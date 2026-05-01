Amor en línea sin riesgos: autoridades comparten recomendaciones para prevenir estafas románticas

El interés por conocer nuevas personas a través de internet lleva a muchos usuarios a confiar en perfiles atractivos. Sin embargo, las plataformas de citas y redes sociales se han convertido en escenarios frecuentes para el fraude amoroso.
Bajo este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) advirtió sobre las tácticas de extorsionadores que buscan aprovechar la ingenuidad y el deseo de afecto, a través de perfiles falsos y la ilusión de una relación sincera.
PUBLICIDAD
En varios casos, los delincuentes piden fotografías íntimas con la promesa de confidencialidad. Luego, amenazan con difundir ese material si la víctima se niega a entregar dinero.
Algunas personas reciben solicitudes de ayuda económica bajo el pretexto de un encuentro físico. Los extorsionadores aprovechan la confianza lograda para exigir transferencias inmediatas.
PUBLICIDAD
A continuación, te decimos cómo operan estas personas y qué recomendaciones seguir para prevenir fraudes. ¡Toma nota!
¿Cómo operan los estafadores?
Los delincuentes suelen crear perfiles con imágenes atractivas y datos inventados. El objetivo es captar la atención de usuarios desprevenidos y establecer rápidamente una conversación íntima.
PUBLICIDAD
Una vez que se genera confianza, los estafadores solicitan datos personales o detalles sobre la vida familiar de la víctima. Esta información puede usarse para futuras amenazas o chantajes.
Solicitar una cita en lugares privados es otra estrategia utilizada para aumentar el riesgo para la víctima. En algunos casos, los delincuentes buscan aislar a la persona y dificultar la intervención de terceros.
PUBLICIDAD
Recomendaciones para evitar el fraude amoroso
Para proteger tu integridad y tu dinero, evita compartir información sensible con desconocidos. No envíes fotografías íntimas ni detalles bancarios a personas con las que apenas has interactuado.
Verifica siempre la autenticidad del perfil antes de avanzar en la relación. Utilizar buscadores inversos de imágenes puede ayudar a detectar si las fotos pertenecen a otra identidad.
PUBLICIDAD
Si alguien te pide dinero a cambio de favores personales o encuentros, rechaza la solicitud y reporta el caso a las autoridades. Mantén informada a una persona de confianza sobre tus interacciones y posibles citas.
El fraude amoroso afecta tanto a la salud emocional como al patrimonio de las víctimas. Tomar precauciones y actuar con desconfianza ante solicitudes dudosas puede evitar consecuencias graves.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD