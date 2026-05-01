México

Jhonatan fue vinculado por apuñalar a su madre y sobrino de seis meses, su hermana sigue en el hospital delicada

El crimen donde mató a su familia ocurrió el 24 de abril, presuntamente se encontraba consumiendo drogas, refirieron los vecinos

Guardar
Jhonatan "N" asesinó a su madre tras una discusión y a su sobrinito de siete meses, a su hermana,m adre del bebé también la atacó con un cuchillo, se encuentra delicada en el hospital Foto: SSC_CDMX
Jhonatan "N" asesinó a su madre tras una discusión y a su sobrinito de siete meses, a su hermana,m adre del bebé también la atacó con un cuchillo, se encuentra delicada en el hospital Foto: SSC_CDMX

Un ataque con arma blanca ocurrido el 24 de abril en la alcaldía Gustavo A. Madero desencadenó la vinculación a proceso de Jhonatan “N” por el feminicidio de su madre, el homicidio de su sobrino de seis meses y el intento de feminicidio contra su hermana. A solo tres días del crimen, la Fiscalía CDMX procesó al acusado, quien permanece con prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras la investigación complementaria cuenta con un plazo de cuatro meses.

La Fiscalía CDMX imputa feminicidio y homicidio tras un ataque familiar en Martín Carrera

Las primeras investigaciones judiciales establecen que el conflicto surgió en un departamento de la colonia Martín Carrera, donde la madre, identificada como Patricia Ivon Martínez Juárez de 52 años, presuntamente sorprendió a su hijo Jhonatan al consumir drogas en el domicilio familiar, refirieron vecinos. La discusión escaló cuando, según el parte oficial, Jhonatan tomó un cuchillo de la cocina y apuñaló fatalmente a su madre, para luego atacar a su propia hermana y a su sobrino.

PUBLICIDAD

La hermana del imputado, de 28 años, intervino para proteger a su madre e hijo. Sufrió heridas graves. Los servicios médicos de emergencia la trasladaron a un hospital donde permanece bajo vigilancia especializada por la gravedad de las lesiones, mientras autoridades señalan que el estado de salud es delicado.

El lugar de la agresión fue en un departamento de la colonia Martín Carrera en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de Méxio Foto: Maps
El lugar de la agresión fue en un departamento de la colonia Martín Carrera en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de Méxio Foto: Maps

El menor de seis meses, nieto de la víctima principal y sobrino del agresor, fue alcanzado por el ataque cuando la madre intentó detener la agresión. Ambas muertes fueron provocadas por heridas con arma blanca, como corroboraron los dictámenes periciales en el lugar.

PUBLICIDAD

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al presunto responsable dentro del departamento, asegurando el cuchillo utilizado. Reportes oficiales y testimonios vecinales indican que Jhonatan “N” presentaba alteraciones en su comportamiento relacionadas, presuntamente, con el consumo de estupefacientes. Los vecinos escucharon gritos de auxilio durante el ataque, pero la puerta cerrada por dentro impidió el auxilio externo inmediato.

Investigación judicial y perspectiva de género

La Fiscalía CDMX abrió una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y homicidio, con las agravantes de parentesco consanguíneo y uso de arma blanca. En el proceso también se imputó a Jhonatan “N” el delito de feminicidio en grado de tentativa por las lesiones infligidas a su hermana.

Peritos y agentes ministeriales recabaron pruebas en el domicilio, como entrevistas a testigos, dictámenes forenses y evidencia material. La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva y estableció un plazo de cuatro meses para que la investigación complementaria concluya y se analicen de manera integral los datos reunidos.

La Fiscalía CDMX señala que investiga los crímenes cometidos con perspectiva de género, en coordinación con distintas instancias, para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y brindar protección a la sobreviviente y a familiares en situación de riesgo.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas residían desde hace varios años en la colonia Martín Carrera y, según los primeros reportes, no existían antecedentes recientes de violencia doméstica en el domicilio. Jonathan “N” continúa bajo resguardo ministerial y será presentado ante un juez de control para definir su situación jurídica conforme a los procesos del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con los protocolos, al imputado se le mantiene la presunción de inocencia hasta la emisión de sentencia definitiva.

Los cuerpos de la mujer y el menor fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. La Fiscalía CDMX y la SSC mantienen resguardo preventivo en el entorno familiar e inmueble, expidiendo medidas de protección para los sobrevivientes.

El caso expone la rapidez en la actuación judicial y el contexto social

La vinculación a proceso de Jhonatan “N” se obtuvo en solo tres días, tiempo inusualmente breve en procesos por homicidio y feminicidio. La autoridad considera que el consumo de narcóticos es uno de los posibles factores que habrían influido en la violencia, aunque las investigaciones complementarias buscan precisar la dinámica y móvil de la agresión.

Vecinos y familiares mencionan no haber detectado señales previas de violencia en el hogar. La colonia Martín Carrera, donde ocurrió el crimen, no había registrado antecedentes en la familia implicada. El acceso cerrado al departamento durante el ataque dificultó una intervención oportuna de los vecinos.

La Fiscalía capitalina mantiene la coordinación interinstitucional para la atención legal, social y médica de los afectados, mientras la investigación se desarrolla con perspectiva de género y sensibilidad hacia las víctimas.

  • La Fiscalía CDMX procesó en solo tres días a Jhonatan “N” por feminicidio, homicidio y tentativa de feminicidio, tras un ataque familiar en la alcaldía Gustavo A. Madero.
  • El imputado permanece bajo prisión preventiva, mientras la investigación complementaria se desarrolla con perspectiva de género y un plazo de cierre de cuatro meses.
  • El ataque habría iniciado tras una confrontación por consumo de drogas dentro del domicilio; la hermana del acusado se encuentra grave y recibe atención médica especializada.

Temas Relacionados

mexico-noticiasGustavo A. MaderoCiudad de Méxicoasesinofamiliabebémamáhermana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marina realiza simulacro de seguridad y riesgo radiológico en el puerto de Veracruz

Las actividades contaron con la participación de la ASIPONA, la Capitanía de Puerto, UNAPROP y la Secretaría de Seguridad Pública estatal

Marina realiza simulacro de seguridad y riesgo radiológico en el puerto de Veracruz

Sheinbaum pide a los mexicanos unidad e “informarse bien” ante “el embate del exterior” tras caso de Rubén Mocha

La presidenta de México pidió a los ciudadanos informarse bien, pues se acostumbra juzgar a los funcionarios sin esperar a que se hagan las investigaciones correspondientes

Sheinbaum pide a los mexicanos unidad e “informarse bien” ante “el embate del exterior” tras caso de Rubén Mocha

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Retrasos de más de 20 minutos en el MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? Retrasos de más de 20 minutos en el MB

Policía de CDMX lanza Concurso de Pintura Infantil 2026: estos son los premios por participar

Los ganadores y finalistas serán premiados en una ceremonia oficial en septiembre

Policía de CDMX lanza Concurso de Pintura Infantil 2026: estos son los premios por participar

Claudia Sheinbaum firma acuerdo para reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas en el marco del Día del Trabajo: ¿En qué consiste?

Esta iniciativa busca beneficiar a 14 millones de trabajadores y trabajadoras en el país

Claudia Sheinbaum firma acuerdo para reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas en el marco del Día del Trabajo: ¿En qué consiste?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dan nueva orden de aprehensión en contra de “El Bukanas”: la FGR lo acusa de secuestrar a 36 personas

Dan nueva orden de aprehensión en contra de “El Bukanas”: la FGR lo acusa de secuestrar a 36 personas

El Cuini seguirá negociando con la Fiscalía de Estados Unidos: piden aplazar audiencia del cuñado de El Mencho

De amparos a sentencias sin cumplir: así logró ‘El Jardinero’ del CJNG burlar la justicia más de una vez

Quién es ‘El Colo’: operador de ‘El Chapo’ y ‘El Güero’ Palma al que vinculan con Tito Double P y Peso Pluma

Resultado de necropsia da giro al caso Cejudo: familia de Azcapotzalco fue asesinada a tiros

ENTRETENIMIENTO

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

Christian Nodal explota en pleno concierto en Querétaro: “Soy todo lo peor de esta vida”

“¿Cuál es la razón?”: David Byrne lanza su nueva canción con Natalia Lafourcade

Pop-Up de BTS en CDMX: lista completa de artículos que podrá comprar el ARMY

DEPORTES

Alicia Cervantes supera a Omar Bravo como la máxima goleadora en la historia de Chivas

Alicia Cervantes supera a Omar Bravo como la máxima goleadora en la historia de Chivas

Luis Hernández lanza advertencia rumbo al Mundial 2026: “México no tiene estrellas” y pone presión sobre Gilberto Mora

Bronce y platas: delegación mexicana gana sus primeras medallas en la Super Copa Mundial de Clavados en China

América pierde a Raúl Zúñiga antes de liguilla: ¿Qué lesión dejó fuera al delantero antes de jugar contra Pumas?

¿Respalda a Jardine? Emilio Azcárraga rompe el silencio sobre el América previo a la Liguilla