31% de las mujeres desaparecidas son niñas y adolescentes, revela informe sobre cifras en México

Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México

La desaparición de niñas y adolescentes en México alcanza niveles críticos y representa ya el 31 % del total de mujeres no localizadas, cifra que según organismos de derechos humanos refleja un fenómeno en ascenso vinculado a delitos como la trata, la explotación y la impunidad. Los datos al 5 de marzo de 2026 muestran más de 8 mil 900 menores de edad en esta condición, lo que evidencia que la violencia contra mujeres en el país golpea especialmente a las más jóvenes.

Niñas y adolescentes concentran la tercera parte de las desapariciones de mujeres en México

De acuerdo con un informe de la Red Lupa, la proporción de niñas y adolescentes entre las mujeres desaparecidas en el país prácticamente se duplicó en los últimos 15 años. Mientras que en 2010 solo una de cada cinco mujeres desaparecidas era menor de edad, para 2025 la cifra escaló a casi cuatro de cada diez. Este aumento, señalan las organizaciones, se considera especialmente grave por el contexto que rodea estas desapariciones.

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El análisis, elaborado a partir de registros históricos entre 1950 y marzo de 2026, detalla que 8.925 niñas y adolescentes permanecen desaparecidas y no localizadas en territorio nacional. Esta estadística resalta la magnitud del fenómeno y la urgencia de respuestas institucionales que prioricen la protección de menores de edad.

Contrasta que, entre los hombres reportados como desaparecidos, los menores de edad constituyen solo el 8.5 %. Esta diferencia revela que existe un perfil diferenciado de riesgo por género y edad, y recalca la vulnerabilidad estructural de las menores frente a delitos como la trata y otras formas de explotación.

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El aumento sostenido de las desapariciones de niñas y adolescentes

La sobrerrepresentación de niñas y adolescentes en los registros de mujeres desaparecidas ha crecido de forma sostenida. En 2010, el 20 % de los casos correspondían a menores, lo que equivalía a 129 de 635 mujeres desaparecidas ese año. Para 2025, la cifra ascendió a 39 %, es decir, 1.086 de 2.780 casos.

Este cambio en la composición etaria de las mujeres desaparecidas muestra una tendencia acelerada y sostenida, que según el propio informe estaría relacionada no solo con el crecimiento de redes criminales que operan en México, sino también con la falta de acciones preventivas y de acceso efectivo a la justicia.

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Las organizaciones enfatizan que estos números podrían ser aún mayores, ya que en escenarios de migración existen lagunas en los sistemas de registro y muchas desapariciones no se reportan de manera oficial. La ausencia de un sistema robusto de datos también dificulta el diseño de políticas públicas enfocadas en la protección de niñas y adolescentes.

Los delitos de trata y explotación detrás de las desapariciones

Especialistas advierten que el perfil de las desaparecidas coincide con los patrones de reclutamiento y captación que usan las redes de trata de personas. Muchas de las menores que desaparecen lo hacen en contextos de desplazamiento, pobreza extrema o violencia familiar, factores que facilitan la operación de grupos delictivos.

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Las consecuencias de esta problemática trascienden la estadística. Cada desaparición provoca una ruptura familiar y social, y la mayoría de los casos permanece impune. El informe subraya que la impunidad es uno de los motores del fenómeno: “La mayor parte de las desapariciones de niñas y adolescentes no recibe castigo ni justicia”. Esta cita ilustra la percepción de abandono estatal que cargan las familias de las víctimas.

Las dinámicas locales y territoriales también juegan un papel. Zonas con presencia de grupos dedicados a la trata, rutas migratorias y regiones con acceso limitado a servicios públicos muestran las tasas más altas de desaparición de menores. Los organismos ciudadanos piden que las investigaciones adopten un enfoque de género y edad, y que las autoridades sean diligentes desde los primeros momentos de la denuncia.

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Cifras subestimadas y contextos vulnerables

El informe reconoce que los registros oficiales no reflejan la total dimensión del problema. En contextos migratorios, muchas niñas y adolescentes desaparecen sin dejar rastro formal en los sistemas nacionales, pues son familiares, voluntarios o grupos de apoyo quienes suelen documentar estos casos. Esto provoca que la estadística oficial esté por debajo de la cifra real de víctimas.

Las organizaciones de derechos humanos urgen a la creación de mecanismos de búsqueda inmediata enfocados en menores de edad, y reclaman la articulación de políticas preventivas en escuelas, comunidades y zonas de alto riesgo. Solo el desarrollo de estrategias integrales permitiría frenar este fenómeno que afecta a una generación completa de mujeres mexicanas.

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El 31 % de las mujeres desaparecidas en México son niñas y adolescentes, lo que equivale a más de 8.900 menores al 5 de marzo de 2026.

La proporción de menores desaparecidas se duplicó en 15 años, pasando de 20 % en 2010 a 39 % en 2025 entre las mujeres no localizadas.

Organizaciones advierten que la cifra real de desapariciones podría ser mayor, especialmente en contextos migratorios o de trata donde no se reportan todos los casos.