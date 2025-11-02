Aseguran dos laboratorios clandestinos en Culiacán, uno aún estaba activo

Uno de los narcolaboratorios asegurados en Sinaloa. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Un operativo encabezado por el Grupo Interinstitucional logró el aseguramiento y desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos en el municipio de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se registró al realizar reconocimientos terrestres en el marco de la operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos en el poblado Corral Viejo, en la capital del estado donde el personal militar aseguró lo siguiente:

5 reactores metálicos

5 condensadores

59 bidones con 2 mil 950 litros de precursores químicos

1 tambo de 200 litros con 100 litros de una sustancia desconocida

112 sacos con 2 mil 800 kilogramos de sosa cáustica

10 tanques de gas

4 tambos de 200 litros, vacíos

3 ollas de peltre, vacías

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que todo lo anterior fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y destruido mediante los protocolos correspondientes. Cabe resaltar que la dependencia también señaló que uno de los dos laboratorios todavía se encontraba activo cuando fue descubierto.

El aseguramiento se dio bajo la operación operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos desplegada en el estado de Sinaloa. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

Finalmente, la SSP señaló que el operativo se llevó a cabo por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

Fuerzas federales decomisan fentanilo, armas largas y municiones en menos de 48 horas

En menos de 48 horas, fuerzas federales y estatales reportaron dos operativos en los municipios de Concordia y Culiacán, que derivaron en el aseguramiento de armas largas, municiones, droga y equipo táctico, además de la detención de dos hombres, entre los cuales se encontraba un menor de edad.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el primer aseguramiento se llevó a cabo el 31 de octubre en El Zacate, donde elementos del Ejército Mexicano localizó un depósito de armas y equipo táctico, entre los que se encontraban:

645 cartuchos útiles

7 cargadores

chalecos tácticos

4 pares de uniformes tipo militar

4 placas balísticas

Las dos personas detenidas con droga, armas largas y cartuchos abastecidos. | X / @sspsinaloa1

En este operativo las autoridades no reportaron detenciones, sin embargo, destacaron que el hallazgo puede estar vinculado con grupos delictivos que operan en la zona serrana al sur de Sinaloa (zona vinculada con el Cártel de Sinaloa).

El segundo operativo tuvo lugar un día después, el 1 de noviembre, cuando el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo en la colonia Invasión Bicentenario, ubicada en el municipio de Culiacán.

Durante el operativo, agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y la Guardia Nacional, detuvieron a dos civiles armados que intentaron huir, además aseguraron:

2 fusiles calibre 7.62 x 39 mm

2 cargadores reabastecidos

10 bolsas plásticas con pastillas azules similares al fentanilo

En este operativo, ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal junto con las armas, municiones y la droga. Además, las autoridades señalaron que uno de los detenidos es menor de edad.