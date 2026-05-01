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Atlas vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver la ida de Cuartos de Final del Clausura 2026

Ambos equipos llegan con victoria en la última jornada del torneo

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Los dirigidos por Nicolás Larcamón tienen la obligación de sacar los tres puntos de local luego de su derrota en la J1.
(Jovani Pérez | Infobae México)

Atlas y Cruz Azul abren este sábado 2 de mayo los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, con el primer duelo en el Estadio Jalisco.

El encuentro se jugará a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en una eliminatoria donde la posición en la tabla puede marcar la diferencia.

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Atlas llega como sexto lugar, mientras que Cruz Azul lo hace como tercero, condición que le otorga la ventaja deportiva de cara al partido de vuelta.

Un duelo con ventaja para Cruz Azul

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

El partido de ida será determinante para Atlas, que buscará hacer valer su localía antes de visitar a Cruz Azul en el duelo definitivo.

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En esta fase del torneo, el criterio de desempate favorece al equipo mejor ubicado en la tabla, por lo que un empate global clasificaría a los celestes.

Atlas llega tras cerrar la fase regular con una victoria ante América, mientras que Cruz Azul lo hizo con un triunfo contundente de 4-1 frente a Necaxa, resultado que le permitió asegurar el tercer puesto.

Transmisión del partido

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El encuentro entre Atlas y Cruz Azul podrá verse en vivo a través de Canal 5, TUDN y la plataforma ViX, de acuerdo con la programación oficial.

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