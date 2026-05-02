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Chino Huerta aún sueña con el Mundial: el mexicano se reincorpora a la actividad con el Anderlecht

Tras superar dos cirugías por pubalgia y seis meses de ausencia, el extremo reapareció en Bélgica, decidido a ganarse un lugar en la lista de la Selección Mexicana

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El club belga reincorpora progresivamente a César Huerta, quien tras una larga rehabilitación busca sumar minutos decisivos con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA. (Instagram/ @cesarh_33)
El club belga reincorpora progresivamente a César Huerta, quien tras una larga rehabilitación busca sumar minutos decisivos con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA. (Instagram/ @cesarh_33)

El regreso de César “Chino” Huerta a los entrenamientos con el Anderlecht marca un momento crucial en su carrera. Tras seis meses de ausencia por una pubalgia y dos cirugías, el extremo mexicano vuelve a la actividad con la esperanza de recuperar ritmo competitivo y subirse al barco mundialista.

La noticia llega en un contexto donde la Selección Mexicana enfrenta varias bajas por lesión, y cada jugador que logra reincorporarse se convierte en una pieza valiosa para Javier Aguirre.

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El último partido oficial de 'Chino' Huerta fue el 28 de octubre de 2025, donde marcó su último gol antes de la lesión. REUTERS/Yves Herman
El último partido oficial de 'Chino' Huerta fue el 28 de octubre de 2025, donde marcó su último gol antes de la lesión. REUTERS/Yves Herman

En este sentido, Huerta se muestra consciente de que el tiempo es corto, pero también que su talento puede marcar diferencia si logra demostrar que está en condiciones.

El proceso de recuperación del Chino

El camino del “Chino” no ha sido sencillo. La pubalgia lo obligó a detenerse en octubre de 2025 y pasar por dos operaciones que retrasaron su regreso:

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  • Último partido oficial: 28 de octubre de 2025, donde anotó un gol.
  • Cirugías: noviembre 2025 y marzo 2026.
  • Regreso a entrenamientos: finales de abril 2026.
El extremo mexicano vuelve a la actividad tras superar una pubalgia y dos cirugías, buscando ritmo antes del Mundial. (Instagram/ @cesarh_33)
El extremo mexicano vuelve a la actividad tras superar una pubalgia y dos cirugías, buscando ritmo antes del Mundial. (Instagram/ @cesarh_33)

Así, tras meses de incertidumbre, el jugador vuelve a entrenar al parejo de sus compañeros, con la mira puesta en sumar minutos antes del cierre de temporada.

El plan del Anderlecht

El cuerpo técnico del club belga busca reincorporar al mexicano de manera progresiva, dándole espacio en los partidos restantes de liga y en la final de Copa de Bélgica:

  • Restan seis partidos en la temporada, incluida la final de Copa el 14 de mayo.
  • El DT Jérémy Taravel ha confirmado que la intención es que Huerta juegue antes del cierre de campaña para recuperar confianza y ritmo competitivo.
El plan del Anderlecht es reincorporar progresivamente a Huerta, que podría sumar minutos en los últimos partidos de la temporada. (Instagram/ @cesarh_33)
El plan del Anderlecht es reincorporar progresivamente a Huerta, que podría sumar minutos en los últimos partidos de la temporada. (Instagram/ @cesarh_33)

De esta manera, cada minuto que sume será vital para demostrar que está listo y que puede volver a ser determinante en el ataque.

El sueño mundialista

El regreso de Huerta no sólo significa volver a las canchas, también reabriría la posibilidad de ser considerado por la Selección Mexicana.

  • Javier Aguirre ha sido claro: sólo convocará jugadores con actividad en sus clubes.
  • El 11 de mayo se entregará la prelista de 55 jugadores a FIFA.
  • La lista definitiva se dará el 1 de junio de 2026, justo antes del debut contra Sudáfrica.
  • Huerta aporta velocidad, desborde y capacidad de desequilibrio en el uno contra uno, cualidades que México necesitará al contar únicamente con Julián Quiñones en su posición.
La lista preliminar de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo se entregará a FIFA el 11 de mayo de 2026. (Foyo: Erich Schlegel-Imagn Images)
La lista preliminar de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo se entregará a FIFA el 11 de mayo de 2026. (Foyo: Erich Schlegel-Imagn Images)

Así, aunque la situación se presenta como una carrera contra el tiempo, el “Chino” mantiene viva la ilusión de estar en la Copa del Mundo y sabe que su inminente regreso con el club belga es la única oportunidad que tiene para demostrarlo.

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