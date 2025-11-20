México

El camino de Fátima Bosch a Miss Universo 2025: mexicanos la reciben con porras previo a la final

Sigue minuto a minuto la participación de la modelo mexicana en el certamen de belleza

Guardar
15:06 hsHoy

Cómo votar gratis por Fátima Bosch para que gane Miss Universo y cuánto cuestan los exorbitantes paquetes extras

Rumbo a la ronda final del certamen de belleza, la mexicana se perfila como una de las favoritas

Cómo votar gratis por Fátima
Cómo votar gratis por Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y cuánto cuestan los paquetes de 3 hasta mil votos (Foto: Fatima Bosch)

A pocos días de la final de Miss Universo 2025, el apoyo para la mexicana Fátima Bosch ya puede manifestarse mediante votos a través de la aplicación oficial del certamen. 

Leer la nota completa
15:03 hsHoy

Raúl Rocha anuncia salida de Nawat Itsaragrasil de Miss Universo 2025 tras escándalo con la modelo mexicana, Fátima Bosch

La representante de México en el concurso fue objeto de burlas y críticas por el mandatario tailandés, generando controversia y solidaridad de las demás participantes

Itsaragrisil humilló públicamente a Fátima Bosch, representante de México, durante una ceremonia oficial al presionarla para que participara en una votación paralela no autorizada, a la que Bosch se negó por respeto a las reglas del concurso. (Instagram/@raulrocha777)

Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo, anunció en redes sociales la destitución de Nawat Itsaragrisil, directora de Miss Universe Tailandia, tras su conducta inapropiada hacia Fátima Bosch, representante de México, durante un evento celebrado en el país asiático el pasado martes 4 de noviembre.

Leer la nota completa
15:01 hsHoy

¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el hombre que llamó ‘cabeza hueca’ a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

El enfrentamiento entre la mexicana y el poderoso hombre rápidamente se viralizó en redes

(Instagram)
(Instagram)

El nombre de Nawat Itsaragrisil ha acaparado titulares en todo el mundo tras el tenso enfrentamiento que protagonizó con Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, durante una reunión con las concursantes en Tailandia.

Leer la nota completa
14:46 hsHoy

Nawat Itsaragrisil se defiende

El tenso momento entre la modelo mexicana y el directivo del certamen de belleza se viralizó en redes sociales y dividió opiniones alrededor del mundo.

Debido al escándalo que se desató, Nawat Itsaragrisil realizó una transmisión en vivo donde contó su versión de los hechos.

“Una vez más, si algo pasó hoy y no están felices, si alguna delegada no se siente cómoda, pido disculpas y también a los fans de todo el mundo, pero por favor entiendan nuestro lado también", dijo.

Emitió unas palabras públicas tras el escándalo. (IG/deprimeramanoitv)
14:41 hsHoy

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, envía mensaje de apoyo a Fátima Bosch tras insultos de Nawat Itsaragrisil

La ganadora del certamen de belleza abandonó el evento luego de que personal de seguridad sacó a la mexicana

(TikTok: @maycares.official // @rudy_rodriguez23)
(TikTok: @maycares.official // @rudy_rodriguez23)

Fátima Bosch, representante mexicana en el certamen de belleza Miss Universo, fue expulsada de un evento organizado por el director ejecutivo de la organización, Nawat Itsaragrisil, en Tailandia.

Leer la nota completa
14:39 hsHoy

“Si les quitan su dignidad, deben irse”: Fátima Bosch tras ser insultada por Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025

La representante mexicana se defendió después de que le dijeran ‘cabeza hueca’

(Instagram)
(Instagram)

El certamen Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia, atraviesa uno de sus momentos más tensos luego de la fuerte discusión entre la representante mexicana Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y coorganizador del concurso mundial.

Leer la nota completa
14:33 hsHoy

El escándalo de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025

La modelo mexicana arrancó su participación en el certamen de belleza el 5 de noviembre en Tailandia; asistió a una reunión con todas las candidatas y Nawat Itsaragrisil, director del certamen de belleza en dicho país, previo a la imposición de bandas.

Mientras recibía instrucciones con el resto de sus compañeras, Nawat la insultó y ella se defendió.

Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema... usted no me está respetando como mujer (...) Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, dijo y abandonó el lugar.

Nawat pidió apoyo del equipo de seguridad, mientras que otras candidatas respaldaron a la mexicana y abandonaron la reunión.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)
14:31 hsHoy

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

Dos meses antes de su coronación, la modelo habló de su lucha contra el bullying que marcó su infancia

Fátima Bosch reveló que en
Fátima Bosch reveló que en su infancia fue víctima de bullying. (@fatimaboschfdz, Instagram)

La coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universe México 2025 fue más que una victoria en el escenario. La joven de 25 años, originaria de Tabasco, ha convertido su historia de vida en un mensaje de inspiración para quienes enfrentan desafíos desde la infancia.

Leer la nota completa
13:51 hsHoy

“Yo me iba a romper”: Fátima Bosch llora al reencontrarse con concursantes que la abrazaron en Miss Universo México 2025

Sus amigas le dieron palabras de apoyo y festejaron su logro

(Sale el sol)
(Sale el sol)

La emoción de Fátima Bosch se desbordó en el programa Sale el Sol la mañana de este 17 de septiembre.

Leer la nota completa
13:50 hsHoy

El día que Fátima Bosch ganó Miss Universo México

La modelo mexicana fue coronada como Miss Universo México el pasado 13 de septiembre. La decisión desconcertó a 27 de las 31 concursantes, quienes optaron por salir del escenario en señal de desacuerdo.

Fátima Bosch, nueva Miss Universo México, cuestionó a las 27 aspirantes que se negaron a reconocer su triunfo Crédito: @ELPAJANAVARRO, X

Temas Relacionados

Miss Universo 2025Fátima BoschMiss Universo MéxicoNawat ItsaragrisilCertamen De Bellezamexico-entretenimiento

Últimas noticias

Todas las mexicanas que han ganado Miss Universo

México se ha consagrado como uno de los países con mejor participación dentro del certamen

Todas las mexicanas que han

Caída en el precio del dólar en México se agudiza y el peso suma cuatro jornadas al alza

La divisa estadounidense perdió terreno ante la moneda mexicana tras la apertura de mercados de este miércoles

Caída en el precio del

Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de noviembre: sin servicio varias estaciones de la Línea 2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Greta Espinoza y Tigres Femenil envían contundente mensaje al América: “Lo vamos a pelear muchísimo”

La defensora compartió cómo vive una nueva final y el crecimiento del plantel bajo la dirección de Pedro Martínez

Greta Espinoza y Tigres Femenil

Abren exposición de la ruta de la trata de personas en México: buscan concientizar a 40 mil pasajeros en Tijuana

La muestra estará abierta hasta febrero de 2026 y buscará sensibilizar a los más de 40 mil pasajeros que transitan diariamente por la terminal

Abren exposición de la ruta

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sturnus, el nuevo troyano que

Sturnus, el nuevo troyano que espía WhatsApp y toma el control del celular Android: así puedes evitarlo

El profundo mensaje de Andrea Bocelli luego de ser condecorado por Javier Milei: “Me lo guardo en el corazón”

“Típico del kirchnerismo...”: tensión entre Axel Kicillof y Alfredo Cornejo durante un encuentro en el CFI

Miami, capital mundial del arte: más de 200 galerías internacionales llegan a Art Basel

María Becerra contó cuál fue el último capricho que se dio: “Me lo merecía muchísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Miami, capital mundial del arte:

Miami, capital mundial del arte: más de 200 galerías internacionales llegan a Art Basel

Powerball resultados del 19 de noviembre de 2025

Patti Smith rechazó etiquetas del rock y afirmó: “Nunca me consideré música, no merezco que me llamen así”

Estados Unidos creó 119.000 puestos de trabajo en septiembre y el desempleo subió al 4,4%

El singular universo creativo de Wes Anderson cobra vida en el Design Museum de Londres

DEPORTES

Conmoción en Italia por el

Conmoción en Italia por el asesinato de un futbolista del ascenso en medio de un supuesto ajuste de cuentas de la mafia

Franco Colapinto arranca la actividad con dos prácticas en el Gran Premio de Las Vegas nocturno de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

El “monopatín” que utilizó una estrella del fútbol durante la gala que lo convirtió en el “Jugador Africano del Año”

Expectativa en Uruguay por el futuro de Marcelo Bielsa en la selección antes del Mundial 2026 en medio de rumores de salida

FIFA sorteó los partidos de los Repechajes que definirán a los últimos 6 clasificados al Mundial 2026