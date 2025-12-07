Sheinbaum presume marcha para celebrar 7 años de la 4T con un video filmado desde el Zócalo

Así fue el discurso de Claudia Sheinbaum frente a 600 mil asistentes (REUTERS/Raquel Cunha)

El Zócalo de Ciudad de México congregó a 600 mil asistentes que celebraron junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los siete años transcurridos desde el inicio de la Cuarta Transformación.

Luego de la exitosa jornada, la mandataria subió a sus redes sociales un video del evento y añadió un nuevo mensaje a los mexicanos:

“Agradezco su apoyo en lo más profundo del corazón. Sepan que nunca voy a traicionar; cada segundo de mi vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano.Sí, somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de la nación y a no perder, sino avivar aún más la llama de la esperanza”.

Sheinbaum se lanzó contra la oposición en el Zócalo: “No vencerán al pueblo ni a su presidenta”

La presidenta de México festejó 7 años de la 4T. Crédito: X/ Claudiashein

En el transcurso de su discurso, Sheinbaum puso el foco sobre la actuación de la oposición, a la que responsabilizó de promover campañas de desinformación y descrédito orientadas tanto a su administración como al proyecto político de la Cuarta Transformación.

Tales campañas, sostuvo, contarían con financiamiento de actores adversarios que operan dentro y fuera de México, recurriendo al empleo de redes de bots en plataformas digitales y a la contratación de consultores especializados en la propagación de mensajes falsos.

Sheinbaum aseguró que estos esfuerzos orquestados por sectores conservadores nacionales y foráneos carecen de capacidad para desestabilizar el amplio respaldo social que, según afirmó, mantiene su presidencia. Marcó distancia de la narrativa opositora y subrayó:

“Por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso: ¡No vencerán al pueblo de México, ni a su Presidenta!”.

Sheinbaum enlista logros de la 4T

En este acto, la mandataria presentó una revisión de los logros atribuidos tanto a su gestión como a la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, situando en primer plano la elevación del salario mínimo, la consolidación de diversos programas sociales y la reducción de los niveles de pobreza, además del fortalecimiento de la inversión extranjera, el desarrollo de relaciones diplomáticas estables, la continuidad de una política de austeridad y la defensa de la soberanía nacional.