México

Sheinbaum pide a los mexicanos unidad e “informarse bien” ante “el embate del exterior” tras caso de Rubén Mocha

La presidenta de México pidió a los ciudadanos informarse bien, pues se acostumbra juzgar a los funcionarios sin esperar a que se hagan las investigaciones correspondientes

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Sheinbaum dio su conferencia de prensa matutinaen el Centro Cultural del México Contemporáneo. (Impresión de pantalla video)
Sheinbaum dio su conferencia de prensa matutinaen el Centro Cultural del México Contemporáneo. (Impresión de pantalla video)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, pidió al pueblo de México informarse bien y estar unido. Esto, en la coyuntura de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, y nueve funcionarios de alto nivel del gobieno de esa entidad de presuntamente apoyar a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Ante la pregunta de un reportero en la conferencia de prensa matutina de este viernes, que se llevó a cabo en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la alcaldía Cuauhtémoc, sobre qué mensaje le daba a los mexicanos ante la situación que se vive actualmente, Sheinbaum dijo que lo primero era que se informaran.

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“Hay quien tiene una posición política y quien ha decidido que el golpeteo al gobierno de México le va a dar políticamente. Están muy equivocados, porque el pueblo de México lo que quiere es seguir garantizando sus derechos y su felicidad”.

Recordó la publicación que salió recientemente sobre la medición de la felicidad de los países del mundo, y dijo que México se encontraba entre los países con los pueblos más felices del mundo.

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Señaló que para un país con 130 millones de habitantes, el que se encuentre entre los países con mayor felicidad, habla de que el pueblo de México decidió desde hace muchos años garantizar sus valores, y por eso su gobierno decía que lo espiritual valía más que lo material.

Sheinbaum dijo que se siente "fuerte, sólida y segura". | Presidencia
La mandataria aseguró que para su gobierno importa más lo espiritual que lo material. | Presidencia

“Hay países en donde lo material cuenta más, en el pueblo de México, la historia nos dice, desde los pueblos originarios, las grandes civilizaciones, hasta la fecha, que el pueblo de México decidió garantizar lo espiritual y sus valores, y cuando esos valores se juntan con los valores del gobierno, y no hay divorcio, y hay más derechos y hay mejores condiciones de vida, y se sabe que se está trabajando por el bienestar del pueblo, nos encontramos en lo que pedía Morelos, que era escencialmente que los gobiernos están dedicados, o deben dedicarse a la felicidad del pueblo”.

Expuso que la “andanada” de propaganda en contra, de “mentiras” y orientaciones es la crítica a su gobierno, ente otras cosas, porque estaba en contra de los privilegios, y más, los privilegios de los gobernantes y los derechos del pueblo.

“El mensaje es al pueblo: hay que informarse bien, ya se juzgó a todos, si nisiquiera han sido investigados, porque hay esa costumbre, un medio juzga, tiene que haber pruebas, y para eso hay reglas claras en México, muy claras, cada vez que protegen más al pueblo: la Constitución y las leyes, y gobiernos que están dispuestos a respetarlas (...) porque las constituciones de antes eran para unos cuantos, las instituciones de hoy son para garantizar el estado de derecho y el bienestar del pueblo”.

Hace un llamado a la unidad

Recordó que en la Constitución se establece claramente la política exterior, y en la que se habla sobre la defensa de la soberanía de los pueblos.

“El llamado es a informarse y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias, pero cada quien asume su responsabilidad en la historia (...) frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo, quien no quiera eso es que está con el exterior”, concluyó la mandataria.

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