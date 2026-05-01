¿Otro mexicano merengue? Real Madrid estaría interesado en jugador de Pachuca

La cantera hidalguense nuevamente llamó la atención del futbol internacional. (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

La migración de futbolistas mexicanos hacia las ligas europeas ha sido históricamente complicada. La Liga MX no ha sido muy constante en enviar jugadores fuera de sus filas, sin embargo, el Real Madrid de España habría mostrado interés por un integrante de los Tuzos de Pachuca.

Elías Montiel y el interés desde Europa

El canterano del Club Pachuca compartió en entrevista para Récord cómo Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, lo detuvo al término de la Copa Intercontinental 2024 y le aseguró que lo tendría “bajo observación”, poco después de que Montiel recibiera el Balón de Bronce de ese torneo.

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El jugador fue bien visto en su pasada competencia internacional. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El joven futbolista detalló que, tras la ceremonia de premiación, Pérez se le acercó y le expresó su reconocimiento, estrechándole la mano con firmeza y repitiéndole que había jugado bien y que lo seguirían de cerca. Montiel explicó que este gesto, ampliamente comentado en redes sociales, se confirmó apenas ahora con sus propias palabras y le dejó “una sensación grata” por venir de alguien relevante en el futbol europeo.

“Voy caminando, saludo a toda la gente y justo en ese momento Florentino me agarra la mano y me la aprieta fuerte, como que ya no me dejó avanzar. Me detengo y me dice que bien jugado, que le siga echando ganas y que me va a tener visto“.

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La reacción de Montiel ante el mensaje fue de asombro y satisfacción. Según relató, quedarse con las palabras de una persona influyente en la industria representa un estímulo especial y un momento inolvidable en su trayectoria.

“Te quedas con esa sensación grata de lo que te dijo alguien importante que no es cualquiera,es una persona que tiene mucho poder en el futbol“, destacó el joven jugador.

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El mediocampista llamó la atención del presidente madridista. (Credit: Maria Lysaker-Imagn Images)

¿Cuánto vale el canterano?

El acercamiento de Florentino Pérez hacia Elías Montiel coincide con rumores en torno al futuro del jugador en Europa. Actualmente, los Tuzos de Pachuca han fijado a Montiel con un valor de 30 millones de euros, cantidad que aplica tanto para clubes nacionales como europeos.

Se prevé que la presencia del Grupo Pachuca en el futbol español, a través del Real Oviedo, pueda facilitar la llegada de Montiel a la Primera División de España después del Mundial, siempre y cuando el club se mantenga en la categoría. De lograrse, el mexicano lo haría bajo la dirección de Guillermo Almada, quien lo debutó con el primer equipo de Pachuca.

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La Copa Intercontinental 2024 marcó un antes y un después en la carrera de Montiel. En la premiación, el mexicano fue elegido como tercer mejor jugador del certamen, compartiendo ese momento con figuras de talla internacional, como Vinicius Jr y Federico Valverde.

El mexicano fue nombrado como el mejor tercer jugador de la Copa Intercontinental del 2024, solo por detrás de los propios futbolistas merengues. (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

El desarrollo de “Monti” ha tenido obstáculos en los últimos meses. Primero, una pubalgia lo apartó de las canchas durante noviembre y diciembre del año pasado. Más recientemente, un desgarre muscular le impidió jugar cerca de dos meses en el torneo actual.

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A pesar de estos retos físicos, el futbolista continuará su recuperación respaldado por el reconocimiento internacional obtenido y la promesa directa de Florentino Pérez de seguirlo atentamente. El panorama para Montiel se mantiene abierto tanto en el futbol mexicano como en el europeo, mientras busca regresar a las canchas y fortalecer los lazos que su desempeño ha generado con figuras clave del futbol mundial.