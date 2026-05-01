México

Estrés laboral cobra 840 mil vidas al año, expertas exigen priorizar salud mental en reforma de las 40 horas

La reducción de la jornada laboral abre un momento clave para replantear productividad y bienestar emocional laboral

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La reforma de las 40 horas abre la puerta a crear políticas laborales a favor de la salud mental. | Jovany Pérez
La reforma de las 40 horas abre la puerta a crear políticas laborales a favor de la salud mental. | Jovany Pérez

Alrededor de 840 mil personas mueren cada año por causas asociadas a estrés laboral y riesgos psicosociales en el trabajo, mientras el mundo pierde 45 millones de años de vida saludable y hasta 1.37 % del PIB global por este fenómeno, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo presentadas en la Universidad Iberoamericana.

El mercado laboral mexicano sumó 61.6 millones de personas activas en marzo de 2026, con un crecimiento de 558 mil respecto al año anterior, pero junto a un repunte de la desocupación y la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

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La informalidad laboral subió a 54.8 % y la tasa de desocupación alcanzó 2.4 %, el nivel más alto desde 2023.

La reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México marca un momento clave para replantear las condiciones de trabajo, no solo en términos de productividad, sino de bienestar emocional.

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Durante las Segundas Jornadas de Salud Mental, Laboral y Ocupacional, organizadas por el Observatorio de Salud Mental Laboral y Ocupacional de la IBERO, especialistas y representantes empresariales coincidieron en que la salud mental es un reto pendiente que enfrenta un momento decisivo.

La Dra. Graciela Teruel Belismelis, directora de la División de Estudios Sociales, afirmó que el tema se vuelve cada vez más frecuente y preocupante.

“El trabajo no es únicamente una función productiva; también es identidad, sustento, pertenencia y propósito. Pero cuando las condiciones no son adecuadas, puede convertirse en una fuente de desgaste e invisibilización”, comentó.

La doctora Sandra Montes de Oca Mayagoitia, directora del Departamento de Psicología, señaló que el cuidado no se decreta, sino que se practica.

“Necesitamos pasar del diagnóstico a la implementación, de la intención a la acción y de la reflexión individual a la corresponsabilidad institucional”, agregó.

Jornada laboral y condiciones precarias en México

El éxito de la reforma laboral, que reducirá de manera gradual la jornada máxima de trabajo, dependerá en gran medida de la corresponsabilidad entre trabajadores, empresas y gobierno.

Especialistas advirtieron que no basta con aprobar leyes, sino que se deben garantizar mecanismos reales de aplicación, supervisión y acompañamiento para que las nuevas disposiciones no queden en el papel.

La fuerza laboral mexicana sigue mayoritariamente en condiciones precarias.

Solo 66 % de las personas ocupadas cuenta con trabajo asalariado; el resto labora por cuenta propia, como empleador o sin acceso a seguridad social.

El indicador de condiciones críticas de ocupación llegó a 39.6 %, lo que equivale a más de 23.8 millones de personas.

Entre los nuevos empleos, la agricultura, los servicios diversos y el comercio concentraron el crecimiento, mientras sectores como industria, transporte y servicios sociales perdieron más de 680 mil puestos.

El grupo que gana entre uno y dos salarios mínimos pasó de 14.5 millones a 18.4 millones en un año.

Brecha de género, subocupación y polarización territorial

La tasa de participación económica de las mujeres bajó a 45.1 % y la de los hombres a 73.8 %. El aumento de desocupados afectó más a las mujeres, con 97 mil sin empleo formal adicional en un año, frente a 40 mil hombres más.

La subocupación afecta a 4 millones de personas, con una tasa de 6.7 %.

Además, 4.8 millones de personas se declararon disponibles para trabajar aunque no buscaron empleo activamente, lo que representa el 11% de la fuerza potencial de trabajo.

En áreas urbanas, la informalidad laboral es de 42% y en zonas poco urbanizadas sube hasta 68.5%.

El INEGI reporta que, descontando el efecto calendario, la informalidad laboral cerró marzo en 55% a nivel nacional, con una tasa de desocupación urbana de 3.4%.

La encuesta, basada en una muestra de más de 150 mil viviendas, muestra que el país enfrenta un escenario de crecimiento demográfico con empleos frágiles, presión sobre los salarios mínimos y avance de la informalidad.

El próximo reporte del INEGI se publicará el 28 de mayo de 2026.

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