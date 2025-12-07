Entre AMLO y mentiras de la oposición: los 5 mejores momentos del discurso de Claudia Sheinbaum tras 7 años de la 4T

Claudia Sheinbaum emitió un discurso donde se enfocó en desmentir lo que calificó como "mentiras de la oposición" y aseguró llevar a cabo la continuidad del proyecto iniciado por AMLO. (REUTERS/Raquel Cunha)

“Llegamos al gobierno para dar continuidad y profundizar la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México”, declaró Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante el evento realizado en el Zócalo de Ciudad de México para conmemorar los 7 años desde el inicio de la llamada 4T.

Rodeada por una multitud, la mandataria marcó el pulso político del país con un mensaje cargado de balances, reivindicaciones y confrontaciones hacia la oposición.

La celebración, que reunió a más de 600 mil asistentes según cifras oficiales, sirvió no solo para reconocer el camino recorrido por el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sino también para trazar los retos del nuevo sexenio y responder de forma directa a las críticas que, asegura Sheinbaum, “pretenden distorsionar la realidad del país” desde ciertos sectores y medios.

Los 5 mejores momentos del discurso de Claudia Sheinbaum

A continuación, los cinco momentos clave que marcaron el mensaje de la presidenta en el Zócalo por los siete años de la Cuarta Transformación:

Reafirmación de la continuidad y profundización de la 4T. Respuesta firme a las “mentiras” de la oposición y las campañas en redes. Balance económico y social con cifras. Priorizar la soberanía durante su mandato. Llamado a la unidad nacional y a la memoria histórica del movimiento.

Así fue el discurso de Claudia Sheinbaum frente a 600 mil asistentes (REUTERS/Raquel Cunha)

La continuidad de la cuarta transformación y el legado de AMLO

La mandataria remarcó el punto de quiebre que en su opinión implicó la llegada de López Obrador al poder en 2018: la separación del poder político respecto al económico, y el tránsito de una “oligarquía” a un gobierno para todas y todos:

“En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente”

“Así como en 1857 se separó la Iglesia del Estado, en 2019, la separación principal debía ser la del poder económico del poder político”

“Pasamos de un país gobernado por una oligarquía, donde los presidentes y las instituciones públicas servían a unos cuantos que se creían “dueños de México”, a una verdadera democracia”

Sheinbaum “desmiente” a la oposición y defiende trabajo durante la 4T

Uno de los tonos más marcados del discurso fue la crítica a lo que Sheinbaum denominó “campañas sucias”, compra de bots y estrategias de desinformación por parte de la oposición y grupos conservadores tanto nacionales como extranjeros, insistió:

“Por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios... ¡No vencerán al pueblo de México, ni a su Presidenta!”

“Una de las mentiras más socorridas y recientes es que ‘ México es cada vez menos democrático ’; cómo si el México del pasado hubiese sido democrático”.

“Otra mentira reciente: que “no hay libertad de expresión”. ¡Falso! Calumnian y critican al gobierno en medios, redes, y no hay un solo acto de censura que hayamos cometido. Se respeta la libertad de expresión, de prensa y de manifestación”

Simpatizantes de Sheinbaum acudieron con pancartas al Zócalo. (REUTERS/Raquel Cunha)

Sheinbaum destaca crecimiento del salario mínimo en balance económico de la 4T

En materia económica, Sheinbaum presentó una serie de datos sobre el desempeño desde 2018 a la fecha:

“El salario mínimo pasó de 88 pesos diarios en 2018, a 315 pesos a partir del 1º de enero de 2026; un incremento de 154 por ciento”

“Tan solo de 2025 a 2026, el incremento será de 13 por ciento, más de tres veces por encima de la inflación ”

“La inflación está controlada, al cierre de octubre de este año fue de 3.57 por ciento”

“La hazaña del presidente López Obrador de reducir la pobreza y las desigualdades” fue destacada con cifras: entre 2018 y 2024, “13,5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, y pasamos a ser el segundo país menos desigual del continente”.

Durante mandato de Sheinbaum la “soberanía” será priorizada

Sobre la soberanía, la presidenta remarcó el carácter prioritario que tiene este término dentro de su administración y el impulso que le ha dado desde que asumió el gobierno en 2024:

“Llegamos a un entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio cuatro principios claros: Respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, respeto a la soberanía nacional”

“Envié y fue aprobada en la Constitución la reforma al Artículo 40 ”, la cual habla sobre integridad, independencia y soberanía

“La patria no se defiende cuando se busca injerencia extranjera en los destinos de la nación; la patria se defiende”

Más de 600 mil personas se reunieron en el Zócalo en evento de Claudia Sheinbaum. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Llamado a la unidad nacional y a la memoria histórica del movimiento

En la parte final de su mensaje, Sheinbaum convocó a mantener la unidad y a no perder la “llama de la esperanza” que ha dado vida a la Cuarta Transformación:

“Hoy, más que nunca: México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo”

La presidenta invocó la memoria de figuras históricas como Juárez, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Zapata y Villa , destacando que “nos guía nuestra historia” y que el movimiento actual es heredero de una tradición de lucha social y nacionalismo mexicano.

“Somos mexicanas y mexicanos que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México”

Esto es lo más relevante sobre Sheinbaum y lo destacable de su discurso en el Zócalo

Sheinbaum promete continuar y fortalecer la Cuarta Transformación iniciada por López Obrador.

La presidenta rechaza las críticas de la oposición y asegura respeto a la libertad de expresión.

Destaca aumentos al salario mínimo y prioriza la soberanía nacional en su mandato.