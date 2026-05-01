Paletas heladas de guanábana y coco: fuente de vitamina C, fibra y listas en minutos

Nada refresca más que una paleta helada hecha en casa, con frutas reales y sabores tropicales.
Las paletas heladas de guanábana y coco son una opción cremosa, original y saludable, perfectas para chicos y grandes, sin conservadores y con ingredientes naturales.
Este postre frío es muy fácil de preparar y resulta ideal para aprovechar la guanábana fresca o pulpa congelada. El coco le da cuerpo y aroma, y juntas logran una textura suave y un sabor que recuerda a vacaciones y tardes de calor.
Receta de paletas heladas de guanábana y coco
Las paletas heladas de guanábana y coco combinan pulpa de guanábana (fresca o congelada) con leche de coco y un toque de endulzante. Se mezclan, se colocan en moldes y directo al congelador. ¡No llevan lácteos ni gluten!
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos (+ 6 horas de freezer)
- Preparación: 10 minutos
- Freezer: 6 horas mínimo
Ingredientes
- 2 tazas de pulpa de guanábana (sin semillas)
- 1 lata (400 ml) de leche de coco sin azúcar
- 3-4 cucharadas de azúcar, miel o endulzante al gusto
- Jugo de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Coco rallado para decorar (opcional)
Cómo hacer paletas heladas de guanábana y coco, paso a paso
- Procesar la pulpa de guanábana hasta que quede cremosa. Si usás guanábana congelada, descongelar antes.
- En un bol grande, mezclar la pulpa con la leche de coco, el azúcar o miel, el jugo de limón y la pizca de sal.
- Batir bien hasta integrar y lograr una mezcla homogénea y suave.
- Probar y ajustar dulzor si hace falta.
- Verter la mezcla en moldes para paleta. Si querés, espolvorear coco rallado antes de tapar.
- Llevar al congelador mínimo 6 horas, hasta que estén bien firmes.
- Para desmoldar fácil, pasar los moldes unos segundos por agua tibia.
Consejos técnicos:
- Usa guanábana bien madura para que el sabor sea intenso.
- Si quieres textura extra, agrega trozos de guanábana o coco rallado a la mezcla antes de congelar.
- También puedes usar moldes de silicona o vasitos descartables.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 paletas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 5 gr
- Carbohidratos: 15 gr
- Proteínas: 1 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En congelador, hasta 2 meses, bien tapadas.
