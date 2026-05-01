Marina realiza simulacro de seguridad y riesgo radiológico en el puerto de Veracruz

Las actividades contaron con la participación de la ASIPONA, la Capitanía de Puerto, UNAPROP y la Secretaría de Seguridad Pública estatal

La Secretaría de Marina ejecutó dos simulacros controlados sobre seguridad y riesgo radiológico en el recinto portuario de Veracruz, en conjunto con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), la Capitanía de Puerto (UNAPROP) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a fin de fortalecer las operaciones y coordinación entre autoridades marítimas y portuarias, sin que estas representaran riesgo alguno para la población.

El primero de los ejercicios se desarrolló bajo el supuesto de un incidente de seguridad en las instalaciones portuarias, en el que se simuló la presencia de personas armadas que mantenían retenidos a civiles al interior de un inmueble.

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Derivado de esta situación, se activaron de manera oportuna los protocolos de actuación, elevando el nivel de protección portuaria y un mando coordinado conforme a los lineamientos del Sistema de Comando de Incidentes.

Durante su ejecución, la Unidad Naval de Protección Portuaria estableció perímetros de seguridad, controló accesos estratégicos. Las maniobras permitieron un reconocimiento del área, así como una intervención controlada y rescate de personas, con las cuales se pudieron evaluar tiempos de reacción, capacidad de despliegue y toma de decisiones en escenarios de riesgo.

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Las actividades contaron con la participación de la ASIPONA, la Capitanía de Puerto, UNAPROP y la Secretaría de Seguridad Pública estatal

En el segundo simulacro, se representó la llegada de un buque mercante con presunta carga radiológica y personas armadas a bordo. La situación activó el Comité de Seguridad del Puerto y eleva la protección a Nivel 3.

Bajo este escenario, se desplegó un Puesto de Mando Móvil para dirigir las operaciones tácticas. en las que participaron células especializadas en riesgos Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear (QBRN), además de equipos de intervención táctica.

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Las acciones incluyeron el abordaje simulado del buque, liberación de rehenes y neutralización de amenazas. Además, los equipos localizaron y gestionaron fuentes radiológicas bajo protocolos estrictos.

A raíz de estas acciones, personal especializado llevó a cabo la identificación y contención de materiales peligrosos, por lo que se aplicaron medidas de seguridad para proteger tanto al personal como al entorno portuario.

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Marina realiza simulacro de seguridad y riesgo radiológico en el puerto de Veracruz

Ambos ejercicios fueron planeados y supervisados bajo normas de seguridad rigurosas. La finalidad fue perfeccionar los procedimientos y detectar oportunidades de mejora en la respuesta institucional.

Estas estrategias de preparación garantizaron la seguridad de instalaciones estratégicas y la protección de la vida humana en tierra y mar. De esta forma, las autoridades destacaron que el entrenamiento continuo mantendrá el nivel de preparación del personal naval e instituciones colaboradoras.

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La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con la profesionalidad y la eficacia en la protección del entorno marítimo.