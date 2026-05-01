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João Pedro, delantero del Atlético de San Luis, revela a su futbolista favorito mexicano y divide opiniones

El goleador brasileño dejó ver su conocimiento del futbol mexicano con una respuesta inesperada

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El delantero desató conversación entre aficionados por su elección. (Ilustración: Jesús Aviles)
El delantero desató conversación entre aficionados por su elección. (Ilustración: Jesús Aviles)

Aunque el Atlético de San Luis quedó fuera de la fase final del Clausura 2026, su delantero estrella João Pedro logró destacar de forma individual al consagrarse como bicampeón de goleo, consolidándose como uno de los atacantes más efectivos del torneo.

En medio de ese reconocimiento, el futbolista brasileño participó en una dinámica para el canal de YouTube “Rafa Ríos Oficial”, donde fue cuestionado sobre los jugadores históricos que más admira de distintos países. Sus elecciones incluyeron figuras legendarias del futbol mundial, reflejando su conocimiento sobre el deporte.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - January 14, 2026 Atletico San Luis' Joao Pedro celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Club America v Atletico San Luis - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - January 14, 2026 Atletico San Luis' Joao Pedro celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Para Brasil eligió a Pelé, mientras que en España se inclinó por Andrés Iniesta. En Inglaterra mencionó a David Beckham y en Italia a Francesco Totti. La lista continuó con Lionel Messi por Argentina, Zinedine Zidane por Francia, Luis Suárez por Uruguay, Alexis Sánchez por Chile, Cristiano Ronaldo por Portugal y Freddy Rincón por Colombia.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando se le pidió elegir a un referente de México. Sin dudar, João Pedro nombró a Cuauhtémoc Blanco, decisión que rápidamente se viralizó y generó una ola de comentarios en redes sociales.

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Cuauhtémoc Blanco fue la figura del partido de Ida al anotar un doblete. (AFP)

“Al decir Blanco, quiere decir que es conocedor…”; “Lo dijo todo con Blanco un crack dentro y fuera”; “Quiere salir al América ya que ahí tendría más protagonismo y actualmente el América necesita un 9 como él. ( solo es un punto de vista muy propio ) “; “Ufff un hombre conocedor “, “Cuánta sabiduría…”, “Que buen conocimiento del fut tiene excelente”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en el video viral.

La elección del brasileño no solo provocó elogios hacia su criterio futbolístico, sino que también abrió el debate sobre su futuro. Diversas versiones apuntan a que el Club América estaría en busca de un delantero para reforzar su plantilla, especialmente ante las dudas físicas que ha presentado Henry Martín.

El delantero brasileño eligió a sus jugadores favoritos de cada país
El delantero brasileño eligió a sus jugadores favoritos de cada país

Además, el equipo azulcrema analiza fortalecer otras zonas del campo, como las bandas ofensivas, donde actualmente destacan Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas. En ese contexto, el nombre de João Pedro comienza a tomar fuerza como una posible incorporación.

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