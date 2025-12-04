Usuarios señalan presunto consumo de marihuana en La Granja Vip tras comentario de Fabiola Campomanes

La polémica sobre el consumo de marihuana en La granja VIP se intensifica tras una conversación entre Fabiola Campomanes, Kim Shantal y ‘La Bea’. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La controversia en La granja VIP creció tras una reciente conversación entre Fabiola Campomanes, Kim Shantal y ‘La Bea’, en la que surgieron nuevas especulaciones sobre el acceso a sustancias dentro del reality show.

El intercambio de palabras tuvo lugar poco antes de la ‘Asamblea’, programada para este miércoles 3 de diciembre, por lo que el debate en redes sociales ha reavivado los rumores sobre el consumo de marihuana dentro del programa de TV Azteca.

Fabiola Campomanes responde a comentarios sobre marihuana en La granja VIP y desata nuevas interpretaciones entre los seguidores. (Captura de pantalla TikTok)

¿Por qué se dice que Fabiola Campomanes consume marihuana en La Granja VIP?

Durante la charla, ‘La Bea’ le preguntó a Fabiola Campomanes sobre dónde estaba, a lo que la actriz evitó responder. En ese momento, Kim Shantal intervino y agregó: “¿A poco ya vuela? Sin comentarios”. La comediante añadió: “Estamos a dos de volar todos”.

Ante los comentarios, Campomanes respondió: “Es eso o la pastillita”. Sus palabras fueron interpretadas como una posible confirmación de que la producción facilita “churros” (término coloquial para referirse a cigarrillos de marihuana) a ciertos concursantes.

Cabe recordar que la polémica no es nueva en el programa, pues el tema cobró fuerza desde que Sergio Mayer Mori admitió que en pasado era un consumidor habitual de marihuana.

“Consumía demasiada marihuana, diario y a todas horas. Llegó un punto en el que me di cuenta de que eso no me estaba ayudando en nada”, compartió.

La producción de La granja VIP solo reconoce la entrega de medicamentos recetados a participantes con necesidades de salud. (Captura de pantalla La Granja VIP)

La respuesta de La Granja VIP ante la polémica

De manera oficial, la producción de La granja VIP solo ha reconocido la entrega de medicamentos recetados a los participantes que los requieren por motivos de salud.

Tal es el caso de Manola Díez, quien en su momento mencionó que recibía tratamiento para sus problemas de salud mental mientras permanecía en el reality.

Además, cabe mencionar que Fabiola Campomanes aclaró posteriormente que su comentario hacía referencia a un medicamento para la ansiedad, pero la interpretación de sus palabras en redes sociales fue distinta.

Usuarios en redes sociales interpretan la frase de Fabiola Campomanes como una confirmación indirecta del consumo de marihuana en el reality.

Numerosos usuarios sostuvieron que la frase “Es eso o la pastillita” constituía una confirmación indirecta de que los concursantes reciben marihuana para “volar”. Además, algunos recordaron que este tipo de rumores no es exclusivo de La granja VIP.

Algunos participantes recordaron el caso de Adrián Marcelo en la segunda temporada de La casa de los famosos México, donde también se especuló sobre la entrega de “churros” a los participantes.