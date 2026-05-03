Estos son los 50 municipios de México donde el gobierno buscará erradicar primero el embarazo infantil y el matrimonio forzado

Una imagen que muestra a una niña sosteniendo con ternura a un bebé en sus brazos, simbolizando el cuidado y el afecto en un entorno íntimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta semana, el gobierno de México inició la estrategia territorial para combatir el embarazo infantil y el matrimonio forzado, a casi dos años de que se difundió una lista de 30 casos de menores de edad que dieron a luz a bebés que tuvieron con hombres sognificativamente mayores que ellas, de hasta 70 años de edad.

Dicha lista fue denunciada en julio del 2025 por Infobae Mx, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en ese momento lo reconoció como posibles casos de abuso sexual y uniones forzadas.

PUBLICIDAD

La estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras arranca en una primera etapa que abarca 50 municipios prioritarios en 19 estados, con acciones coordinadas por la Secretaría de las Mujeres y las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas.

¿En qué municipios prioritarios se implementará la estrategia?

Aguascalientes , Aguascalientes.

Baja California , las acciones se concentraron en Tijuana.

Coahuila de Zaragoza: Saltillo y Torreón.

Chiapas : Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.

Chihuahua : Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chihuahua, Guachochi, Guadalupe y Juárez.

Durango: las autoridades eligieron la capital, Durango.

Guanajuato : en Irapuato y León.

Guerrero :Acapulco de Juárez, Alcozauca de Guerrero, Atlamajalcingo del Monte, Chilapa de Álvarez, Cochoapa el Grande, Igualapa, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Tlapa de Comonfort y Xalpatláhuac.

Jalisco: en Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.

Estado de México : en Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Santo Tomás y Toluca.

Oaxaca : Candelaria Loxicha, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Cristóbal Amatlán, San Gabriel Mixtepec y Santiago Ixtayutla.

Puebla : en Palmar de Bravo y la capital, Puebla.

Querétaro , se trabajó en el municipio de Querétaro.

Quintana Roo : Benito Juárez.

San Luis Potosí , la intervención ocurrió en la capital homónima.

Sinaloa : en Culiacán.

Sonora : en Hermosillo.

Tamaulipas : en Reynosa.

Veracruz de Ignacio de la Llave: en Perote y San Andrés Tuxtla.

¿En qué consistirá la estrategia?

La directora general de los Derechos y la Dignificación de las Mujeres, Alina Herrera Fuentes, explicó que el embarazo en niñas y adolescentes involucra a distintos actores responsables de su protección.

PUBLICIDAD

En un comunicado, subrayó la necesidad de coordinación entre los tres niveles de gobierno para intervenir en las zonas con mayor incidencia de violencia sexual, embarazo temprano, rezago social y educativo, así como pobreza y uniones forzadas.

Las acciones se estructuran en nueve intervenciones, que incluyen trabajo comunitario, recorridos casa por casa, vinculación con personal docente y de salud, capacitación a servidores públicos municipales, diálogo con madres, padres y cuidadores, atención a niñas, niños y adolescentes, actividades en espacios públicos y operación de Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación).

PUBLICIDAD

La selección de los municipios se basa en un análisis técnico que identifica mayor prevalencia de embarazo infantil, violencia sexual y cohabitación forzada, reforzado con el diagnóstico del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas sobre comunidades originarias y afromexicanas.

El financiamiento proviene del FOBAM, que permite a las IMEF contratar promotoras y brigadistas especializadas.

PUBLICIDAD

Este personal realiza labores didácticas y preventivas en espacios públicos, Centros LIBRE y domicilios particulares.

El objetivo es involucrar a docentes, familias y personal de salud en la detección y prevención del embarazo infantil y las uniones forzadas, así como impulsar un cambio cultural que elimine la normalización de prácticas que violentan la dignidad de niñas y adolescentes.

PUBLICIDAD

En el mismo comunciado, la Secretaría de las Mujeres adelantó que posteriormente se relizará una segunda fase en 44 localidades más.