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Alicia Cervantes supera a Omar Bravo como la máxima goleadora en la historia de Chivas

La futbolista profesional impuso un nuevo récord al interior de la institución rojiblanca

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La tapatía se coronó como la mayor artillera del rebaño en categoría femenil y varonil.
La tapatía se coronó como la mayor artillera del rebaño en categoría femenil y varonil. (TW Chivas Femenil)

Alicia Cervantes se colocó en la cima del futbol mexicano al convertirse en la máxima goleadora histórica de Chivas. La delantera rojiblanca rompió la marca absoluta del club, cifra alcanzada en una noche emblemática en el Estadio Jalisco durante la Liguilla del torneo Clausura 2026.

Alicia Cervantes inscribió su nombre a la historia del club tapatío al consolidarse como la máxima anotadora del Guadalajara, tras sumar 161 anotaciones con la camiseta de Chivas este 3 de diciembre.

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Con esta hazaña, supera las marcas previas de Salvador “Chava” Reyes y Omar Bravo, y se convierte en referente de la Liga MX Femenil. El logro tiene eco en la afición y consolida a Cervantes como la futbolista más sobresaliente del equipo.

Chivas Femenil - Alicia Cervantes - 27 abril 2025
El número 24 será parte de la historia del club rojiblanco. (X/ @ChivasFemenil)

La competencia entre delanteros

El récord impuesto por Alicia Cervantes —“Licha” para la afición— representa un momento relevante para el futbol femenil en México y para la historia del club Guadalajara. Anteriormente, la marca era de Salvador Reyes con 154 goles, superada luego por Omar Bravo que llegó a 160 tantos. Cervantes establece diferencia no solo en cantidad, sino en un promedio goleador de 0.85 goles por partido, frente al 0.35 de Bravo.

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Desde su llegada a Chivas, Cervantes funge como pieza fundamental en el ataque y ha guiado al equipo en instancias cruciales, como la Liguilla y encuentros decisivos de la Liga MX Femenil. Su influencia se extiende más allá de los números, consolidándose como la figura clave del plantel.

La trayectoria de Licha con el Guadalajara

El gol con el que quebró la marca se construyó tras recibir el balón por la banda derecha. Cervantes identificó el espacio disponible, recortó al centro y disparó, enviando la pelota al poste y luego al fondo de la portería. La anotación desató la euforia de los aficionados presentes.

Al celebrar, Cervantes corrió directo a la tribuna y se colocó una corona, remarcando así el simbolismo de ser la reina goleadora de Chivas, en medio de una ovación generalizada.

Entre los logros destacados de la delantera figuran:

  • Tres títulos de goleo individual en la Liga MX Femenil.
  • Dos campeonatos de liga con Chivas.
  • Una Copa de Campeones.
  • Reconocimiento internacional al situarse entre las mejores goleadoras del mundo, según la IFFHS.

La goleadora de Chivas Femenil dio un golpe de autoridad contra las diablas.
La goleadora de Chivas Femenil dio un golpe de autoridad contra las Tuzas de Pachuca. (TW Chivas Femenil)

¿Cuándo juega de nuevo Chivas?

El conjunto del Guadalajara se llevó la ventaja en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla con goles de Cervantes y Jasmine Casarez, con descuento desde los 11 pasos por parte de Andrea Pereira. Para la vuelta, las rojiblancas visitarán el Estadio de Pachuca el próximo domingo 3 de mayo en punto de las 21:10 pm.

Con el récord vigente y una carrera en ascenso, Cervantes proyecta aumentar su cuota goleadora y sumar más títulos para Chivas. El legado de la atacante se asocia directamente a la consolidación del futbol femenil y a la inspiración de nuevas generaciones de futbolistas en México.

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