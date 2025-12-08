México

La Granja VIP: Quién fue el octavo eliminado del reality

Un participante cuya eliminación no figuraba entre las principales predicciones abandonó la competencia

Guardar
La eliminación de uno de
La eliminación de uno de los participantes más queridos provocó gran sorpresa en la granja. (TV Azteca)

La competencia en La Granja VIP entró en su etapa definitiva con la salida de Fabiola Campomanes como la octava eliminada del reality. El domingo 7 de diciembre, la actriz dejó el programa en una gala marcada por la tensión y la cercanía de la semifinal, según se anunció oficialmente durante la transmisión.

La permanencia de Fabiola Campomanes llegó a su fin después de enfrentar la ronda de nominados junto a César Doroteo, La Bea y Sergio Mayer Mori. La decisión, determinada por la votación del público, favoreció a los otros tres participantes que continúan en la recta final de la competencia. Adal Ramones fue el encargado de comunicar los resultados a los contendientes y a la audiencia, reafirmando el nivel de expectativa en la casa.

El primero en ser salvado
El primero en ser salvado y regresar con sus compañeros fue Teo. (Captura de pantalla TikTok)

En el desarrollo de la gala, los nominados debieron tomar decisiones clave al elegir entre ver un post viral sobre su imagen o una escena inédita que involucraba sus nombres. César Doroteo optó por revisar una publicación viral que lo presentaba irónicamente como “el rey del contenido”. Sergio Mayer Mori eligió presenciar un video en el que El Patrón y César Doroteo cuestionaban la actitud de Sergio y de Fabiola Campomanes respecto a las labores diarias, en opinión del entonces capataz del grupo.

Por su parte, La Bea consultó una grabación en la que sus compañeros, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, discutían la posibilidad de nominarla, pero sin emitir valoraciones personales negativas. Finalmente, Fabiola Campomanes accedió a un clip donde Kim Shantal reconocía su carácter independiente y aguerrido, aunque matizaba esta imagen al señalar una sensación de decepción ante su desempeño como concursante.

Con esta eliminación, el grupo se reduce de cara a la semifinal con nuevas reglas y actividades. La salida de Fabiola Campomanes deja en evidencia el nivel de estrategias y alianzas entre los participantes, acentuando la intensidad competitiva en las últimas etapas de La Granja VIP.

Fabiola se convirtió en la
Fabiola se convirtió en la octava elminada de la granja. (Captura de pantalla TikTok)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Eleazar Gómez
  6. La Bea
  7. Sergio Mayer Mori

Temas Relacionados

La Granja VIPFabiola CampomanesLa BeaSergio Mayer MoriCésar Doroteomexico-entretenimiento

Más Noticias

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy 7 de diciembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la Lotería Nacional

Resultados del Melate, Revancha y

Elecciones 2027: estos son los perfiles que comienzan a perfilarse como favoritos

Estados clave como Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí y Zacatecas muestran tensiones internas y competencia cerrada entre partidos

Elecciones 2027: estos son los

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Pan de zanahoria y almendra; una alternativa sin horno e ideal para bajar de peso

Este postre fácil de realizar en casa puede ser una alternativa complementaria a la dieta

Pan de zanahoria y almendra;

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Una camioneta de la marca BMW, modelo X4, fue el vehículo asegurado junto con 7 cargadores para arma larga

Aseguran camioneta de alta gama
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran camioneta de alta gama

Aseguran camioneta de alta gama con 7 cargadores para fusil en Bachigualatillo, Navolato

Aseguran vehículos, metanfetamina y detienen a tres tras cateo en Rancho El Aranjuez, Chihuahua

Líderes del grupo criminal de Raúl Rocha Cantú vendían armas a tres cárteles, entre ellos el CJNG

Coche bomba en Michoacán: autoridades confirman que hay dos cuerpos sin identificar tras la explosión en Coahuayana

Temen libertad de feminicida que se hizo catequista y maestro de karate para matar a cinco víctimas (cuatro niñas) en SLP

ENTRETENIMIENTO

Junior H recibe reconocimiento por

Junior H recibe reconocimiento por ayuda durante las inundaciones de Veracruz

El vestido que une a Yuri y Selena Quintanilla: una historia de admiración y despedida

‘El Resplandor’ se proyectará en la CDMX: fecha y sede para ver el clásico de terror

Murió Tony Méndez, rockero fundador de Kerigma y socio del bar Rockotitlán

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 07 de diciembre: arranca noche de eliminación

DEPORTES

Óscar de la Hoya destroza

Óscar de la Hoya destroza a Crawford por no pagar al CMB tras ganarle el cinturón a Canelo

Jai Opetaia manda mensaje al Zurdo Ramírez tras conseguir un brutal nocaut: “Estoy persiguiendo cinturones”

Sin despedida ni declaraciones, así dejó Sergio Ramos las instalaciones de Monterrey tras jugar su último partido

Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama de Beisbol

Así reaccionó Checo Pérez al triunfo de Lando Norris con McLaren sobre Max Verstappen y Red Bull