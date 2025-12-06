México

Mientras Sheinbaum celebra 7 años de la 4T, el PAN cuestiona seguridad en Michoacán, el PRI y MC callan

La tarde de este sábado sucedió una explosión de coche bomba en Coahuayana

Jorge Romero cuestionó la seguridad
Jorge Romero cuestionó la seguridad en Michoacán, criticó la celebración de Claudia Sheinbaum por los 7 años de la 4T.(REUTERS/Raquel Cunha/Credito: cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum Pardo llevó a cabo el evento de celebración por los 7 años del gobierno de la “Cuarta Transformación”, acompañada de ciudadanía, militantes y políticos de Morena, la mandataria aseguró que su gobierno se encuentra trabajando en materia de seguridad, por lo que “la paz y la seguridad son fruto de la honestidad y de la justicia”.

El evento que acaparó los reflectores la mañana de este sábado, 6 de diciembre de 2025, ha comenzado a generar críticas, pero muy pocos políticos de oposición han mencionado algo sobre el tema, recientemente Jorge Romero, dirigente del PAN, se posicionó.

Jorge Romero habla sobre evento de Sheinbaum en el Zócalo

Luego de que finalizara el evento de Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó la explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, sin embargo no dejó pasar la oportunidad de hacer mención sobre el evento del gobierno federal y los morenistas:

“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos hace unos momentos en Michoacán y nos solidarizamos con las familias afectadas.

Mientras el régimen presume en el Zócalo que “todo está bien”, la realidad en México es otra: acaba de explotar un coche bomba en Coahuayana, y confirma que la violencia sigue fuera de control.

México merece paz y un Estado que proteja a las familias, no discursos vacíos”.

Así lo escribió Jorge Romero en su cuenta de X, mientras tanto las cuentas oficiales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) no han mencionado nada sobre el evento de la presidenta de México ni de los hechos de violencia en el estado de Michoacán, de igual forma, los dirigentes de ambos partidos no han emitido ningún mensaje sobre estos sucesos.

Información en desarrollo...

