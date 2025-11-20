Miss Universe 2025: Las probabilidades que tiene Fátima Bosch de ganar el certamen según exdirectivos, expertos y la IA

La mexicana ha sido el centro de atención en la edición más controvertida en la historia del concurso de belleza internacional. (Infobae México / Jesús Avilés)

Fátima Bosch se mantiene como una de las candidatas más observadas rumbo a la final de Miss Universe 2025 en Tailandia. Entre renuncias dentro del jurado, polémicas internas y un clima mediático que ha favorecido a la representante de México, voces expertas, exdirectivos y análisis con Inteligencia Artificial han trazado distintos escenarios sobre sus posibilidades reales de coronarse el viernes.

Lupita Jones: “El escándalo le puede favorecer”

La exdirectora de Miss Universo México, Lupita Jones, afirmó que la controversia en torno al incidente con el directivo Nawat Itsaragrisil no afectará a la mexicana. “Le puede favorecer (el escándalo con Nawat) esta situación porque mediáticamente es la que más atención ha recibido; es la que los jueces, desde antes de llegar a Tailandia, ya saben, ‘la mexicana, la mexicana’ es lo único que han estado escuchando y viendo. No creo que le afecte y creo que ella lo ha hecho muy bien, se ha recuperado de la situación”.

Su análisis apunta a un factor que, año con año, influye en la competencia: la exposición pública previa a la final.

Jones asegura que Bosch podría dar la sorpresa. (@lupjones, Instagram)

Expertos: México sigue en la pelea

Entre los especialistas que han seguido de cerca el certamen se encuentra el periodista Miguel Masjuan, experto en la cobertura de Miss Universo. Su lectura es clara: “Sonando alto, pero su ranking de poder la bajan, pero que aún siguen en la pelea son México y Guadalupe”.

La mención de México dentro del grupo competitivo alimenta el optimismo de quienes consideran que Bosch llega fortalecida por su desempeño en pasarela, entrevistas y presencia pública.

Fátima Bosch durante su participación en una preliminar del certamen. (@fatimabosch, Instagram

Las renuncias del jurado que sacudieron al certamen

El escenario previo a la final se tensó cuando el músico Omar Harfouch renunció al panel oficial. En su declaración, aseguró que la mexicana no estaba en la prelista creada por un comité externo al jurado autorizado. “He decidido renunciar a mi cargo como jueza final en Miss Universo 2025, y considero importante explicar los motivos”.

Harfouch detalló presuntas irregularidades en el proceso: votaciones secretas, un comité no oficial y un conflicto de intereses. Añadió: “No podía presentarme ante el público y las cámaras de televisión fingiendo legitimar una votación en la que nunca participé”.

Horas después, Claude Makélélé también dejó su puesto en el jurado. La organización Miss Universe negó las acusaciones al señalar: “Sus comentarios sugirieron erróneamente que se había formado un jurado no autorizado o improvisado y que los jueces oficiales habían sido excluidos de la selección de las finalistas”.

(Instagram/@omarharfouch)

IA y analistas: la tendencia favorece a Fátima Bosch

Sistemas de análisis y plataformas predictivas posicionan a Bosch con tendencia alcista. La IA la mantiene entre las favoritas de América Latina y dentro del Top 3 en varias quinielas, mientras expertos como Osmel Sousa la han incluido entre sus candidatas destacadas.

Su perfil —oratoria sólida, propósito social, carácter y apoyo mediático— coincide con los criterios actuales del certamen, lo que amplía su margen competitivo rumbo al Top 30 y, potencialmente, al Top 10.

¿Puede ganar la corona?

De acuerdo con exdirectivos, expertos y modelos de predicción, Fátima Bosch llega a la final con probabilidades reales de competir por la corona. Su fortaleza mediática, su preparación y su presencia la mantienen en la conversación global, incluso en medio de un certamen marcado por polémicas internas.

Su desempeño en la noche final será determinante para convertir la tendencia en realidad.

(IG: @fatimaboschfdz)