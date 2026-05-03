Grecia Quiroz aclara pago de la defensa de escoltas por caso Carlos Manzo tras acusaciones de su cuñado

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, rompió el silencio frente a nuevas acusaciones en el caso del asesinato de Carlos Manzo. La funcionaria salió al paso para desmentir que el municipio haya financiado la defensa legal de los escoltas implicados en el crimen, señalando la falsedad de dichos señalamientos y exigiendo pruebas a quienes los difunden.
Grecia Quiroz enfrenta acusaciones de su entorno familiar
La controversia estalló cuando Juan Daniel Manzo Rodríguez, cuñado de la alcaldesa, sostuvo que el Ayuntamiento estaba cubriendo los gastos de defensa de los escoltas vinculados a la familia. Grecia Quiroz fue enfática al rechazar cualquier involucramiento, tanto personal como institucional, en los procesos legales o en cambios de medidas cautelares ligados al caso.
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La alcaldesa defendió su posición con estas palabras: “Todo lo que ha mencionado él es total mentira”, remarcó Quiroz, quien pidió que cualquier acusación vaya acompañada de pruebas concretas. Además, sostuvo que mantendrá una actitud institucional y respetuosa frente a las diferencias tanto familiares como políticas.
Detenciones clave y operativos tras el asesinato de Carlos Manzo
A seis meses del asesinato de Carlos Manzo, la investigación ha derivado en detenciones relevantes en la estructura criminal que operaba en Uruapan, presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Las autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informaron sobre la detención de siete escoltas municipales presentes el día del crimen, quienes ahora enfrentan proceso judicial en Morelia.
En el marco de los operativos coordinados por Guardia Nacional, la SSPC y el Ejército Mexicano, también fueron detenidos:
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- Baruc “N”, alias “Kaoz”
- Jaciel “N”, alias “El Pelón”
- El exjefe de Relaciones Públicas de Carlos Manzo
Estas personas estarían directamente relacionadas con la planeación y ejecución del atentado, así como con actividades de encubrimiento, según la información proporcionada por las autoridades. La célula de “El Licenciado”, otro de los principales señalados, mantiene presuntos vínculos con la organización criminal.
La postura de Grecia Quiroz y la exigencia de justicia
En respuesta a las acusaciones, Grecia Quiroz García reiteró que ni su administración ni ella han pagado la defensa de los escoltas, ni han gestionado acciones para beneficiar a los implicados. Insistió en que cualquier señalamiento debe ser comprobado y expresó su confianza en la investigación oficial.
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La funcionaria anticipó que podrían definirse nuevas acciones para exigir justicia en torno a los hechos que han marcado su entorno personal y político. Subrayó que cada decisión será tomada respetando los tiempos de las autoridades, pero sin dejar de insistir en el esclarecimiento del caso.
En un mensaje personal, la alcaldesa describió el impacto emocional que sigue causando la ausencia de Carlos Manzo en su familia. “Tiempo al tiempo”, escribió, dejando claro que no cejará en la búsqueda de justicia hasta que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
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