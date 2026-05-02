Ride al Estadio": esto costará el transporte que te lleva al Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

Todo lo que debes saber sobre el transporte en Guadalajara durante el Mundial 2026, incluyendo duelos de la Selección Mexicana. REUTERS/Henry Romero

La llegada de la Copa Mundial 2026 a Guadalajara ha transformado por completo la movilidad en torno al Estadio Akron.

El Comité Organizador ha puesto en marcha el programa Ride al Estadio, una iniciativa que redefine la experiencia de los aficionados y busca garantizar el orden y la seguridad en cada partido.

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La circulación de vehículos particulares quedará restringida en el perímetro del estadio por una estricta política de seguridad internacional.

Como resultado, la única forma de acercarse directamente al recinto será mediante alternativas oficiales de transporte colectivo, lo que convierte al nuevo servicio en un paso obligado para quienes deseen vivir la fiesta mundialista en la ciudad.

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¿Cómo funcionará Ride al Estadio durante el Mundial?

El sistema Ride al Estadio habilitará diez puntos estratégicos de salida distribuidos en toda el Área Metropolitana de Guadalajara.

Sitios como Auditorio Telmex, Plaza Patria, Plaza Vía Viva, Expo Guadalajara, zona Chapultepec y zona Galerías, entre otros, facilitarán el acceso tanto a visitantes como a residentes.

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Algunos de estos lugares contarán con estacionamiento público gratuito, pero en otros casos será necesario pagar una tarifa adicional.

La compra del pase para el servicio se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial Boleto Móvil.

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Cada usuario deberá contar con boleto vigente para el partido, ya que este requisito será indispensable para adquirir el pase y abordar las unidades.

Además, el sistema cuenta con opciones inclusivas para personas con discapacidad, que podrán solicitar el apoyo necesario al momento de la compra.

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El operativo contempla que las unidades lleven a los aficionados hasta la llamada “última milla”, un perímetro donde se concentrarán actividades culturales y gastronómicas previas al ingreso al estadio.

Desde ese punto, el acceso será únicamente a pie, como parte de las medidas para mantener un ambiente seguro y fluido durante toda la jornada futbolística.

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@Gdl2026

Precios, fechas y condiciones del servicio

La venta de boletos para el Ride al Estadio inició el 28 de abril y esta sujeta a disponibilidad.

El precio por persona se ha fijado en 500 pesos mexicanos, sin incluir la entrada al partido. Es fundamental realizar la compra de forma anticipada, ya que el cupo será limitado para cada encuentro.

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Solo podrán acceder al servicio quienes ya tengan boletos para el partido correspondiente. El pase para el transporte es independiente y no garantiza la entrada al estadio.

Las personas con discapacidad que requieran asistencia deberán notificarlo al adquirir su boleto, lo que permitirá asignarles un camión y personal especializado para facilitar su traslado.

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Durante el Mundial 2026, el perímetro del Estadio Akron estará blindado para vehículos no oficiales, lo que obliga a todos los asistentes a utilizar alternativas colectivas o caminar la última parte del trayecto.

Esta decisión responde tanto a protocolos de movilidad como a exigencias de seguridad y protección civil.

El transporte llegará hasta la "última milla " y es indispensable presentar boleto del partido.

La implementación de Ride al Estadio busca optimizar el acceso y la experiencia de los miles de aficionados que asistirán a los partidos en Guadalajara.

La medida pretende reducir la congestión, agilizar los traslados y garantizar un entorno seguro.