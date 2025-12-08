La Granja VIP: Quién fue el octavo eliminado del reality

La eliminación de uno de los participantes más queridos provocó gran sorpresa en la granja. (TV Azteca)

La competencia en La Granja VIP entró en su etapa definitiva con la salida de Fabiola Campomanes como la octava eliminada del reality. El domingo 7 de diciembre, la actriz dejó el programa en una gala marcada por la tensión y la cercanía de la semifinal, según se anunció oficialmente durante la transmisión.

La permanencia de Fabiola Campomanes llegó a su fin después de enfrentar la ronda de nominados junto a César Doroteo, La Bea y Sergio Mayer Mori. La decisión, determinada por la votación del público, favoreció a los otros tres participantes que continúan en la recta final de la competencia. Adal Ramones fue el encargado de comunicar los resultados a los contendientes y a la audiencia, reafirmando el nivel de expectativa en la casa.

El primero en ser salvado y regresar con sus compañeros fue Teo. (Captura de pantalla TikTok)

En el desarrollo de la gala, los nominados debieron tomar decisiones clave al elegir entre ver un post viral sobre su imagen o una escena inédita que involucraba sus nombres. César Doroteo optó por revisar una publicación viral que lo presentaba irónicamente como “el rey del contenido”. Sergio Mayer Mori eligió presenciar un video en el que El Patrón y César Doroteo cuestionaban la actitud de Sergio y de Fabiola Campomanes respecto a las labores diarias, en opinión del entonces capataz del grupo.

Por su parte, La Bea consultó una grabación en la que sus compañeros, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, discutían la posibilidad de nominarla, pero sin emitir valoraciones personales negativas. Finalmente, Fabiola Campomanes accedió a un clip donde Kim Shantal reconocía su carácter independiente y aguerrido, aunque matizaba esta imagen al señalar una sensación de decepción ante su desempeño como concursante.

Con esta eliminación, el grupo se reduce de cara a la semifinal con nuevas reglas y actividades. La salida de Fabiola Campomanes deja en evidencia el nivel de estrategias y alianzas entre los participantes, acentuando la intensidad competitiva en las últimas etapas de La Granja VIP.

Fabiola se convirtió en la octava elminada de la granja. (Captura de pantalla TikTok)

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame Kim Shantal Alberto del Río “El Patrón” César Doroteo “Teo” Eleazar Gómez La Bea Sergio Mayer Mori