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Jornada violenta deja nueve muertos en Sinaloa en medio de tensiones por acusación de EEUU contra Rocha Moya

En diversos hechos violentos, nueve personas murieron en Sinaloa el pasado 30 de abril

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La mayoría de los hechos ocurrieron en Culiacán, capital del estado. (Foto cortesía PNC)
La mayoría de los hechos ocurrieron en Culiacán, capital del estado. (Foto cortesía PNC)

El pasado jueves 30 de abril, en el que se festejó el Día del Niño, nueve personas fueron asesinadas en diversos hechos en el estado de Sinaloa, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió siete carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con un comunicado de la FGE, una persona fue localizada sin vida en la colonia Santa Rosa; dos personas, en el residencial Brisas; una persona del sexo femenino y una del sexo masculino, en la colonia 8 de Febrero; y una más, en la carretera Culiacancito–Bacurimí, en Culiacán, capital del estado.

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También una persona falleció en un hospital luego de recibir atención médica a raíz de hechos ocurridos en la colonia Sinaloa; otra persona falleció tras resultar herida por hechos registrados en la colonia República Mexicana; y una más fue localizada en la colonia Lázaro Cárdenas, también en Culiacán.

Además, en el municipio de Elota, fue localizada una osamenta en la autopista, tramo Mazatlán–Culiacán, en el municipio de Elota, así como de restos óseos en un camino de terracería que conduce a una acuícola.

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En la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se registraron siete denuncias y en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se registraron dos denuncias en la Región Centro, por el delito de Privación de la Libertad Personal.

Un hombre pasa de ser el acusado a víctima tras recibir dos disparos horas antes de un juicio por asesinato en Pizarra (Málaga)
La FGE abrió siete carpetas de investigación por los hechos violentos. (Canva)

Una de las personas reportadas como asesinadas fue Homar Salas Gastélum, el dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), quien fue víctima de un ataque armado en su domicilio, ubicado en la esquina de las calles Oriente 10 y Oriente 12, en el sector conocido como Las Brisas, entre las zonas de Fovissste Diamante, Tulipanes y 10 de abril.

El ataque fue llevado a cabo poco antes de las 9:00 de la mañana, cuando el dirigente se encontraba en la cochera de su domicilio, ubicado en la colonia Brisas de Humaya del sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

Cabe destacar que esta jornada violenta se registró solo unas horas depués de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos culpara al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios de alto perfil de esa entidad, de estar ligados al Cártel de Sinaloa, específicamente a Los Chapitos.

Así fue el ataque armado en el que murió Homar Salas

Homar Salas se encontraba acompañado de uno de sus escoltas, quien también murió en el ataque, mismo que fue realizado por sujetos armados desde un automóvil.

Cabe destacar que Salas ya había sufrido un atentado en su contra registrado el pasadon 18 de febrero en su domicilio por un grupo de sujetos armados que arribaron y abrieron fuego contra la fachada de la vivienda.

En esa ocasión, el dirigente y su familia se encontraban al interior del inmueble cuando se registró el ataque, por lo que ninguno sufrió lesiones.

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