México

Miss Universo 2025 da a conocer a las favoritas del público, incluida Fátima Bosch, que integrarían su Top 30

Al margen del anunció de MUO, en X fue filtrada una lista con el nombre de las semifinalistas

Guardar
Fátima Bosch Miss Universo México
Fátima Bosch Miss Universo México 2025. (Captura de pantalla, YouTube)

A unas horas de la final en Tailandia, Miss Universo 2025 vive uno de los momentos más intensos de su temporada: la definición de las aspirantes que podrían integrarse al Top 30. Aunque la organización no ha confirmado oficialmente a las semifinalistas, los resultados de popularidad divulgados por Miss Universe y una lista filtrada en X —antes Twitter— han colocado a varias concursantes en el centro de la atención mundial, incluida la mexicana Fátima Bosch.

México entre las más populares

Fátima Bosch continúa posicionándose entre las figuras del certamen que mayor interés generan, impulsada tanto por su desempeño como por el debate en torno a su participación. Voces con trayectoria en concursos de belleza han destacado su visibilidad rumbo a la final.

La exdirectora de Miss Universo México, Lupita Jones, afirmó: “Le puede favorecer (el escándalo con Nawat) esta situación porque mediáticamente es la que más atención ha recibido; es la que los jueces, desde antes de llegar a Tailandia, ya saben, ‘la mexicana, la mexicana’ es lo único que han estado escuchando y viendo. No creo que le afecte y creo que ella lo ha hecho muy bien, se ha recuperado de la situación”.

Votaciones de Miss Universo 2025
Votaciones de Miss Universo 2025 en la categoría 'La persona más bella'. (Miss Universo, Instagram)

Favoritas del público en categorías clave

Miss Universe dio a conocer los resultados generales en tres categorías de popularidad basadas en votación del público. La representante mexicana destacó en todas:

Mejor traje nacional

  1. Ma. Ahtisa Manalo (Filipinas)
  2. Tangia Zaman Methila (Bangladesh)
  3. Yanina Gómez Ojeda (Paraguay)Fátima Bosch ocupó la séptima posición.

La persona más bella

  1. Nadee Ayoub (Palestina)
  2. Naisae Yona (Tanzania)
  3. Ma. Ahtisa Manalo (Filipinas)Fátima Bosch se ubicó en el octavo lugar.

Señorita simpatía

  1. Ceren Arslan (Turquía)
  2. Tangia Zaman Methila (Bangladesh)
  3. Ma. Ahtisa Manalo (Filipinas)

Fátima Bosch alcanzó la cuarta posición.

Estos resultados han aumentado la expectativa sobre su posible inclusión en las semifinales.

Estos resultados han aumentado la
Estos resultados han aumentado la expectativa sobre su posible inclusión en las semifinales. (@missuniverse, Instagram)

Filtran supuesta lista de las semifinalistas

En paralelo a los datos oficiales, en X se viralizó una lista con las 30 semifinalistas que presuntamente integrarán el Top 30 de Miss Universo 2025. Según dicha filtración, la mexicana aparece dentro del grupo junto a delegadas de Asia, África, América y Europa.

La lista divulgada incluye a:

  1. Belice
  2. Bolivia
  3. Brazil
  4. Canadá
  5. Chile
  6. China
  7. Colombia
  8. Costa de Marfil
  9. Cuba
  10. Dinamarca
  11. El Salvador
  12. Francia
  13. Guadalupe
  14. Guatemala
  15. India
  16. Indonesia
  17. Israel
  18. Malta
  19. México
  20. Miss Universo Latina
  21. Países Bajos
  22. Palestina
  23. Paraguay
  24. Filipina
  25. Portugal
  26. Puerto Rico
  27. Tailandia
  28. Islas Turcas y Caicos
  29. Estados Unidos
  30. Vietnam
  31. Bangladesh (por voto del público)

Hasta ahora, MUO no ha negado ni confirmado el orden o la autenticidad de la lista.

En X se viralizó una
En X se viralizó una lista con las 30 semifinalistas. (Captura de pantalla, X)

Expectativa rumbo a la final

Con resultados oficiales de popularidad, análisis de expertos y filtraciones que han encendido el debate digital, las candidatas continúan bajo los reflectores. La final del viernes (jueves a las 19:00 horas en México por la diferencia horaria) definirá si las favoritas del público logran afianzarse entre las semifinalistas oficiales del certamen más seguido del mundo.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Miss Universo Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: sin servicio varias estaciones de la Línea 1, 2, 3 y 8 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Quiénes son la Generación Z y por qué están en el centro del debate en México?

Las manifestación del 15 de noviembre en CDMX se relaciona al incremento de inseguridad en el país

¿Quiénes son la Generación Z

Licencia permanente en CDMX: quién fue el primer jefe de Gobierno en implementarla y cuál fue su primer precio

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio a conocer que la licencia permanente podrá tramitarse durante todo 2026, y no hasta diciembre próximo, como se había manejado

Licencia permanente en CDMX: quién

Segundo atentado armado contra la casa del hermano del alcalde de Cuautla: sin investigación oficial

Aunque autoridades estatales verificaron los disparos y notificaron a la Fiscalía, ni el afectado ni el Ayuntamiento formalizaron denuncias

Segundo atentado armado contra la

Multas de tránsito Edomex 2025: temporalmente solo se cobrarán el rango mínimo

A partir del próximo 25 de noviembre entrará en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito

Multas de tránsito Edomex 2025:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Semar, Comando Norte y embajador

Semar, Comando Norte y embajador de EEUU en México se reúnen para afinar estrategia de seguridad marítima

Asalto violento deja herido al jefe de la Policía de Tlaquiltenango, Morelos: agresores siguen prófugos

Abren exposición de la ruta de la trata de personas en México: buscan concientizar a 40 mil pasajeros en Tijuana

Marina detuvo a “L-12″, líder de una célula del CJNG en Tijuana, era objetivo prioritario en Baja California

¿El Mencho sabía de la orden de asesinar a Carlos Manzo? La duda que deja la captura de “El Licenciado”

ENTRETENIMIENTO

Descubre las deslumbrantes coronas que

Descubre las deslumbrantes coronas que han llevado las mexicanas que ganaron Miss Universo

La Granja VIP en vivo hoy 20 de noviembre: Eleazar se pelea con Teo

Fátima Bosch en Miss Universo 2025: la modelo entró al TOP 10 del público

Miss Universo 2025: guía completa para entender el conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Así luce Fátima Bosch, representante mexicana en Miss Universo 2025, sin maquillaje

DEPORTES

PROFECO y FIFA anuncian plataforma

PROFECO y FIFA anuncian plataforma para la reventa de boletos del Mundial 2026

Director técnico de Tigres Femenil desafía al América previo a la final: “Somos el equipo más ganador de México”

Irene Guerrero afirma que América no llegó a la Final ante Tigres por casualidad: “Aquí se exigen títulos”

México desciende una posición en el ranking FIFA y es superado por Estados Unidos

Scarlett Camberos, jugadora del América Femenil asegura que el partido de ida ante Tigres es la clave para ganar la Final