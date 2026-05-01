Jhonatan fue vinculado por apuñalar a su madre y sobrino de seis meses, su hermana sigue en el hospital delicada

Jhonatan "N" asesinó a su madre tras una discusión y a su sobrinito de siete meses, a su hermana,m adre del bebé también la atacó con un cuchillo, se encuentra delicada en el hospital Foto: SSC_CDMX

Un ataque con arma blanca ocurrido el 24 de abril en la alcaldía Gustavo A. Madero desencadenó la vinculación a proceso de Jhonatan “N” por el feminicidio de su madre, el homicidio de su sobrino de seis meses y el intento de feminicidio contra su hermana. A solo tres días del crimen, la Fiscalía CDMX procesó al acusado, quien permanece con prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, mientras la investigación complementaria cuenta con un plazo de cuatro meses.

La Fiscalía CDMX imputa feminicidio y homicidio tras un ataque familiar en Martín Carrera

Las primeras investigaciones judiciales establecen que el conflicto surgió en un departamento de la colonia Martín Carrera, donde la madre, identificada como Patricia Ivon Martínez Juárez de 52 años, presuntamente sorprendió a su hijo Jhonatan al consumir drogas en el domicilio familiar, refirieron vecinos. La discusión escaló cuando, según el parte oficial, Jhonatan tomó un cuchillo de la cocina y apuñaló fatalmente a su madre, para luego atacar a su propia hermana y a su sobrino.

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La hermana del imputado, de 28 años, intervino para proteger a su madre e hijo. Sufrió heridas graves. Los servicios médicos de emergencia la trasladaron a un hospital donde permanece bajo vigilancia especializada por la gravedad de las lesiones, mientras autoridades señalan que el estado de salud es delicado.

El lugar de la agresión fue en un departamento de la colonia Martín Carrera en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de Méxio Foto: Maps

El menor de seis meses, nieto de la víctima principal y sobrino del agresor, fue alcanzado por el ataque cuando la madre intentó detener la agresión. Ambas muertes fueron provocadas por heridas con arma blanca, como corroboraron los dictámenes periciales en el lugar.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al presunto responsable dentro del departamento, asegurando el cuchillo utilizado. Reportes oficiales y testimonios vecinales indican que Jhonatan “N” presentaba alteraciones en su comportamiento relacionadas, presuntamente, con el consumo de estupefacientes. Los vecinos escucharon gritos de auxilio durante el ataque, pero la puerta cerrada por dentro impidió el auxilio externo inmediato.

Investigación judicial y perspectiva de género

La Fiscalía CDMX abrió una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y homicidio, con las agravantes de parentesco consanguíneo y uso de arma blanca. En el proceso también se imputó a Jhonatan “N” el delito de feminicidio en grado de tentativa por las lesiones infligidas a su hermana.

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Peritos y agentes ministeriales recabaron pruebas en el domicilio, como entrevistas a testigos, dictámenes forenses y evidencia material. La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva y estableció un plazo de cuatro meses para que la investigación complementaria concluya y se analicen de manera integral los datos reunidos.

La Fiscalía CDMX señala que investiga los crímenes cometidos con perspectiva de género, en coordinación con distintas instancias, para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y brindar protección a la sobreviviente y a familiares en situación de riesgo.

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De acuerdo con la información oficial, las víctimas residían desde hace varios años en la colonia Martín Carrera y, según los primeros reportes, no existían antecedentes recientes de violencia doméstica en el domicilio. Jonathan “N” continúa bajo resguardo ministerial y será presentado ante un juez de control para definir su situación jurídica conforme a los procesos del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con los protocolos, al imputado se le mantiene la presunción de inocencia hasta la emisión de sentencia definitiva.

Los cuerpos de la mujer y el menor fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. La Fiscalía CDMX y la SSC mantienen resguardo preventivo en el entorno familiar e inmueble, expidiendo medidas de protección para los sobrevivientes.

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El caso expone la rapidez en la actuación judicial y el contexto social

La vinculación a proceso de Jhonatan “N” se obtuvo en solo tres días, tiempo inusualmente breve en procesos por homicidio y feminicidio. La autoridad considera que el consumo de narcóticos es uno de los posibles factores que habrían influido en la violencia, aunque las investigaciones complementarias buscan precisar la dinámica y móvil de la agresión.

Vecinos y familiares mencionan no haber detectado señales previas de violencia en el hogar. La colonia Martín Carrera, donde ocurrió el crimen, no había registrado antecedentes en la familia implicada. El acceso cerrado al departamento durante el ataque dificultó una intervención oportuna de los vecinos.

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La Fiscalía capitalina mantiene la coordinación interinstitucional para la atención legal, social y médica de los afectados, mientras la investigación se desarrolla con perspectiva de género y sensibilidad hacia las víctimas.

La Fiscalía CDMX procesó en solo tres días a Jhonatan “N” por feminicidio, homicidio y tentativa de feminicidio, tras un ataque familiar en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El imputado permanece bajo prisión preventiva, mientras la investigación complementaria se desarrolla con perspectiva de género y un plazo de cierre de cuatro meses.

El ataque habría iniciado tras una confrontación por consumo de drogas dentro del domicilio; la hermana del acusado se encuentra grave y recibe atención médica especializada.