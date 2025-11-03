México

Ejército inhabilita laboratorio con más de cuatro toneladas de sustancias para la fabricación de droga en Culiacán

Fueron realizadas dos acciones, derivadas de trabajos de vigilancia y reconocimiento

FOTO DE ARCHIVO. Soldados vigilan
FOTO DE ARCHIVO. Soldados vigilan una escena tras un enfrentamiento entre policías municipales y hombres armados, en Culiacán, México. 21 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Elementos de seguridad realizaron dos operativos en Sinaloa y los cuales resultaron en el aseguramiento de material bélico, además de la inhabilitación de un laboratorio clandestino.

El 2 de noviembre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre las acciones realizadas en Culiacán. Fue en inmediaciones de la capital del estado y Concordia que los agentes aseguraron mil 033 cargadores, 645 cartuchos, además de equipo táctico diverso.

Un laboratorio clandestino

Por su parte, efectivos militares acudieron a los poblados de Corral Viejo y Las Juntas, también en el municipio de Culiacán y encontraron un laboratorio clandestino que contaba con tres áreas de concentración

De igual manera, los uniformado hallaron 4 mil 920 litros de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, además de 4 mil 620 kilos de sustancias.

Miembros del Ejército realizaron el
Miembros del Ejército realizaron el aseguramiento (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/Archico)

En el sitio también había seis reactores de síntesis orgánica, así como diverso material usado en la fabricación de droga. Por estas acciones no fueron reportadas personas detenidas.

“Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes”, indica el informe compartido por la 9/a. Zona Militar.

El aseguramiento de los indicios y la sustancias fue realizado como consecuencia de patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestres realizados el 31 de octubre y 1 de noviembre.

Un par de laboratorios clandestinos

Cabe recordar que el mismo 1 de noviembre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó el aseguramiento de dos laboratorios clandestinos en la capital del estado. Los elementos militares hallaron:

(FOTO: X: @sspsinaloa1)
(FOTO: X: @sspsinaloa1)
  • Cinco reactores metálicos
  • Cinco condensadores
  • 14 bidones de 50 litros conteniendo 700 litros de fenilacetona
  • 39 bidones de 50 litros conteniendo 1,950 litros de tetrafluoroborato de tropilio
  • Seis bidones de 50 litros conteniendo 300 litros de etanol
  • 112 sacos que contenían 2,800 kg de sosa cáustica
  • Un tambo de 200 litros conteniendo 100 litros de una sustancia desconocida color naranja
  • 10 tanques de gas
  • Cuatro tambos de 200 litros vacíos
  • Tres ollas de peltre vacías

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran parte de la labores de los uniformados, quien tuvieron que usar trajes especiales durante sus operaciones.

En la entidad gobernada por Rubén Rocha Moya han sido asegurados diversos laboratorios clandestinos, algunos de ellos con valor millonario, según estimaciones de las autoridades federales. Hasta enero pasado las afectaciones económicas ascendían a más de 4 mil millones de pesos.

