Gilberto Mora empata récord de Rafa Márquez en liguillas con su gol contra Tigres

Las expectativas que se tienen sobre el juvenil de la jauría evocan a un grande del fútbol mexicano

Para los amantes del fútbol mexicano la figura de 'Morita' les recuerda los inicios del mejor defensor en la historia de nuestro país. (TW Liga MX)

Gilberto Mora se ha convertido en uno de los protagonistas de la Liguilla del fútbol mexicano al marcar un gol con apenas 17 años y 43 días, lo que lo sitúa entre los jugadores más jóvenes en anotar en esta fase decisiva del torneo, por encima del récord de Rafa Márquez.

Su tanto, conseguido frente a los Tigres de la UANL en los cuartos de final de este torneo Apertura 2025, destaca no solo por su juventud, sino también por la calidad y temple que ha demostrado en el terreno de juego contra jugadores que le doblan la edad.

Empata a un histórico del fútbol mexicano

El registro de Mora mejora la actuación de Rafael Márquez Álvarez durante sus comienzos con los rojinegros del Altas, ya que ambos suman dos goles en la Liguilla antes de cumplir los 18 años.

En el caso de Mora, el primero de sus tantos llegó en el play-in ante Juárez, ejecutando un penal con la técnica conocida como “a lo panenka”, mientras que el segundo se produjo en el enfrentamiento directo contra Tigres, logro que también fue reconocido por la propia Liga MX en sus redes sociales.

El futbolista se perfila para
El futbolista se perfila para hacer historia en el fútbol mexicano. (TW Liga MX)

El ‘niño maravilla’ de Xolos

Además de romper el récord de Márquez, ‘Morita’ también figuró por establecer una diferencia de edad inédita con el portero rival, Nahuel Guzmán, quien cuenta con 39 años y 290 días contra los 17 años del seleccionado nacional. Esto significa que cuando Guzmán debutó en la Primera División de Argentina, Mora aún no había nacido, lo que subraya la magnitud del récord alcanzado en esta edición de la Liguilla.

La singularidad del logro de Mora se acentúa al considerar la brecha generacional con Guzmán. Nunca antes en la Liguilla se había registrado una diferencia de edad tan amplia entre un anotador y el guardameta que recibe el gol. Este contraste resalta la irrupción de nuevos talentos en un escenario tradicionalmente dominado por la experiencia.

Sus actuaciones lo han llevado
Sus actuaciones lo han llevado a ser convocado en la Selección Mexicana. (Credit: Daniel Jefferson-Imagn Images)

Un rayo elogia a Gilberto Mora

Alex Aguinaga, exfigura del fútbol mexicano y referente sudamericano en la Liga MX, manifestó su admiración por el joven Gilberto Mora, actual promesa de los Xolos de Tijuana. Aguinaga destacó las cualidades técnicas y el carácter del futbolista de 17 años, a quien comparó con Carlos Vela, exjugador de la selección nacional y campeón del mundo Sub-17 en 2005.

Según Aguinaga, Mora ha demostrado madurez y personalidad en momentos clave, en especial durante el partido de Play-In ante FC Juárez, donde ejecutó un gol al estilo “panenka” que aseguró el pase de su equipo.

Aguinaga señaló que la calidad de Mora lo distingue por encima de otros talentos mexicanos recientes, como Javier “Chicharito” Hernández o Hirving Lozano. Consideró que la irreverencia y confianza del joven delantero lo colocan en una trayectoria prometedora, a diferencia de Vela, quien, pese a su talento, optó por otros caminos profesionales. En sus declaraciones, subrayó que Mora se mantiene enfocado y ha cautivado no solo a los aficionados, sino también a entrenadores y figuras del medio futbolístico nacional.

La actuación de Mora ha sido decisiva para los Xolos durante la temporada, permitiendo al club cumplir con los minutos de jóvenes requeridos y llegar de manera competitiva a la liguilla del fútbol mexicano. Su papel en la clasificación resultó fundamental, y el equipo se prepara para enfrentar a Tigres en la siguiente fase. El rendimiento de Mora genera expectativas sobre su futuro y el impacto que puede tener en el ámbito nacional e internacional.

