México

Claudia Sheinbaum asegura que el T-MEC “se va a resolver” ante incertidumbre por inflación e informalidad de la economía

Reiteró que el salario mínimo continuará aumentando como lo prometió cuando inició su gobierno

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La mandataria reiteró su compromiso de gobierno sobre aumentar el salario mínimo
La mandataria reiteró su compromiso de gobierno sobre aumentar el salario mínimo (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no habrá ningún problema durante las negociaciones del T-MEC y anunció que el lunes se darán a conocer medidas para fortalecer la inversión privada en México.

En el marco del Día Internacional del Trabajador, la mandataria reiteró las mejoras que ha habido en ese ámbito durante su gobierno, y garantizó que a pesar de las posibles incertidumbres sobre inflación, su gobierno continuará trabajando en mejorar los derechos laborales de los mexicanos.

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Seguridad en la firma del T-MEC y mejoras en los salarios

La presidenta Claudia Sheinbaum transmitió confianza en la pronta resolución de los temas pendientes en la firma del T-MEC. “El tema ahorita del T-MEC se va a resolverr”, declaró ante la prensa la mandataria.

Al respecto, anunció que el lunes próximo se presentarán “un montón de medidas para fortalecer la inversión privada en México”. Un acuerdo de simplificación radical de trámites están entre las acciones contempladas para incentivar la inversión.

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“La primavera laboral llegó para quedarse, no se va a ningún lado”, concluyó Sheinbaum, reafirmando el compromiso de su gobierno con los derechos laborales y el desarrollo económico.

Avances en derechos laborales

Además, Sheinbaum destacó que muchos de los logros en conquistas laborales se alcanzaron mediante el diálogo y la colaboración entre gobierno y sector privado. “Nos juntamos todos y trabajamos por la economía de las familias”, enfatizó, y agregó que la informalidad en la economía actualmente se mantiene por debajo de los niveles registrados en el periodo neoliberal.

Respecto a la inquietud sobre los dos días de descanso obligatorios, la presidenta aseguró que no habrá afectaciones para los trabajadores, ya que se logró un acuerdo con los empleadores. “Eso no va a afectar. Si ya hay un acuerdo con los empleadores”, afirmó, garantizando también que el salario mínimo seguirá incrementándose. “Nos comprometimos y lo vamos a cumplir”, puntualizó.

La mandataria subrayó que su administración no recurrió únicamente al aumento de la tasa de interés del Banco de México como en el pasado, sino que optó por el trabajo coordinado y acuerdos con los empleadores para defender la economía de las familias mexicanas.

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