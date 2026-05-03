México

Agua de pepino con limón y piña: receta refrescante, natural y fácil de preparar en casa

Combinación hidratante con notas cítricas y frutales, ideal para disfrutar fría en cualquier momento

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Una jarra y un vaso de agua con hielo, pepino y limón están sobre una mesa de madera, con pepinos, un limón partido y piña cerca.
Esta bebida refrescante de pepino, piña y limón resalta por un sabor equilibrado y apto para climas cálidos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta bebida combina ingredientes frescos que destacan por su ligereza y sabor equilibrado. El pepino aporta una sensación limpia en boca, mientras el limón añade acidez y la piña un dulzor suave que integra todos los sabores sin saturar.

Su preparación es sencilla y rápida, lo que la convierte en una opción práctica para el día a día. Además, es ideal para climas cálidos o como acompañamiento de comidas ligeras, gracias a su perfil refrescante.

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A diferencia de otras bebidas, esta receta permite ajustar fácilmente la intensidad de cada ingrediente. Así, se puede lograr una mezcla más cítrica, más dulce o más ligera según las preferencias personales sin alterar su esencia.

Ingredientes y preparación básica

Una jarra y tres vasos de agua fresca con rodajas de pepino, limón y piña sobre una mesa de madera, con ingredientes frescos al fondo.
El pepino brinda frescura, el limón acidez y la piña dulzor suave, creando una mezcla integrada y ligera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir ingredientes frescos es clave para obtener un mejor sabor. El pepino debe estar firme y la piña en su punto justo de maduración para equilibrar correctamente la acidez del limón.

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Ingredientes

  • 1 pepino mediano, pelado y en rodajas
  • 1 taza de piña natural en cubos
  • Jugo de 2 limones
  • 4 tazas de agua fría
  • 1 taza de hielo
  • Azúcar al gusto (opcional)

Preparación

  • Colocar el pepino, la piña y el agua en la licuadora.
  • Licuar hasta obtener una mezcla uniforme.
  • Agregar el jugo de limón y el azúcar si se desea.
  • Incorporar el hielo y mezclar nuevamente.
  • Servir fría.

Recomendaciones para un mejor resultado

Jarra y vaso de agua con hielo, rodajas de pepino, limón y trozos de piña en una mesa de madera. Hay limones enteros y pepino cortado cerca.
La preparación sencilla y rápida permite disfrutar este refresco saludable en cualquier momento del día. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balance entre los sabores puede ajustarse fácilmente. Si la piña no está suficientemente dulce, añadir un poco de azúcar ayuda a compensar sin modificar demasiado la receta.

Colar la mezcla es opcional y depende de la textura deseada. Algunas personas prefieren una bebida más ligera, mientras que otras disfrutan la pulpa que aporta mayor cuerpo.

Otro aspecto importante es la temperatura. Servir esta bebida bien fría mejora su perfil refrescante y permite apreciar mejor la combinación de ingredientes en cada sorbo.

Opciones para variar la receta

Un vaso de agua con hielo, rodajas de pepino y limón, y trozos de piña, junto a una jarra, pepinos, limones y piña fresca, y una pizarra con receta, en madera.
Servir en vasos altos con hielo y decorar con limón o piña realza el aroma y la presentación de la bebida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen distintas formas de adaptar esta preparación sin cambiar su base. Una alternativa es añadir hojas de menta durante la licuadora para aportar un matiz más fresco.

También se puede sustituir una parte del agua por agua mineral. Esto genera una ligera efervescencia que transforma la experiencia al beberla sin modificar los sabores principales.

Para la presentación, se recomienda servir en vasos altos con hielo adicional. Decorar con rodajas de limón o trozos de piña no solo mejora el aspecto, sino que también refuerza los aromas naturales de la bebida.

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