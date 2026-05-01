Claudia Sheinbaum firma acuerdo para reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas en el marco del Día del Trabajo: ¿En qué consiste?

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 1 de mayo. (Presidencia)

En conmemoración al Día del Trabajo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum firmó el acuerdo para oficializar la reforma constitucional que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas durante la mañanera del pueblo de este 1 de mayo en el Centro Cultural del México Contemporáneo.

Por otro lado, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social informó que a partir de hoy comenzará su implementación a través de un proceso gradual de 2 horas.

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De acuerdo con la información proporcionada, esta iniciativa busca beneficiar a 14 millones de trabajadores y trabajadoras en el país, los cuales podrán disfrutar de más tiempo libre para realizar actividades personales.