El camino de Fátima Bosch a Miss Universo 2025: mexicanos la reciben con porras previo a la final

A pocos días de la final de Miss Universo 2025 , el apoyo para la mexicana Fátima Bosch ya puede manifestarse mediante votos a través de la aplicación oficial del certamen.

Raúl Rocha Cantú , copropietario y presidente de la organización Miss Universo , anunció en redes sociales la destitución de Nawat Itsaragrisil , directora de Miss Universe Tailandia, tras su conducta inapropiada hacia Fátima Bosch , representante de México , durante un evento celebrado en el país asiático el pasado martes 4 de noviembre.

“Una vez más, si algo pasó hoy y no están felices, si alguna delegada no se siente cómoda, pido disculpas y también a los fans de todo el mundo, pero por favor entiendan nuestro lado también", dijo.

Debido al escándalo que se desató, Nawat Itsaragrisil realizó una transmisión en vivo donde contó su versión de los hechos .

El tenso momento entre la modelo mexicana y el directivo del certamen de belleza se viralizó en redes sociales y dividió opiniones alrededor del mundo.

El escándalo de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025

La modelo mexicana arrancó su participación en el certamen de belleza el 5 de noviembre en Tailandia; asistió a una reunión con todas las candidatas y Nawat Itsaragrisil, director del certamen de belleza en dicho país, previo a la imposición de bandas.

Mientras recibía instrucciones con el resto de sus compañeras, Nawat la insultó y ella se defendió.

“Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema... usted no me está respetando como mujer (...) Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, dijo y abandonó el lugar.

Nawat pidió apoyo del equipo de seguridad, mientras que otras candidatas respaldaron a la mexicana y abandonaron la reunión.