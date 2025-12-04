Qué buscaron en Google los argentinos en 2025: Franco Colapinto, Dua Lipa y El Eternauta, lideran la lista

Franco Colapinto, Dua Lipa, El Eternauta, el PSG y las olas de calor figuraron entre los temas más buscados por los argentinos en Google en 2025. (Fotocomposición: Infobae)

Franco Colapinto, Dua Lipa, El Eternauta, PSG y calor excesivo se destacaron entre los temas más buscados por los argentinos en Google durante 2025. La compañía presentó su informe “El año en búsquedas”, un resumen anual que revela cuáles fueron los términos que mayor interés generaron a lo largo del año en Argentina.

El deporte fue uno de los grandes protagonistas, impulsado por eventos como la Copa Mundial de Clubes, la participación de la Selección Argentina Sub-20 y el torneo de Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol.

En este contexto, Franco Colapinto se posicionó como la figura argentina más popular de 2025, encabezando el ranking de búsquedas.

Por otro lado, la cantante británica Dua Lipa captó la atención del público local, especialmente tras su visita a Buenos Aires y su recordada interpretación de ‘Tu misterioso alguien’ de Miranda! en uno de sus conciertos.

En cuanto a temas de actualidad nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue uno de los términos más consultados, mientras que el “calor excesivo” también se ubicó entre las principales inquietudes de los usuarios argentinos durante el año.

Dua Lipa generó gran interés en el país, sobre todo tras su paso por Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

Qué buscaron los argentinos en Google durante 2025

En cuanto a tendencias, Google destacó que en 2025 los argentinos mostraron un gran interés por temas muy variados.

Entre las búsquedas más populares del año se encuentran la Copa Mundial de Clubes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el calor excesivo, la Selección Argentina Sub-20, el Papa Francisco, el padrón electoral, Locomotora Oliveras, el PSG, Franco Colapinto y El Eternauta.

Estos resultados reflejan el interés de los usuarios tanto por la actualidad deportiva como por cuestiones políticas, sociales y fenómenos culturales destacados a lo largo del año.

Entre las consultas destacadas del año aparecieron la Copa Mundial de Clubes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). REUTERS/Steve Marcus/File Photo

El deporte marcó un papel importante durante este año, tanto así que Google realizó una lista de los partidos de fútbol más buscados:

Boca Juniors vs. River Plate Argentina vs. Brasil River Plate vs. Platense Auckland City vs. Boca Juniors Argentina vs. Colombia Racing vs. River Plate River Plate vs. Independiente del Valle Boca Juniors vs. Independiente Bayern Múnich vs. Boca Juniors Barracas Central vs. Boca Juniors

El deporte tuvo un papel central en 2025, al punto de que Google publicó un ranking con los partidos de fútbol más consultados.

Cuáles fueron las figuras más buscadas en Google por los argentinos

La modelo Julieta Prandi se posiciona en el cuarto puesto entre las figuras públicas más buscadas del año.

En la quinta posición aparece Robert Prevost, conocido como el Papa León XIV, mientras que el sexto lugar corresponde al futbolista español Ander Herrera, quien debutó en Boca.

En el séptimo lugar figura la cantante Dua Lipa; la actriz Mercedes Oviedo ocupa la octava posición; la productora y empresaria Cris Morena se ubica en el noveno puesto; y la artista y recientemente elegida legisladora Karen Reichardt cierra el ranking en el décimo lugar.

El listado completo de las figuras más buscadas es el siguiente:

Franco Colapinto Thiago Medina Cristina Fernández de Kirchner Julieta Prandi Robert Prevost Ander Herrera Dua Lipa Mercedes Oviedo Cris Morena Karen Reichhardt

Franco Colapinto se consolidó como la personalidad argentina más buscada del año.

Qué buscaron los argentinos sobre entretenimiento en Google durante 2025

En el ámbito del entretenimiento, las series argentinas tuvieron un papel destacado en las preferencias de búsqueda de los argentinos al momento de usar Google.

El Eternauta, dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, lidera la lista.

En el segundo lugar se ubica En el barro, bajo la dirección de Sebastián Ortega. La tercera posición la ocupa la película Homo Argentum, donde Guillermo Francella interpreta dieciséis personajes distintos.

La serie Menem, estrenada el 9 de julio y basada en la vida del expresidente argentino, figura en el noveno puesto.

El Eternauta, bajo la dirección de Bruno Stagnaro y con Ricardo Darín como protagonista, encabezó las búsquedas en entretenimiento. (Netflix)

Por su parte, el cuarto lugar es para Anora, el filme estadounidense galardonado con el Oscar a Mejor Película, y en quinto lugar aparece Nosferatu, largometraje de terror que llegó a la Argentina en enero de este año.

Las series El Juego del Calamar y Adolescencia ocupan la sexta y la séptima posición, respectivamente.

Finalmente, las películas Destino final: lazos de sangre y Cómo entrenar a tu dragón completan el top diez de búsquedas más populares en el rubro entretenimiento.