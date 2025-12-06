Sheinbaum reafirma mensaje de “austeridad” en presencia de Noroña, Andy López Beltrán y Sergio Gutiérrez Luna

Claudia Sheinbaum habló de "austeridad" durante su gobierno y de cómo los privilegios no deben ser mostrados como parte del cambio de régimen. (Fotos: Presidencia/Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, junto con políticos de Morena como Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, Andrés Manuel López Beltrán, Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, así como 600 mil asistentes, celebraron en el Zócalo de la capital los 7 años de la Cuarta Transformación, iniciada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Su discurso que enlistó una serie de “logros” según la perspectiva oficialista, sin embargo, también se centro en el tema de “Austeridad” desde el gobierno, así como la exhibición de lujos, mismo que ha sido de gran polémica entre integrantes del partido, debido a su vida ostentosa, aún cuando son personajes políticos cercanos a la mandataria o la dirigente del partido guinda, Luisa Alcalde.

Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre la “Austeridad” en su gobierno

En el discurso emitido por la mandataria, el cual duró aproximadamente una hora desde el templete del Zócalo, Sheinbaum reflexionó frente a los morenistas sobre su política de “austeridad”, explicando la profundidad con la que deberían aplicarla:

“La Austeridad Republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo”.

Contrario a lo que personajes como el senador Noroña ha dicho, la presidenta subrayó términos como la “moral” o la “ética”, ya que el tema también debería de trastocar la vida personal de los políticos:

“En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios; mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la Vida Pública de la Nación”.

Cuarta Transformación “rompió con prácticas del viejo régimen”

La primera mujer presidenta aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación dejó atrás las “viejas prácticas” del PRI y el PAN, preció que la forma de gobernar ya cambió:

“Se trata seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino a al servicio del pueblo; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana”.

Frente a Noroña, Sheinbaum explicó “la justa medianía”

Ante políticos que han tenido diversas polémicas por mostrar lujos o no apegarse a los principios de austeridad del partido de Morena, la mandataria recalcó que “la justa medianía debe ser faro y guía”:

“Benito Juárez, en su vida y en su ejemplo, enseñó que el deber de quien sirve al pueblo no es acumular riqueza ni rodearse de lujos, sino vivir con decoro, sin excesos. La justa medianía significa mesura, significa saber que el poder no se ostenta, se ejerce con humildad. Nunca olvidemos esos principios”.

Información en desarrollo...