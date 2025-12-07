México

Sheinbaum presume marcha para celebrar 7 años de la 4T con un video filmado desde el Zócalo

La presidenta de México agradeció a los 600 mil asistentes y asegura que nunca traicionará al país

Guardar
Así fue el discurso de
Así fue el discurso de Claudia Sheinbaum frente a 600 mil asistentes (REUTERS/Raquel Cunha)

El Zócalo de Ciudad de México congregó a 600 mil asistentes que celebraron junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, los siete años transcurridos desde el inicio de la Cuarta Transformación.

Luego de la exitosa jornada, la mandataria subió a sus redes sociales un video del evento y añadió un nuevo mensaje a los mexicanos:

“Agradezco su apoyo en lo más profundo del corazón. Sepan que nunca voy a traicionar; cada segundo de mi vida está dedicado a la construcción de un México justo, libre, independiente y soberano.Sí, somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de la nación y a no perder, sino avivar aún más la llama de la esperanza”.

Sheinbaum se lanzó contra la oposición en el Zócalo: “No vencerán al pueblo ni a su presidenta”

La presidenta de México festejó 7 años de la 4T. Crédito: X/ Claudiashein

En el transcurso de su discurso, Sheinbaum puso el foco sobre la actuación de la oposición, a la que responsabilizó de promover campañas de desinformación y descrédito orientadas tanto a su administración como al proyecto político de la Cuarta Transformación.

Tales campañas, sostuvo, contarían con financiamiento de actores adversarios que operan dentro y fuera de México, recurriendo al empleo de redes de bots en plataformas digitales y a la contratación de consultores especializados en la propagación de mensajes falsos.

Sheinbaum aseguró que estos esfuerzos orquestados por sectores conservadores nacionales y foráneos carecen de capacidad para desestabilizar el amplio respaldo social que, según afirmó, mantiene su presidencia. Marcó distancia de la narrativa opositora y subrayó:

“Por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso: ¡No vencerán al pueblo de México, ni a su Presidenta!”.

Sheinbaum enlista logros de la 4T

En este acto, la mandataria presentó una revisión de los logros atribuidos tanto a su gestión como a la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, situando en primer plano la elevación del salario mínimo, la consolidación de diversos programas sociales y la reducción de los niveles de pobreza, además del fortalecimiento de la inversión extranjera, el desarrollo de relaciones diplomáticas estables, la continuidad de una política de austeridad y la defensa de la soberanía nacional.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaum4TZócaloPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

La derrota que sufrió el tapatío el pasado 13 de septiembre causó cuestionamientos sobre su futuro

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá

Con “Perreo por la Paz” jóvenes de la “verdadera Gen Z” apoyaron a Sheinbaum en celebración de la 4T

La concentración comenzó en la Torre del Caballito y avanzó hacia el Zócalo de la CDMX

Con “Perreo por la Paz”

Las 52 piezas prehispánicas que regresan a casa en México

El INAH recibió las piezas arqueológicas de gran valor histórico, elaboradas entre los años 500 a.c. y 1521 d.c.

Las 52 piezas prehispánicas que

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

El emotivo mensaje difundido por el actor Moisés Iván Mora, compañero de reparto de Don Arnoldo, evidenció la profunda huella que dejó Manzano en quienes compartieron proyectos y vivencias a su lado

Esta fue la reacción de

Los 5 mejores frutos secos baratos que te ayudan a combatir el hígado graso

No dejes estos alimentos fuera de tu dieta

Los 5 mejores frutos secos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 3 muertos por explosión

Suman 3 muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán: Marina desplegó helicópteros para atender heridos

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la reacción de

Esta fue la reacción de “Aldolfo” al fallecimiento de Eduardo Manzano

Así quería ser recordado Eduardo Manzano “El Polivoz” tras su muerte

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

DEPORTES

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL