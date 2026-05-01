FIFA reconoce la cancha híbrida del CAR con premio internacional rumbo al Mundial 2026

(FMF)

La FIFA otorgó a la Federación Mexicana de Futbol el Forward Awards, Edición Américas, como reconocimiento a la excelencia en infraestructura deportiva, destacando la construcción de la nueva cancha híbrida del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

La distinción fue entregada durante el 76° Congreso del organismo en Vancouver, donde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo entrega del premio a Mikel Arriola, comisionado de la FMF.

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Reconocimiento al Campo de Futbol Más Destacado

(AP Foto/Marco Ugarte)

El galardón al Campo de Futbol Más Destacado reconoce la construcción de la cancha híbrida como parte del proceso de modernización del CAR, complejo que funge como sede de trabajo de la Selección Nacional de México.

El proyecto forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de cumplir estándares internacionales en instalaciones deportivas. Durante la ceremonia, Arriola destacó el alcance del proyecto:

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“El nuevo CAR no es solo un complejo deportivo, es el espacio donde forjaremos a las próximas generaciones de seleccionados nacionales. Contamos con tecnología de vanguardia que la FIFA reconoce hoy como de excelencia mundial”.

Inversión y mejoras en el Centro de Alto Rendimiento

(EFE/ Isaac Esquivel)

La remodelación del CAR representó una inversión de 400 millones de pesos e incluyó la implementación de tecnología avanzada en la cancha híbrida, así como la ampliación de las instalaciones.

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Entre las mejoras se encuentra el crecimiento de la superficie construida de 8,500 a 19,500 metros cuadrados, el aumento en la capacidad de hospedaje de 104 a 156 futbolistas y la construcción de un gimnasio de última generación con capacidad para albergar hasta tres selecciones nacionales de forma simultánea.

En el evento, Arriola estuvo acompañado por Enrique Nieto, secretario general adjunto de la FMF.

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