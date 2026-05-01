Cáncer de riñones: estos son los tempranos síntomas que no debes dejar pasar

El cáncer de riñón suele avanzar de manera silenciosa, lo que retrasa su detección y complica las posibilidades de tratamiento.
En México, este tipo de cáncer afecta principalmente a personas adultas, aunque puede presentarse a cualquier edad.
PUBLICIDAD
Especialistas en salud pública y oncología advierten que identificar síntomas tempranos es clave para mejorar el pronóstico y acceder a tratamientos oportunos.
Síntomas tempranos del cáncer de riñón
La Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) señalan que los siguientes síntomas pueden ser señales de alerta:
PUBLICIDAD
- Presencia de sangre en la orina (hematuria), que puede variar de color rosado a rojo oscuro
- Dolor persistente en la espalda baja, el costado o el abdomen
- Aparición de un bulto o masa en el costado o el abdomen
- Pérdida de peso involuntaria y sin causa aparente
- Fatiga o debilidad prolongadas
- Fiebre recurrente que no responde a tratamientos comunes
- Anemia, palidez o cansancio excesivo
- Aumento de la presión arterial sin causas previas
- Hinchazón en piernas o tobillos (edema)
- En hombres, aparición de varicocele repentino, especialmente del lado derecho
Detectar uno o más de estos síntomas no significa necesariamente que se trate de cáncer, pero sí requiere valoración médica inmediata para descartar o confirmar el diagnóstico.
Factores de riesgo y grupos vulnerables
El riesgo de desarrollar cáncer renal aumenta en personas con antecedentes familiares de cáncer, tabaquismo, obesidad y presión arterial elevada. También se observa mayor incidencia en hombres y en quienes han tenido exposición laboral a ciertas sustancias químicas.
PUBLICIDAD
Mantener estilos de vida saludables y realizar chequeos médicos regulares contribuye a la detección oportuna de cualquier alteración.
Importancia del diagnóstico temprano
El cáncer de riñón puede diagnosticarse mediante estudios de imagen como ultrasonido, tomografía computarizada o resonancia magnética. Estas pruebas permiten identificar tumores en etapas iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento y recuperación son mayores.
PUBLICIDAD
Los especialistas del INCan insisten en la importancia de no ignorar síntomas persistentes o inusuales. Aunque algunas manifestaciones pueden asociarse a infecciones urinarias o cálculos renales, solo un médico puede determinar la causa real.
Tratamiento y pronóstico en México
El manejo del cáncer renal depende de la etapa en la que se detecta. En fases tempranas, la cirugía suele ser la opción principal, mientras que en etapas avanzadas se recurre a terapias complementarias como medicamentos dirigidos o inmunoterapia. El acceso temprano al tratamiento mejora la supervivencia y calidad de vida.
PUBLICIDAD
Recomendaciones de autoridades de salud
La Secretaría de Salud recomienda:
- Acudir al médico ante cualquier síntoma persistente
- No automedicarse ni retrasar la atención especializada
- Evitar factores de riesgo conocidos, como el tabaquismo y la obesidad
- Participar en campañas de prevención y detección oportuna
La detección temprana del cáncer de riñón es fundamental. Consultar a un especialista ante la aparición de síntomas puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y complicaciones mayores.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD