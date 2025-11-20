México

Miss Universe 2025: Las probabilidades que tiene Fátima Bosch de ganar el certamen según exdirectivos, expertos y la IA

La mexicana ha sido el centro de atención en la edición más controvertida en la historia del concurso de belleza internacional

Guardar
La mexicana ha sido el
La mexicana ha sido el centro de atención en la edición más controvertida en la historia del concurso de belleza internacional. (Infobae México / Jesús Avilés)

Fátima Bosch se mantiene como una de las candidatas más observadas rumbo a la final de Miss Universe 2025 en Tailandia. Entre renuncias dentro del jurado, polémicas internas y un clima mediático que ha favorecido a la representante de México, voces expertas, exdirectivos y análisis con Inteligencia Artificial han trazado distintos escenarios sobre sus posibilidades reales de coronarse el viernes.

Lupita Jones: “El escándalo le puede favorecer”

La exdirectora de Miss Universo México, Lupita Jones, afirmó que la controversia en torno al incidente con el directivo Nawat Itsaragrisil no afectará a la mexicana. “Le puede favorecer (el escándalo con Nawat) esta situación porque mediáticamente es la que más atención ha recibido; es la que los jueces, desde antes de llegar a Tailandia, ya saben, ‘la mexicana, la mexicana’ es lo único que han estado escuchando y viendo. No creo que le afecte y creo que ella lo ha hecho muy bien, se ha recuperado de la situación”.

Su análisis apunta a un factor que, año con año, influye en la competencia: la exposición pública previa a la final.

Jones asegura que Bosch podría
Jones asegura que Bosch podría dar la sorpresa. (@lupjones, Instagram)

Expertos: México sigue en la pelea

Entre los especialistas que han seguido de cerca el certamen se encuentra el periodista Miguel Masjuan, experto en la cobertura de Miss Universo. Su lectura es clara: “Sonando alto, pero su ranking de poder la bajan, pero que aún siguen en la pelea son México y Guadalupe”.

La mención de México dentro del grupo competitivo alimenta el optimismo de quienes consideran que Bosch llega fortalecida por su desempeño en pasarela, entrevistas y presencia pública.

Fátima Bosch durante su participación
Fátima Bosch durante su participación en una preliminar del certamen. (@fatimabosch, Instagram

Las renuncias del jurado que sacudieron al certamen

El escenario previo a la final se tensó cuando el músico Omar Harfouch renunció al panel oficial. En su declaración, aseguró que la mexicana no estaba en la prelista creada por un comité externo al jurado autorizado. “He decidido renunciar a mi cargo como jueza final en Miss Universo 2025, y considero importante explicar los motivos”.

Harfouch detalló presuntas irregularidades en el proceso: votaciones secretas, un comité no oficial y un conflicto de intereses. Añadió: “No podía presentarme ante el público y las cámaras de televisión fingiendo legitimar una votación en la que nunca participé”.

Horas después, Claude Makélélé también dejó su puesto en el jurado. La organización Miss Universe negó las acusaciones al señalar: “Sus comentarios sugirieron erróneamente que se había formado un jurado no autorizado o improvisado y que los jueces oficiales habían sido excluidos de la selección de las finalistas”.

(Instagram/@omarharfouch)
(Instagram/@omarharfouch)

IA y analistas: la tendencia favorece a Fátima Bosch

Sistemas de análisis y plataformas predictivas posicionan a Bosch con tendencia alcista. La IA la mantiene entre las favoritas de América Latina y dentro del Top 3 en varias quinielas, mientras expertos como Osmel Sousa la han incluido entre sus candidatas destacadas.

Su perfil —oratoria sólida, propósito social, carácter y apoyo mediático— coincide con los criterios actuales del certamen, lo que amplía su margen competitivo rumbo al Top 30 y, potencialmente, al Top 10.

¿Puede ganar la corona?

De acuerdo con exdirectivos, expertos y modelos de predicción, Fátima Bosch llega a la final con probabilidades reales de competir por la corona. Su fortaleza mediática, su preparación y su presencia la mantienen en la conversación global, incluso en medio de un certamen marcado por polémicas internas.

Su desempeño en la noche final será determinante para convertir la tendencia en realidad.

(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Miss Universo MéxicoLupita Jonesmexico-entretenimiento

Más Noticias

Valor de apertura del euro en México este 20 de noviembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Pijijiapan

El sismo ocurrió a las 6:12 horas, a una distancia de 84 km de Pijijiapan y tuvo una profundidad de 16.2 km

Temblor en Chiapas hoy: se

Marina detiene en Tijuana a “L-12″, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión por homicidio y violencia

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención en sus redes sociales

Marina detiene en Tijuana a

La Granja VIP en vivo hoy 20 de noviembre: quiénes son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 20 de noviembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Servicio del Metrobús: cuáles son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene en Tijuana a

Marina detiene en Tijuana a “L-12″, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión por homicidio y violencia

¿El Mencho sabía de la orden de asesinar a Carlos Manzo? La duda que deja la captura de “El Licenciado”

Así opera Ryan Wedding, “la versión moderna” de El Chapo y Pablo Escobar que se esconde en México

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

Detienen a 14 hombres armados en Navolato, Sinaloa: tres son extranjeros

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 20 de noviembre: quiénes son los nominados de la semana

Cazzu afirma que para ella es importante no parecerse a otros artistas y fans tunden a Ángela Aguilar

Cazzu envía fuerte mensaje en medio de su disputa con Nodal: “Aguanto mucho”

Alicia Villarreal reacciona a vinculación a proceso de Cruz Martínez: “Gracias a Dios estoy viva”

Gerardo Ortiz rompe el silencio tras recibir condena en EEUU: “Se han dicho demasiadas mentiras”

DEPORTES

¿El adiós a Costa Rica?

¿El adiós a Costa Rica? Con este mensaje Keylor Navas anuncia el siguiente paso en su carrera

Este fue el homenaje que Jorge Campos recibió por parte de la FMF que enalteció su carrera

Puebla apostaría por Albert Espigares tras la salida de Hernán Cristante

Perro Bermúdez explica la razón por la que regresó a TUDN y salió del retiro para el Mundial 2026

Fue campeón con Cruz Azul, acaba de rescindir contrato para quedar libre y sin equipo