparecido en revistas como FMH, Max y H Extremo, reafirmando una postura de libertad sobre su cuerpo y su imagen.

Fabiola Campomanes regresa al encierro

Su carrera acumula nominaciones a los Premios TVyNovelas y MTV Movie Awards México, reconocimiento a una actriz que nunca ha temido cruzar límites narrativos ni personales.

Hoy, su participación en La Granja VIP la muestra nuevamente sin filtros, enfrentando no solo los retos físicos de la vida rural, sino también las complejidades emocionales que surgen cuando la convivencia se mezcla con la competencia.

Fabiola Campomanes no es una recién llegada al conflicto televisivo: es una mujer que ha aprendido a sobrevivir dentro y fuera de los reflectores. Y en La Granja VIP, su autenticidad, esa que incomoda y fascina por igual, volvió a ocupar el centro del escenario.

Fabiola Campomanes (Foto: Steve/Infobae)
Fabiola Campomanes (Foto: Steve/Infobae)

Temas Relacionados

Fabiola CampomanesEleazar GómezLa Granja VIPAztecaTV AztecaAdal Ramonesmexico-entretenimiento

Más Noticias

“México no está de acuerdo sobre ataques de EEUU a lanchas fuera de su territorio”: Sheinbaum

La presidenta pide apego a la legalidad en operativos antidrogas en aguas internacionales

“México no está de acuerdo

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Liz Vega rompe en llanto

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP

El miércoles pasado fue un día sumamente polémico en el reality de TV Azteca

¿Quién le quitó la caja

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

Esta nueva acción por parte de autoridades de seguridad estatal sucede después de que se confirmara una investigación penal de la FGR contra los elementos acusados de traficar cocaína en Tijuana

Suspenden a 14 policías de

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Dos de los nominados tienen un acuerdo para salvarse mutuamente si ganan el reto de salvación

Quién es el segundo eliminado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden a 14 policías de

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol durante su comparecencia en el Senado

Detienen a seis personas con armas de fuego y droga en Quintana Roo

Procesan a estadounidense que planeaba sacar del país más de 21 millones de pesos en metanfetamina oculta en muebles

Caen 10 presuntos miembros de la Familia Michoacana tras ataque en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Liz Vega rompe en llanto

¿Quién le quitó la caja a Fabiola Campomanes? El misterio que desató sospechas en La Granja VIP

Quién es el segundo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Quieres disfrutar de Natalia Jiménez, Fernando Delgadillo y Salón Victoria para Día de Muertos en la CDMX gratis: te decimos dónde y cuándo

¿La traicionará? Eleazar Gómez y Liz Vega hacen un pacto previo al juego de salvación de La Granja VIP | Video

DEPORTES

Pierre Gasly se declara enamorado

Pierre Gasly se declara enamorado de México previo al Gran Premio 2025: “Los fans son absolutamente increíbles”

¿Hay posibilidades? Esto es lo que necesita Pumas para acceder a la liguilla del Apertura 2025

Franco Colapinto reconoce ser fan de Checo Pérez “desde chiquito”

Oscar Piastri minimiza a Max Verstappen previo al GP de México 2025: “No me intimida, he estado en peleas más difíciles”

Semana crítica para Chivas: Gabriel Milito confirma lesión de la ‘Hormiga’ González previo al Clásico Tapatío