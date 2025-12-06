México

Sheinbaum reafirma mensaje de “austeridad” en presencia de Noroña, Andy López Beltrán y Sergio Gutiérrez Luna

La presidenta de México dejó claro que en su gobierno no hay lugar para quienes exhiben privilegios y forman parte de Morena

Guardar
Claudia Sheinbaum habló de "austeridad"
Claudia Sheinbaum habló de "austeridad" durante su gobierno y de cómo los privilegios no deben ser mostrados como parte del cambio de régimen. (Fotos: Presidencia/Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, junto con políticos de Morena como Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, Andrés Manuel López Beltrán, Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, así como 600 mil asistentes, celebraron en el Zócalo de la capital los 7 años de la Cuarta Transformación, iniciada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Su discurso que enlistó una serie de “logros” según la perspectiva oficialista, sin embargo, también se centro en el tema de “Austeridad” desde el gobierno, así como la exhibición de lujos, mismo que ha sido de gran polémica entre integrantes del partido, debido a su vida ostentosa, aún cuando son personajes políticos cercanos a la mandataria o la dirigente del partido guinda, Luisa Alcalde.

Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre la “Austeridad” en su gobierno

En el discurso emitido por la mandataria, el cual duró aproximadamente una hora desde el templete del Zócalo, Sheinbaum reflexionó frente a los morenistas sobre su política de “austeridad”, explicando la profundidad con la que deberían aplicarla:

“La Austeridad Republicana significa reducir los privilegios y destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo”.

Contrario a lo que personajes como el senador Noroña ha dicho, la presidenta subrayó términos como la “moral” o la “ética”, ya que el tema también debería de trastocar la vida personal de los políticos:

“En nuestro país, donde la mayoría de las y los ciudadanos viven con un salario mínimo que alcanza para cubrir lo más básico, no puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes sirven al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios; mucho menos si se asumen como parte de un movimiento que hemos prometido, desde nuestro origen, poner fin a los abusos del poder y transformar la Vida Pública de la Nación”.

Cuarta Transformación “rompió con prácticas del viejo régimen”

La primera mujer presidenta aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación dejó atrás las “viejas prácticas” del PRI y el PAN, preció que la forma de gobernar ya cambió:

“Se trata seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino a al servicio del pueblo; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana”.

Frente a Noroña, Sheinbaum explicó “la justa medianía”

Ante políticos que han tenido diversas polémicas por mostrar lujos o no apegarse a los principios de austeridad del partido de Morena, la mandataria recalcó que “la justa medianía debe ser faro y guía”:

“Benito Juárez, en su vida y en su ejemplo, enseñó que el deber de quien sirve al pueblo no es acumular riqueza ni rodearse de lujos, sino vivir con decoro, sin excesos. La justa medianía significa mesura, significa saber que el poder no se ostenta, se ejerce con humildad. Nunca olvidemos esos principios”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumNoroñaAndy López BeltránSergio Gutiérrez LunaMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El revuelo en torno a al escenario del cantante sigue siendo viral en redes sociales

Los mejores memes que dejó

Un futuro más claro: rompiendo los mitos y el estigma en torno a la visión infantil

Una buena visión debería ser un derecho básico, no un privilegio. Este artículo explora cómo los mitos, el estigma y las brechas en el acceso continúan nublando el futuro de millones de niños

Un futuro más claro: rompiendo

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El ranking de lo más

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2025: ¿Cómo recoger la tarjeta si soy menor de edad?

La distribución de los plásticos comenzó desde el pasado 25 de noviembre

Becas Rita Cetina y Benito

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

El sorteo del Grupo A determinó que ambos equipos abrirán el torneo nuevamente, lo que trae de vuelta el recuerdo del gol de Tshabalala y la postal de 2010

Qué fue de Tshabalala: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae el “Danone”, jefe de

Cae el “Danone”, jefe de plaza del CJNG que lideraba el grupo de los “Deltas: Operativa Jaguar” en Quintana Roo

Embajada de EEUU pide a FGR de Ernestina Godoy combatir cárteles y atender delitos individuales en México

Decomisan armas y drogas en predio de Atizapán de Zaragoza: detienen a un hombre durante cateo

Triple feminicidio en una familia en Tlapacoyan, Veracruz: madre, hija y abuela fallecen tras ataque armado

Paul Campo y Robert Sensi: el origen oscuro de los “amigos” del CJNG dentro de la DEA y CIA en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que dejó

Los mejores memes que dejó el odio contra “La Casita”, el escenario de Bad Bunny que causó reembolsos en México

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 6 de diciembre?

Arturo Carmona manda fuerte mensaje a Pati Chapoy tras críticas contra Melenie: “La responsable del hate que mi hija recibe”

DEPORTES

Qué fue de Tshabalala: el

Qué fue de Tshabalala: el sudafricano que le anotó gol a México en el Mundial de 2010

Tigres vs Cruz Azul: Xóchitl Gálvez invita a un aficionado cementero a la Semifinal de la Liga MX en NL

Soberano Jr. deja tendido a Místico y exige duelo por el título semicompleto del CMLL

Este será el primer partido del Mundial 2026 en el Estadio Akron

FIFA confirma horarios y selecciones que jugarán en Monterrey durante el Mundial 2026