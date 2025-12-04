Qué buscaron en Google los mexicanos este 2025: Florinda Meza, Labubus y Kendrick Lamar lideran las listas

(Jovani Pérez/Infobae)

Descubrir lo que interesa a un país nunca es tarea simple, pero el listado de tendencias que arrojó Google México para 2025 abre la puerta a la curiosidad nacional.

El Año en Búsquedas revela un retrato fresco de las preguntas, aficiones y rarezas que marcaron la agenda pública digital de los mexicanos.

La plataforma tecnológica recopiló momentos, nombres y fenómenos capaces de encender el interés, desde búsquedas relacionadas con el deporte y la cultura pop, hasta avances en tecnología e inteligencia artificial.

Es por ello que a continuación te mostramos los datos que detallan cuáles fueron los temas y personajes que encabezaron millones de consultas.

¿Qué fue lo más buscado en México este 2025?

Las tendencias principales de 2025 se repartieron entre disciplinas tan diversas como el deporte, la tecnología y las oportunidades educativas. El Mundial de Clubes, la beca Rita Cetina y la pelea Canelo vs Crawford estuvieron entre lo más consultado.

También crecieron las búsquedas de conceptos asociados a la revolución digital, como Gemini y DeepSeek.

Esta es la lista completa:

Mundial de Clubes Gemini Copa Oro Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Champions League Beca Rita Cetina DeepSeek iPhone 17 Paquita la del Barrio Canelo vs Crawford

ARCHIVO - Los jugadores de Chelsea celebran tras coronarse campeones del Mundial de Clubes, el 13 de julio de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Matt Slocum)

La Beca Rita Cetina figura entre los temas debido a su expansión como apoyo económico a estudiantes. La entrega de pagos directos, los requisitos para recibir la tarjeta Bienestar y la inquietud por el calendario oficial de depósitos generaron gran interés, especialmente entre familias en proceso de incorporación y nuevos beneficiarios.

¿Quiénes fueron los mexicanos más buscados?

Aunque podría pensarse que Ángela Aguilar y Christian Nodal serían parte del listado, la realidad es que no aparecieron.

De acuerdo con Google, algunos el Top 5 de los nombres nacionales que atrajeron más atención incluyeron a:

Florinda Meza Gilberto Mora Mariana Botas Aldo de Nigris Wendy Guevara

Florinda Meza interpone supuesta demanda contra ‘TV Abierta Posteo’, famoso grupo de Facebook que le hace memes. (Infobae México)

¿Por qué los buscaron tanto?

El que Meza se encuentre en primer lugar no es casualidad, pues durante este 2025 y debido al estreno de la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, la viuda de Roberto Gómez Bolaños estuvo en el ojo público.

Ello debido a que en el programa se revivió la historia de que ella se involucró sentimentalmente con el creador de El Chavo del 8 cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández.

El segundo lugar, Gilberto Mora, se ganó su lugar en este podio de tendencias por ser una de las promesas más jóvenes en el fútbol nacional. A sus recién cumplidos 17 años logró empatar el récord de ser el futbolista más joven en meter 2 goles en la liguilla, título que tiene Rafa Márquez.

(X/ @miseleccionmx)

Mariana Botas y Aldo de Nigris tuvieron su auge mediático este año debido a su participación en La Casa de los Famosos México 3.

Wendy Guevara igual participó en dicha edición del reality, pero como conductora de las pre y pos galas, sin embargo, también se viralizó en este periodo debido a que fue víctima de un robo que incluyó su teléfono.

(IG: @soywendyguevaraoficial)

A partir de ese incidente comenzó a filtrarse contenido íntimo de la artista, quien se mostró sumamente preocupada y detalló que estaba siendo extorsionada.

Otros mexicanos destacados en el ranking de búsquedas

Alejandro Landeros

Luka Romero

Olivia Collins

Mar Contreras

Abelito

(La Casa de los Famosos México)

La presencia de Alejandro Landero en el top de búsquedasse explica por la polémica relacionada con su presunta situación de calle y la posterior aparición de acusaciones de fraude junto a Patricia Larrañaga.

¿Cuáles fueron los momentos virales de este 2025?

El año trajo consigo términos inesperados y fórmulas virales capaces de desatar búsquedas masivas.

El Top 5 se dividió así:

Labubu Peanutize Me El Cónclave Bad Bunny México

¿Por qué se buscó eso?

A principios de año la fiebre de los Labubus, pequeños monstruos de juguetes creados por el artista Kasing Lung se tornaron la sensación entre niños y adultos.

Labubu

En cuanto a Peanutize me se trató de una tendencia en la que las personas podían ‘transformarse’ digitalmente en un avatar con estética similar a los queridos personajes de Peanuts, como es el caso de Snooopy, Charlie Brown y sus amigos.

El tercer lugar fue El Cónclave, momento que se dio después del sensible fallecimiento del Papa Francisco y que marcó la agenda global respecto a quién sería el sucesor.

Vuelve a salir fumata negra a las 11.51 horas tras la segunda y tercera votación del Cónclave. El humo de la segunda fumata del Cónclave para elegir al sucesor de Francisco ha salido negro, a las 11.51 horas de este jueves 8 de mayo, lo que indica que ningún purpurado ha obtenido todavía la mayoría de 89 votos necesaria para ser elegido el 267 Papa de la Iglesia Católica tras la segunda y tercera votación. Los 133 cardenales electores del Colegio Cardenalicio se han encerrado en la Capilla Sixtina de nuevo a partir de las 9.15 horas. EUROPA ITALIA SOCIEDAD VATICAN NEWS

Otros nombres virales que se colaron:

Nano Banana

Las guerreras K-Pop

Eclipse

Loro Piana

Astronomer

Mariana Treviño

¿Cuáles fueron las películas y series en tendencia este 2025?

El entretenimiento también ocupó un lugar destacado en el balance anual. Títulos nacionales e internacionales marcaron la conversación y encabezaron los rankings de interés.

Películas populares:

Nosferatu Cómo Entrenar a tu Dragón Lilo y Stitch Superman Emilia Pérez Anora Destino Final: Lazos de Sangre Thunderbolts Memorias de un Caracol El Conjuro 4: Los últimos ritos

(Instagram)

En la pantalla chica, el público recurrió a consultas frecuentes sobre títulos como:

La Granja VIP El Juego del Calamar Mentiras: La Serie Chespirito: Sin querer queriendo Las Muertas La Casa de los Famosos

(IG: @lagranjavipmx)

La incursión de historias nuevas y regresos de personajes clásicos mantuvieron la curiosidad del público. A nivel nacional, cintas como Emilia Pérez desataron un debate por meses debido a la actuación de Selena Gómez y la controversial participación de Karla Sofía Gascón.

Además, la bioserie de Chespirito: sin querer queriendo, también marcó un punto de inflexión respecto a las búsquedas este año.

La serie de HBO Max ha sido un éxito en audiencia y un impacto demoledor a la imagen pública de Florinda Meza, viuda de Chespirito. (Infobae México / Jovani Pérez)

¿Quiénes fueron las personas más buscadas en México este 2025?

El ranking general de personalidades va más allá del espectáculo local. Figuras internacionales como Kendrick Lamar, Sergio Ramos, James Rodríguez y Keylor Navas integraron el listado, además de personajes conectados con el mundo del deporte y la música. Entre los diez primeros lugares se encuentran:

Kendrick Lamar Sergio Ramos Florinda Meza James Rodríguez Gilberto Mora Roberto Francis Prevost Enrique Segoviano Keylor Navas Mariana Botas Aldo de Nigris

Kendrick Lamar lideró el listado y no sólo por venir a México este 2025 con su gira Grand National Tour, sino porque el 9 de febrero de este año dio el show de medio tiempo en el Super Bowl y debido a su performance con tintes políticos y una clara indirecta a Drake rápidamente se volvió tendencia mundial.

Kendrick Lamar actúa en el Super Bowl entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia el Nueva Orleans el 9 de febrero del 2025. (AP foto/Matt Slocum)

Sergio Ramos, futbolista español que está en el Monterrey, y James Rodríguez, colombiano que está en León, también dieron que hablar entre los aficionados del balompié.

In Memoriam

El adiós a distintas personalidades marcó búsquedas intensas en 2025. El interés por Paquita la del Barrio, así como nombres internacionales como Ozzy Osbourne y el Papa Francisco, llevó a millones a buscar información sobre su legado. La lista incluyó además a:

Charlie Kirk

Diogo Jota

Michelle Trachtenberg

Leo Dan

Carlos Manzo

Tongolele

Hulk Hogan

ARCHIVO - La cantante mexicana Paquita la del Barrio en el Club Nokia en L.A. Live, el 5 de mayo de 2010, en Los Ángeles. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, se convirtió en uno de los hechos que más interés despertaron en el país durante 2025. La magnitud del ataque, sumada al contexto de violencia que atraviesa la región, impulsó una oleada de consultas en Google después del homicidio ocurrido el 1 de noviembre durante el Festival de Velas, una de las celebraciones más emblemáticas en Michoacán.

El avance de la investigación, con nueve detenciones entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y miembros del cuerpo de seguridad de Manzo, mantuvo al público atento a cada novedad.

¿Qué se buscó sobre tecnología en México este 2025?

La curiosidad por las novedades digitales estuvo al alza durante todo el año. Los lanzamientos de Gemini y DeepSeek atrajeron la atención de aficionados a la tecnología e inteligencia artificial.

Los nuevos smartphones también escalaron posiciones en popularidad, con el iPhone 17 y el iPhone 16 como protagonistas.

El interés se expandió a consolas y software, como el esperado Nintendo Switch 2, plataformas musicales como YouTube Music y soluciones como Copilot y NotebookLM. En el apartado de dispositivos, resaltó el Honor Magic7 Lite, mientras que conceptos como Grok figuraron en las búsquedas recurrentes.

Sam Altman envía mensaje de felicitaciones a Google por Gemini 3. (Foto: Composición Google y OpenAI)

¿Y el deporte en 2025?

La pasión por el fútbol y otras competencias quedó reflejada en la avalancha de consultas sobre torneos, partidos y figuras deportivas.

El Mundial de Clubes, la Copa Oro, la Champions League y la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 entraron directo al top de tendencias.

Las batallas de Canelo Álvarez, tanto con Crawford como con Scull, también impulsaron los clics. Otras competencias, como la Liga de Naciones UEFA, la UEFA Europa League, las Eliminatorias CONMEBOL y la participación de los Blue Jays, completaron la agenda deportiva.

En partidos de alto voltaje, los duelos más rastreados incluyeron tanto clásicos del fútbol nacional como cruces internacionales:

América vs Toluca Guadalajara vs América América vs Cruz Azul Portugal vs España Cruz Azul vs Whitecaps Barcelona vs Real Madrid Inter Miami vs América Real Madrid vs Arsenal Estados Unidos vs México