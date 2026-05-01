Claudia Sheinbaum enfrenta uno de los mayores dilemas de su sexenio: extraditar a un aliado o tensar la relación con EEUU, asegura The New York Times

Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada entre su relación con Estados Unidos y la extradición de Rubén Rocha Moya. (Visuales IA - Infobae MX)

Durante los últimos días, las presidenta de México, Claudia Sheinbaum se ha visto envuelta en una encrucijada tras los hechos ocurridos en las regiones de Chihuahua y Sinaloa, creando tensiones en su relación con Estados Unidos.

A comienzos del mes, se reportó que dos agentes de la CIA había fallecido en un accidente automovilístico tras un operativo para desmantelar un laboratorio de narcóticos, que no estaba autorizado por las autoridades del Gobierno Federal, causando diversas reacciones debido a la gravedad del problema.

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Casi dos semanas después, el pasado 29 de abril fiscales estadounidenses de Nueva York, presentaron una acusación contra uno de los funcionarios más relevantes de la administración de la mandataria mexicana, por su cercanía al partido de Morena y al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve servidores públicos fueron denunciados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente por el delito de tráfico de drogas.

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Tras ambos hechos, el medio The New York Times aseguró que la jefa de Estado tiene que tomar una decisión importante ante la posible detención y extradición de uno de los aliados de su partido político, y a su vez, sobre desafiar o no la solicitud de EU, elección que definiría por completo su relación con el presidente Donald Trump.

Claudia Sheinbaum habla sobre el caso de Rubén Rocha Moya

El pasado jueves, durante la conferencia matutina, Sheinbaum habló por primera vez sobre el tema desde la publicación del embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, dejando claro que no podrían en peligro la soberanía del país.

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“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, declaró.

Rubén Rocha Moya. (Infobae-Itzallana)

Después del pronunciamiento, mostró una parte del acta de acusación, donde se incluye una imagen de un documento manuscrito que presenta una lista de sobornos a funcionarios mexicanos.

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“Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba. Es una hoja de papel”, dijo mientras leía una línea en la que figuraban 30.000 pesos junto al apodo de uno de los acusados.

A pesar de estas declaraciones, la mandataria ha evitado respaldar plenamente a Rocha, pero tampoco le otorgó la razón a la solicitud del gobierno de Trump, ganando un poco de tiempo para la toma de su decisión.

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EU solicita llamada de detención contra gobernador de Sinaloa

Estados Unidos solicitó la llamada de detención provisional del gobernador de Sinaloa, medida que se utiliza en casos donde se teme que el presunto culpable pueda huir antes de concluir con las investigaciones pertinentes.

“En esos casos, según el tratado, si una de las dos naciones recibe una orden de detención válida de la otra, “tomará las medidas necesarias para asegurar la detención”. La nación que solicita la detención dispondría entonces de 60 días para aportar sus pruebas", escribió el medio.

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El dilema que actualmente enfrenta Claudia Sheinbaum se encuentra relacionado con la estrategia impulsada por AMLO, acerca de la construcción de una coalición populista como Morena, la cual ha tenido mucho éxito, especialmente con la toma de control del Congreso.

“Ahora la situación ha alcanzado a Sheinbaum, quien tiene que liderar Morena y también —bajo la intensa presión del gobierno de Trump— investigar a algunos de sus principales nombres”, señaló The New York Times.

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