México

Policía de CDMX lanza Concurso de Pintura Infantil 2026: estos son los premios por participar

Los ganadores y finalistas serán premiados en una ceremonia oficial en septiembre

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Un lapicero violeta sostiene numerosos lápices de colores. De cada lápiz emerge un trazo abstracto y curvo del mismo color, extendiéndose por un fondo celeste claro.
Un lapicero violeta lleno de lápices de colores vibrantes, de los cuales emergen trazos abstractos y coloridos que se extienden por el fondo celeste claro, simbolizando la creatividad y el arte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) anunció la realización del “Concurso de Pintura Infantil 2026 Mundialito con tu Policía”, que busca fortalecer el vínculo entre la policía y la niñez. Con ello, convocó a las infancias de la ciudad a sumarse a esta jornada recreativa.

De acuerdo con las autoridades, la convocatoria ya se encuentra abierta y terminará el 7 de agosto de 2026. Los dibujos se recibirán en el Museo de la Policía de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Centro, todos los días de 9:00 a 18:00 horas.

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Las obras que se presenten deben abordar uno de los cinco ejes temáticos propuestos, entre los que se encuentran “Mi policía me cuida en el mundial” y “Las mujeres policía también se la juegan por mi seguridad”. De esta manera, los menores podrán expresar su percepción sobre el papel de la policía en la sociedad.

A continuación te decimos cómo participar. ¡Toma nota!

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Dos niños sentados en una alfombra abren figuritas y llenan un álbum Panini del Mundial 2026. Se ven paquetes sin abrir, figuritas de Messi y jugadores argentinos.
Dos niños coleccionan con entusiasmo figuritas del álbum Panini del Mundial 2026, buscando completar su colección con jugadores de Argentina como Lionel Messi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para participar

  • Tener entre seis y 12 años de edad.
  • Residir en la Ciudad de México o el Estado de México.
  • Presentar una sola obra original, sin palabras ni textos, de 33 x 50 centímetros.
  • Utilizar únicamente acuarelas, crayones, óleo, lápices de colores, gises o plumones.
  • Plasmar el trabajo en cartulina, papel cascarón o cartoncillo.
  • Entregar la obra en el Museo de la Policía de la Ciudad de México dentro del plazo establecido.
  • Firmar la cesión de derechos de autor.

¿Cómo inscribirse?

El certamen se desarrollará en dos categorías: una para quienes tienen de seis a ocho años, y otra para quienes tienen entre nueve y 12 años. Cada participante podrá inscribir solo un dibujo o pintura, el cual debe ser una creación original.

El proceso de inscripción contempla que, al entregar la obra en el Museo de la Policía de la Ciudad de México, se proporcionará una ficha donde habrá que explicar brevemente el trabajo presentado. Si la o el menor aún no sabe escribir, podrá recibir apoyo de sus padres o tutores.

Para garantizar la protección de derechos de autor, la persona responsable de la inscripción deberá firmar la cesión correspondiente. Así, los trabajos pasarán a formar parte del acervo pictórico de la SSC y podrán ser utilizados con fines culturales y sin ánimo de lucro.

Las técnicas aceptadas para la elaboración de las obras incluyen acuarelas, crayones, óleo, lápices de colores, gises y plumones. Los trabajos deben realizarse sobre cartulina, papel cascarón o cartoncillo y respetar el formato de 33 x 50 centímetros.

Grupo de niños y una adulta leen libros en una biblioteca luminosa. Un niño está de pie en un taburete junto a una estantería llena de libros.
Niños de diferentes edades se sumergen en la lectura de libros en una biblioteca bien iluminada, con una adulta presente y cómodas áreas de lectura, promoviendo el hábito lector. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jurado estará conformado por autoridades de la SSC, representantes del Gobierno de la Ciudad de México y artistas invitados. Los criterios de evaluación serán creatividad, composición, técnica y presentación.

¿Cuál será el premio de la Pintura Infantil 2026?

Quienes resulten ganadores del primer lugar en cada categoría recibirán una tableta electrónica, un juguete y un balón. Para el segundo lugar se otorgará un reloj inteligente, un juguete y un balón, mientras que el tercer puesto obtendrá unos audífonos, un juguete y un balón.

Además, las y los veinticinco finalistas de cada categoría recibirán un diploma y un obsequio como reconocimiento a su esfuerzo. La ceremonia de premiación se realizará en septiembre de 2026 y los detalles serán comunicados directamente a las familias participantes.

Después del evento, los nombres de los ganadores se publicarán en la página oficial de la SSC. Con este tipo de iniciativas, la Secretaría refuerza su compromiso por acercarse a la infancia y promover valores como la integridad y el servicio público.

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