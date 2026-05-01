Amor en línea sin riesgos: autoridades comparten recomendaciones para prevenir estafas románticas

Un hombre con capucha, miembro de una banda criminal, habla discretamente por su teléfono móvil en un entorno oscuro y sombrío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por conocer nuevas personas a través de internet lleva a muchos usuarios a confiar en perfiles atractivos. Sin embargo, las plataformas de citas y redes sociales se han convertido en escenarios frecuentes para el fraude amoroso.

Bajo este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) advirtió sobre las tácticas de extorsionadores que buscan aprovechar la ingenuidad y el deseo de afecto, a través de perfiles falsos y la ilusión de una relación sincera.

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En varios casos, los delincuentes piden fotografías íntimas con la promesa de confidencialidad. Luego, amenazan con difundir ese material si la víctima se niega a entregar dinero.

Algunas personas reciben solicitudes de ayuda económica bajo el pretexto de un encuentro físico. Los extorsionadores aprovechan la confianza lograda para exigir transferencias inmediatas.

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A continuación, te decimos cómo operan estas personas y qué recomendaciones seguir para prevenir fraudes. ¡Toma nota!

Una adolescente de aspecto triste está sentada sola en su cama, absorta en su teléfono móvil bajo la luz natural que entra por la ventana de su habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo operan los estafadores?

Los delincuentes suelen crear perfiles con imágenes atractivas y datos inventados. El objetivo es captar la atención de usuarios desprevenidos y establecer rápidamente una conversación íntima.

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Una vez que se genera confianza, los estafadores solicitan datos personales o detalles sobre la vida familiar de la víctima. Esta información puede usarse para futuras amenazas o chantajes.

Solicitar una cita en lugares privados es otra estrategia utilizada para aumentar el riesgo para la víctima. En algunos casos, los delincuentes buscan aislar a la persona y dificultar la intervención de terceros.

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Recomendaciones para evitar el fraude amoroso

Para proteger tu integridad y tu dinero, evita compartir información sensible con desconocidos. No envíes fotografías íntimas ni detalles bancarios a personas con las que apenas has interactuado.

Verifica siempre la autenticidad del perfil antes de avanzar en la relación. Utilizar buscadores inversos de imágenes puede ayudar a detectar si las fotos pertenecen a otra identidad.

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Una mujer joven mira su celular con una expresión de angustia, mientras la luz azul de la pantalla ilumina su rostro en un entorno con luces cálidas y difusas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si alguien te pide dinero a cambio de favores personales o encuentros, rechaza la solicitud y reporta el caso a las autoridades. Mantén informada a una persona de confianza sobre tus interacciones y posibles citas.

El fraude amoroso afecta tanto a la salud emocional como al patrimonio de las víctimas. Tomar precauciones y actuar con desconfianza ante solicitudes dudosas puede evitar consecuencias graves.

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