Miss Universo 2025 da a conocer a las favoritas del público, incluida Fátima Bosch, que integrarían su Top 30

Fátima Bosch Miss Universo México 2025. (Captura de pantalla, YouTube)

A unas horas de la final en Tailandia, Miss Universo 2025 vive uno de los momentos más intensos de su temporada: la definición de las aspirantes que podrían integrarse al Top 30. Aunque la organización no ha confirmado oficialmente a las semifinalistas, los resultados de popularidad divulgados por Miss Universe y una lista filtrada en X —antes Twitter— han colocado a varias concursantes en el centro de la atención mundial, incluida la mexicana Fátima Bosch.

México entre las más populares

Fátima Bosch continúa posicionándose entre las figuras del certamen que mayor interés generan, impulsada tanto por su desempeño como por el debate en torno a su participación. Voces con trayectoria en concursos de belleza han destacado su visibilidad rumbo a la final.

La exdirectora de Miss Universo México, Lupita Jones, afirmó: “Le puede favorecer (el escándalo con Nawat) esta situación porque mediáticamente es la que más atención ha recibido; es la que los jueces, desde antes de llegar a Tailandia, ya saben, ‘la mexicana, la mexicana’ es lo único que han estado escuchando y viendo. No creo que le afecte y creo que ella lo ha hecho muy bien, se ha recuperado de la situación”.

Votaciones de Miss Universo 2025 en la categoría 'La persona más bella'. (Miss Universo, Instagram)

Favoritas del público en categorías clave

Miss Universe dio a conocer los resultados generales en tres categorías de popularidad basadas en votación del público. La representante mexicana destacó en todas:

Mejor traje nacional

Ma. Ahtisa Manalo (Filipinas) Tangia Zaman Methila (Bangladesh) Yanina Gómez Ojeda (Paraguay)Fátima Bosch ocupó la séptima posición.

La persona más bella

Nadee Ayoub (Palestina) Naisae Yona (Tanzania) Ma. Ahtisa Manalo (Filipinas)Fátima Bosch se ubicó en el octavo lugar.

Señorita simpatía

Ceren Arslan (Turquía) Tangia Zaman Methila (Bangladesh) Ma. Ahtisa Manalo (Filipinas)

Fátima Bosch alcanzó la cuarta posición.

Estos resultados han aumentado la expectativa sobre su posible inclusión en las semifinales.

Estos resultados han aumentado la expectativa sobre su posible inclusión en las semifinales. (@missuniverse, Instagram)

Filtran supuesta lista de las semifinalistas

En paralelo a los datos oficiales, en X se viralizó una lista con las 30 semifinalistas que presuntamente integrarán el Top 30 de Miss Universo 2025. Según dicha filtración, la mexicana aparece dentro del grupo junto a delegadas de Asia, África, América y Europa.

La lista divulgada incluye a:

Belice Bolivia Brazil Canadá Chile China Colombia Costa de Marfil Cuba Dinamarca El Salvador Francia Guadalupe Guatemala India Indonesia Israel Malta México Miss Universo Latina Países Bajos Palestina Paraguay Filipina Portugal Puerto Rico Tailandia Islas Turcas y Caicos Estados Unidos Vietnam Bangladesh (por voto del público)

Hasta ahora, MUO no ha negado ni confirmado el orden o la autenticidad de la lista.

En X se viralizó una lista con las 30 semifinalistas. (Captura de pantalla, X)

Expectativa rumbo a la final

Con resultados oficiales de popularidad, análisis de expertos y filtraciones que han encendido el debate digital, las candidatas continúan bajo los reflectores. La final del viernes (jueves a las 19:00 horas en México por la diferencia horaria) definirá si las favoritas del público logran afianzarse entre las semifinalistas oficiales del certamen más seguido del mundo.