Cruz Azul perderá a este importante jugador para enfrentar a Atlas

El atacante se perderá el primer encuentro de la Liguilla debido a molestia musculares, obligando a Joel Huiqui a repensar sus alternativas. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Liguilla del Clausura 2026 arranca con un golpe inesperado para Cruz Azul. La Máquina, que cerró la fase regular con confianza tras golear a Necaxa en el Estadio Azteca, no podrá contar con uno de sus referentes ofensivos en el duelo de ida contra Atlas.

El protagonista de la ausencia es Gabriel “Toro” Fernández, delantero uruguayo que se ha consolidado como referente ofensivo del equipo.

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Tras presentar molestias musculares durante los entrenamientos de mitad de semana, el atacante uruguayo será cuidado para reincorporarse en la vuelta contra Atlas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su baja por molestias musculares obliga al cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui a replantear su estrategia de cara al inicio de la fase más decisiva del torneo.

La baja del Toro Fernández

La noticia cayó como un balde de agua fría en La Noria. De acuerdo con el reporte de periodistas como Fabián Reyes y César Caballero, Fernández no viajó a Guadalajara para el partido de ida en el Estadio Jalisco, debido a un problema muscular que, aunque no es grave, requiere reposo para evitar complicaciones.

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El delantero uruguayo acumuló 5 goles y 4 asistencias en la fase regular.

Fue responsable directo de casi un tercio de los goles del equipo.

Su liderazgo en el área lo convirtió en un “9” indispensable en Cruz Azul.

La ausencia del Toro Fernández obliga a Cruz Azul a replantear su estrategia ofensiva en el partido clave contra Atlas. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la decisión de cuidarlo estaría respondiendo a la necesidad de tenerlo en mejores condiciones para la vuelta, donde se definirá el pase a semifinales.

Opciones ofensivas para Joel Huiqui

Ante la baja del “Toro”, Joel Huiqui deberá mover sus piezas. La Máquina no sólo pierde a Fernández, sino que también arrastra la ausencia de Nicolás Ibáñez, lesionado semanas atrás.

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Cristian Ebere apunta a ser titular como referencia ofensiva.

Luka Romero , tras su destacada actuación frente a Necaxa , podría tener minutos.

El equipo deberá apostar por la velocidad y el juego colectivo de Erik Lira para suplir la falta sus delanteros.

Joel Huiqui deberá confiar en su capitán Erik Lira para enfrentar las bajas de Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la ida contra Atlas será una prueba de fuego para comprobar si los cementeros pueden mantener su poder ofensivo. El reto es grande, pero también una oportunidad para que nuevas figuras den un paso al frente.

Renovación en curso: el futuro celeste del Toro

Según la información revelada por periodistas como Carlos Ponce de León, mientras se recupera, Fernández también estaría en medio de negociaciones con la directiva para renovar su contrato, que expira en diciembre de 2026.

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El club invirtió cerca de 10 millones de dólares en su fichaje.

La intención de ambas partes es continuar juntos.

El punto de incertidumbre recaería en los montos económicos y la duración del nuevo acuerdo.

Gabriel Fernández y la directiva de Cruz Azul estarían negociando una renovación de contrato, pendientes de su desempeño y recuperación. (Cuartoscuro)

El desenlace de la Liguilla podría influir en las conversaciones. Si el “Toro” regresa y es decisivo, su posición en la mesa de negociación se fortalecerá. Por ahora, Cruz Azul lo cuida pensando tanto en el presente inmediato como en su futuro.