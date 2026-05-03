México

Vecino Cochino: el programa que lleva a la cárcel a quienes tiran basura

Una iniciativa única en Torreón busca erradicar los tiraderos ilegales mediante la colaboración de vecinos y tecnología

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las acciones se realizaron en distintas colonias y derivaron en el traslado inmediato de los infractores a las celdas de la Colón, donde quedaron a disposición de la autoridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Torreón, el programa “Vecino Cochino” ha llevado a la detención de 12 personas en una semana por tirar basura y escombros en la vía pública, según informó la Dirección de Limpieza municipal.

Las acciones se realizaron en distintas colonias y derivaron en el traslado inmediato de los infractores a las celdas de la Colón, donde quedaron a disposición de la autoridad.

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El operativo se apoya en reportes ciudadanos y en el sistema de monitoreo L.I.M.P.I.A, que utiliza cámaras distribuidas en varios sectores de la ciudad.

Cuando se detecta a una persona arrojando basura o escombros, elementos de la policía municipal acuden al sitio y proceden con el arresto en flagrancia.

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En la última semana, las detenciones tuvieron lugar en colonias como Provitec, Prados del Oriente, Villas San Agustín, Jacarandas, Nogales, Ex Hacienda La Perla, La Unión, Zaragoza Sur, Las Alamedas, Héctor Mayagoitia y Eduardo Guerra.

Procedimiento de las detenciones y casos recientes

cinta de acordonamiento, criminales detenidos, patrullas mexicanas, investigación forense, operativo táctico, unidad especial, seguridad pública, captura en flagrancia, control urbano, combate al crimen - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En Villas Zaragoza, las cámaras de monitoreo detectaron a un hombre que arrojaba escombros y basura con un triciclo. Seguridad Pública llegó al lugar y el individuo fue arrestado y trasladado a las celdas. Operativos similares se realizaron en otras colonias donde ciudadanos fueron sorprendidos arrojando residuos en la vía pública.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uno de los casos destacados, en Villas San Agustín, personal municipal acudió para realizar labores de descacharre debido a la acumulación de objetos y desechos en una vivienda que generaban un foco de infección.

Los habitantes de la casa reaccionaron con agresiones físicas contra los trabajadores y los elementos de seguridad.

El Grupo de Reacción Torreón (GRT) intervino y detuvo a dos personas por obstrucción de la autoridad y condiciones insalubres.

En Villas Zaragoza, las cámaras de monitoreo detectaron a un hombre que arrojaba escombros y basura con un triciclo. Seguridad Pública llegó al lugar y el individuo fue arrestado y trasladado a las celdas. Operativos similares se realizaron en otras colonias donde ciudadanos fueron sorprendidos arrojando residuos en la vía pública.

Estrategia municipal y advertencia oficial

El titular de Limpieza, Demetrio Zúñiga Sordo, explicó que la estrategia del municipio es actuar de manera inmediata ante cualquier reporte y mantener la vigilancia de forma permanente. Señaló que la política es de “tolerancia cero” y que toda persona sorprendida cometiendo estas faltas será detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

El funcionario reiteró el llamado a la población para mantener limpio Torreón y reportar cualquier conducta similar, enfatizando que la limpieza de la ciudad es una tarea conjunta. Para quienes no colaboren, la autoridad aplicará la ley de forma estricta y continuará con los operativos en toda la ciudad.

Sustento legal, procedimiento de denuncia y sanciones

cinta de acordonamiento, criminales detenidos, patrullas mexicanas, investigación forense, operativo táctico, unidad especial, seguridad pública, captura en flagrancia, control urbano, combate al crimen - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las multas por tirar basura pueden ir desde 1.000 hasta 16.000 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. En casos que involucren vehículos, puede aplicarse corralón y grúa- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa “Vecino Cochino” está coordinado por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Su objetivo es combatir la basura en la vía pública y fomentar la denuncia de tiraderos clandestinos, respaldado por el Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica del municipio (artículos 9 y 64) y el Reglamento de Limpieza.

Las multas por tirar basura pueden ir desde 1.000 hasta 16.000 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. En casos que involucren vehículos, puede aplicarse corralón y grúa. El municipio destaca que el objetivo no es recaudatorio, sino fortalecer la cultura de la limpieza y el respeto a la normativa.

La denuncia se puede realizar de manera anónima enviando fotografías y la ubicación por WhatsApp a los números 871 512 69 54 y 871 729 00 99, o mediante llamada telefónica. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no confrontar al infractor, sino documentar la falta y reportarla por los canales habilitados. La vigilancia y atención de reportes operan las 24 horas.

El lema de la campaña es: “No dejes a la Ola sola, reporta a tu vecino cochino” y el municipio mantiene activos los canales de denuncia y la vigilancia permanente para atender las conductas que afectan la limpieza urbana.

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