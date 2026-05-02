Esta sería la millonaria inversión que requiere el Metro de la CDMX para la renovación total que busca Clara Brugada

Sindicato del STC Metro denunció la falta de mantenimiento a los trenes que circulan en las 12 línea de la red (Crédito: Cuartoscuro.com)

El Metro de la Ciudad de México enfrenta una demanda urgente de renovación total, una tarea que, de acuerdo con la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, implica destinar “miles y miles de millones de pesos”.

Durante la entrega de becas de movilidad para estudiantes universitarios, Brugada subrayó que el sistema, con más de cinco décadas en operación, ya no puede sostenerse con simples reparaciones y requiere una transformación profunda.

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La mandataria capitalina explicó que el subsidio al Metro representa el programa social más grande de la ciudad.

Mientras los usuarios pagan cinco pesos por viaje, el costo real para el gobierno alcanza los trece pesos por trayecto.

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Esta política de subsidio, afirmó, busca proteger la economía familiar y mantener la tarifa más baja del mundo entre sistemas similares.

El video documenta el progreso de la remodelación en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México. Las imágenes muestran la vista desde un tren en movimiento que captó Infobae, se observan elementos de iluminación superior y el entorno de la infraestructura, así como la nueva imagen de las paredes y piso de la estación (Luz Coello/ Infobae)

En su intervención, Brugada recordó que la renovación de la Línea 1 concluyó el año pasado. Actualmente, avanzan los trabajos en la Línea 2 y, en el transcurso de este año, comenzará la modernización de la Línea 3.

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A pesar de las afectaciones temporales, la funcionaria reiteró el compromiso de resolver cualquier inconveniente para los jóvenes y miles de usuarios que dependen diariamente de este servicio.

La mandataria insistió en que el Metro es el “corazón de la movilidad” y reiteró que la estrategia del gobierno consiste en renovar línea por línea para garantizar la seguridad y eficiencia del transporte público.

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Comparó el precio del Metro local con el de ciudades como São Paulo y Buenos Aires, asegurando que en la capital mexicana la tarifa equivale a una tercera parte de lo que se paga en otros sistemas del mundo, lo que refuerza la decisión de no aumentar el precio al usuario final.

Costos de la renovación de la Línea 1 y estimaciones para todo el Metro

La modernización de la Línea 1, finalizada en 2025, costó aproximadamente 37 mil millones de pesos e incluyó la actualización completa de vías, sistemas eléctricos, señalización y trenes.

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Si se replica una intervención similar en el resto de las 11 líneas del Sistema de Transporte Colectivo, el gasto total podría superar los 412 mil millones de pesos.

Esta estimación parte de un cálculo proporcional, aunque cada línea presenta particularidades técnicas y de uso que pueden modificar los costos finales. El dato ilustra la magnitud financiera del reto para renovar toda la red.

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Cierres y afectaciones recientes en la Línea 2

Desde el 30 de abril, las estaciones Portales y Nativitas permanecen cerradas de forma indefinida por obras en los andenes. Además, del 1 al 3 de mayo, la operación se limitó a dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. (Infobae-Itzallana)

En mayo de 2026, la Línea 2 del Metro implementó cierres parciales por trabajos de rehabilitación.

Desde el 30 de abril, las estaciones Portales y Nativitas permanecen cerradas de forma indefinida por obras en los andenes.

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Además, del 1 al 3 de mayo, la operación se limitó a dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Cuatro Caminos a Pino Suárez. Durante este periodo, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto también estuvieron fuera de servicio, obligando a los usuarios a utilizar autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros como alternativa.

Las autoridades no han fijado una fecha de reapertura para las estaciones intervenidas.

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Retrasos, cierres y protestas en la Línea 3

Los manifestantes exigieron soluciones efectivas y alternativas de transporte, argumentando que las obras de modernización no deben anteponerse a las necesidades inmediatas de la comunidad estudiantil. (X/ @AdrianRubalcava)

El 28 de abril, estudiantes universitarios protestaron en la estación Universidad, permitiendo el acceso gratuito como medida de presión ante las fallas, largas filas y aglomeraciones que complican el traslado diario a Ciudad Universitaria.

Los manifestantes exigieron soluciones efectivas y alternativas de transporte, argumentando que las obras de modernización no deben anteponerse a las necesidades inmediatas de la comunidad estudiantil.

Las autoridades han reiterado que los trabajos de renovación buscan garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo del sistema, pero no se ha anunciado aún una fecha definitiva de conclusión para las obras en la Línea 3.

Durante el mismo acto, Brugada anunció la entrega de becas de transporte para universitarios. Explicó que este apoyo de $1.500 pesos bimestrales, que se otorga mediante una tarjeta especial, busca evitar que motivos económicos sean un obstáculo para la educación. Foto: SNTSTC

Apoyos para estudiantes y movilidad

Durante el mismo acto, Brugada anunció la entrega de becas de transporte para universitarios. Explicó que este apoyo de $1.500 pesos bimestrales, que se otorga mediante una tarjeta especial, busca evitar que motivos económicos sean un obstáculo para la educación.

Añadió que la tarjeta también funciona como método de pago en el Metro y otros sistemas de transporte, con la intención de facilitar la movilidad estudiantil y ampliar el acceso a actividades culturales y deportivas.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, complementó que el programa prioriza a jóvenes de zonas con mayores dificultades y que el 56% de los beneficiarios son mujeres, en un esfuerzo por romper barreras de género. Resaltó que estos recursos provienen de impuestos locales y que las becas están dirigidas a estudiantes de universidades públicas residentes en la capital.