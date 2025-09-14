El impactante golpe de Terrence Crawford a Canelo Álvarez que definió una histórica pelea para el boxeo: “Lo llevó a una nueva dimensión”

El boxeador estadounidense ganó por fallo unánime ante el mexicano

La histórica victoria de Terence Crawford sobre Saúl Canelo Álvarez dio mucho de qué hablar tanto entre analista como entre fanáticos del mundo del boxeo, quienes aseguraron, a través de las redes sociales, que uno de los golpes del estadounidense fue una clara imagen de los 12 asaltos que duró el combate por el título supermediano que se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada.

El duro impacto dejó visiblemente desconcertado al mexicano y su reacción se convirtió en uno de los momentos más destacados de la pelea disputada en Las Vegas. El enfrentamiento expuso el dominio técnico de Crawford, quien se convirtió en el primer boxeador en ser campeón indiscutido en tres categorías diferentes bajo la era de los cuatro cinturones.

El estadounidense, de 37 años, firmó una actuación estratégica, marcada por movimientos precisos y por un efectivo golpe de izquierda directo. La escena que acaparó la atención global surgió en el último asalto. Crawford conectó un golpe que giró a Álvarez casi 180 grados, dejando al mexicano con una expresión de perplejidad tras recibir el impacto en su mentón.

El público viralizó ese momento en plataformas como X (antes Twitter), donde los fanáticos reaccionaron con comentarios como: “Canelo recibió un puñetazo que lo llevó a una nueva dimensión de confusión” y “Mi hermano, dijo: ‘¿Qué me pasó?’”. Otras voces en redes señalaron: “Lo miró como diciendo: ‘Hermano, ¿qué tienes en esos guantes?’”.

El golpe de Crawford que recorre el mundo

El combate, desarrollado en un marco de expectativa internacional, terminó favoreciendo por decisión unánime a Crawford: las tarjetas de los jueces marcaron la victoria del originario de Nebraska por 116-112, 115-113 y 115-113. El estadounidense exhibió una técnica depurada basada en un juego de pies elaborado y en la capacidad para esquivar los ataques de Canelo. Durante los doce asaltos, supo mantener la distancia apropiada y contrarrestar la ofensiva del mexicano con jabs bien colocados y una defensa sólida.

“Me siento genial. Cualquiera puede ser un don nadie”, expresó Terence Crawford tras la victoria. “La gente dudó de mí y dijo que no podía vender y que no tenía personalidad. Me descartaron durante años, pero todo quedó demostrado esta noche”, afirmó el campeón en diálogo con la prensa acreditada.

Álvarez, quien acumula 63 triunfos, dos empates y, desde este sábado, su tercera derrota profesional, reconoció la magnitud de lo ocurrido y el nivel de su rival: “Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford”. El mexicano, de 35 años, comentó tampoco haber experimentado antes una respuesta física como la provocada por este golpe decisivo.

En la rueda de prensa posterior al combate, Álvarez profundizó en su análisis: “Creo que Crawford es mucho mejor que Floyd Mayweather”, haciendo referencia a su otra derrota del 2013 (la tercera fue contr Bivol en 2022) lo cual eleva la discusión hacia la comparación histórica entre los grandes campeones de la era reciente.

De acuerdo con los datos oficiales, la pelea destacó por el control ejercido por Crawford a través del jab y su habilidad para evitar la potente derecha de su adversario. En los asaltos intermedios, Canelo intentó revertir la tendencia avanzando con ataques frontales, pero encontró a un oponente en óptimas condiciones físicas y mentales, que evitó el intercambio y regresó la iniciativa con golpes precisos.

Esta victoria eleva el registro de Crawford a 42 combates ganados, con 31 nocauts, y confirma la vigencia de su legado como uno de los nombres más importantes del boxeo actual. El estadounidense manifestó: “Estoy bendecido por Dios. La gente no me dio crédito ni creyó en mí. Pero estarán decepcionados y llorarán esta noche”.

Las mejores fotos de Crawford vs Canelo Álvarez:

Crawford ya conectó su izquierda contra la cara de Canelo (AP)

El púgil estadounidense ganó por fallo unánime (Joe Camporeale-Imagn Images)

Crawford se quedó con la unificación de los títulos supermedianos (IMAGN IMAGES/Joe Camporeale)

El mexicano perdió por tercera vez en su gran carrera en el boxeo (Joe Camporeale-Imagn Images)

Canelo vs Crawford fue una de las peleas más esperadas de los últimos tiempos (Joe Camporeale-Imagn Images)

Crawford conecta una derecha a Canelo (Joe Camporeale-Imagn Images)

Canelo declaró que volvería a pelear contra Crawford (Joe Camporeale-Imagn Images)

Al final de la pelea en Las Vegas, ambos levantaron las manos para el público (Joe Camporeale-Imagn Images)