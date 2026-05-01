Paletas heladas de guanábana y coco: fuente de vitamina C, fibra y listas en minutos

Te decimos cómo puedes prepararlas desde casa

Paletas de guanábana y coco en plato blanco con coco rallado, trozos de fruta y hojas verdes. Fondo borroso de playa tropical.
Paletas heladas de guanábana y coco se presentan en un plato blanco con coco rallado y trozos de fruta, evocando un refrescante ambiente tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nada refresca más que una paleta helada hecha en casa, con frutas reales y sabores tropicales.

Las paletas heladas de guanábana y coco son una opción cremosa, original y saludable, perfectas para chicos y grandes, sin conservadores y con ingredientes naturales.

Este postre frío es muy fácil de preparar y resulta ideal para aprovechar la guanábana fresca o pulpa congelada. El coco le da cuerpo y aroma, y juntas logran una textura suave y un sabor que recuerda a vacaciones y tardes de calor.

Receta de paletas heladas de guanábana y coco

Las paletas heladas de guanábana y coco combinan pulpa de guanábana (fresca o congelada) con leche de coco y un toque de endulzante. Se mezclan, se colocan en moldes y directo al congelador. ¡No llevan lácteos ni gluten!

Una botella de leche de coco, limones, pulpa de guanábana con semillas, dos guanábanas enteras y coco rallado sobre una mesa de madera clara.
Ingredientes frescos de guanábana, leche de coco, limón y coco rallado se presentan sobre una mesa de madera clara, listos para preparar una refrescante bebida tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos (+ 6 horas de freezer)
  • Preparación: 10 minutos
  • Freezer: 6 horas mínimo

Ingredientes

  1. 2 tazas de pulpa de guanábana (sin semillas)
  2. 1 lata (400 ml) de leche de coco sin azúcar
  3. 3-4 cucharadas de azúcar, miel o endulzante al gusto
  4. Jugo de 1 limón
  5. 1 pizca de sal
  6. Coco rallado para decorar (opcional)

Cómo hacer paletas heladas de guanábana y coco, paso a paso

  1. Procesar la pulpa de guanábana hasta que quede cremosa. Si usás guanábana congelada, descongelar antes.
  2. En un bol grande, mezclar la pulpa con la leche de coco, el azúcar o miel, el jugo de limón y la pizca de sal.
  3. Batir bien hasta integrar y lograr una mezcla homogénea y suave.
  4. Probar y ajustar dulzor si hace falta.
  5. Verter la mezcla en moldes para paleta. Si querés, espolvorear coco rallado antes de tapar.
  6. Llevar al congelador mínimo 6 horas, hasta que estén bien firmes.
  7. Para desmoldar fácil, pasar los moldes unos segundos por agua tibia.

Consejos técnicos:

  • Usa guanábana bien madura para que el sabor sea intenso.
  • Si quieres textura extra, agrega trozos de guanábana o coco rallado a la mezcla antes de congelar.
  • También puedes usar moldes de silicona o vasitos descartables.
Primer plano de paletas de guanábana y coco espolvoreadas con coco rallado en un plato de madera, con trozos de coco, guanábana y un fondo de playa.
Paletas heladas de guanábana y coco, adornadas con coco rallado y trozos de fruta, se exhiben en un plato de madera con un vibrante fondo playero y palmeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 paletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 5 gr
  • Carbohidratos: 15 gr
  • Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En congelador, hasta 2 meses, bien tapadas.

